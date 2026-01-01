Slack 的 GDPR 承諾

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

我們對您及資料保護的承諾

我們致力協助 Slack 客戶及使用者瞭解與 (若適用) 遵守通用資料保護規則 (GDPR)。GDPR 在 2018 年 5 月 25 日生效，是數十年來最為詳盡的歐盟資料隱私法規。

GDPR 除加強與標準化歐盟國家的使用者資料隱私外，更針對處理歐盟公民個人資料的所有組織，新增多項義務，無論組織所在地為何。在本頁中，我們將說明 Slack 如何協助客戶遵守 GDPR。

符合 GDPR

GDPR 的更新規定極為重要，我們的全球團隊已調整 Slack 的產品內容、營運及合約承諾，期能協助客戶遵守規定。Slack (代表客戶處理資料) 已實行的措施包括：

我們密切注意隱私主管機關發布的 GDPR 合規指引，並依照指引更新產品功能及合約承諾。我們將定期提供更新內容，確保您瞭解最新規定。

安全基礎架構及認證

我們極為重視保護客戶資訊及使用者隱私。作為一家雲端型公司，我們訂下高標準的安全措施，保護客戶託付的重要資料。並已獲得美國會計師協會的多項安全認證，例如 SOC 2 及 SOC 3。Slack 亦獲得國際公認的多項安全認證，包括 ISO 27001 (資訊安全管理系統)、ISO 27017 (提供與使用雲端服務的安全控管) 及 ISO 27018 (保護雲端的個人資料)。

Slack 投入大量資源，組成實力堅強的安全團隊，有能力處理各類問題，包括威脅偵測及打造新工具。Slack 將依 GDPR 的資安事件通知相關規定持續履行義務，並提供合約保障。

想要深入瞭解 Slack 的資訊安全政策及程序，請參考資訊安全頁面，提供有關我們如何處理安全性的詳細資料，其中包含一份 白皮書，說明 Slack 具體如何確保使用者資料安全性，包括我們的技術與組織措施 (TOM) 和我們的加密標準。

跨境資料傳輸

為符合有關國際資料傳輸機制的歐盟資料保護法，我們提供歐盟示範條款 (亦稱為標準合約條款)，使在歐盟及英國境內營運的客戶，以及客戶資料的其他跨境傳輸，可符合適足性與安全性的規定。我們的標準資料處理附錄 (包含示範條款) 的複本可從這裡取得。

歐洲與美國之間的資料傳輸也可能會受到歐盟-美國資料隱私架構的約束。Slack 透過 Salesforce 加入了歐盟-美國資料隱私架構 (DPF)、歐盟-美國 DPF 的英國延伸架構以及瑞士-美國 DPF，詳細資訊請參閱此處。如需進一步瞭解 DPF，請造訪 https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

在 Slack，我們致力於為您維護資料的安全和隱私。我們很樂意遵守，並協助您遵守 GDPR。如對您依據 GDPR 所享有的使用者權利，或 Slack 協助客戶您遵守 GDPR 的方式有任何疑問，歡迎寫信至 privacy@slack.com 與我們聯絡。也請造訪我們的信任中心，深入瞭解我們的隱私權計畫、安全性計畫以及法遵計畫。

資源