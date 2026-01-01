加州消費者隱私保護法 (CCPA) 常見問答集
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
我們對隱私權的長期承諾
我們致力協助 Slack 客戶和使用者理解並行使加州消費者隱私保護法 (CCPA) 授予的權利。在此頁面中，我們會釐清 Slack 依據 CCPA 所擁有的角色與義務，並提供額外資訊來協助客戶滿足其合規需求。
Slack 如何遵守加州消費者隱私保護法。
Slack 遵守加州消費者隱私保護法 (CCPA)，並支援客戶的 CCPA 合規事宜。Slack 專門提供企業協作工具，根據 CCPA，本公司主要屬於服務供應商。你可以在我們的隱私權政策閱讀更多有關 Slack 致力遵守 CCPA 的承諾。
為了協助客戶遵守其 CCPA 的合規義務，我們提供數種資料管理工具，包括：
- 匯入與匯出工具。企業及組織可使用 Slack 工具存取、匯入與匯出客戶資料。
- 個人檔案刪除工具。此工具協助客戶回應使用者請求，刪除 Slack 帳號的姓名、電子郵件地址等個人資訊。
- 工作空間設定頁面。關於這個工作空間頁面可讓你查看工作空間的方案及設定，或聯絡控管工作空間的管理員。
- 加州消費者保護法 (CCPA)：指標揭露：根據 CCPA 規定，我們需發布指標，藉此針對所收到的權利申請及如何處理這些要求提供透明度。
Slack 收集哪些類型的個人資訊？
我們在隱私權政策中說明 Slack 收集的資料。請務必理解我們如何將資料定義為兩大不同類別：客戶資料和其他資訊。
「客戶資料」指提交至服務的訊息、檔案或其他內容。這些資料是代表你的工作空間主要擁有者收集，根據我們的隱私權政策，Slack 為客戶資料的處理者 (服務供應商)，而客戶則是控管者。
「其他資訊」指使用 Slack 服務時，Slack 所收集、產生和/或接收的資料，包括相關或其他補充資料。Slack 為服務運作的正當利益使用其他資訊。Slack 為其他資訊的控管者。
如需瞭解客戶在你的工作空間內可能會收集、保留、銷售或揭露的客戶資料相關個人資訊之具體類別，請直接洽詢你的工作空間主要擁有者。若你不確定主要擁有者是誰，請造訪關於這個工作空間頁面來查詢。
如需 Slack 收集和控管的其他資訊之具體類別，請參閱我們的隱私權政策，或寫信至 privacy@slack.com
Slack 如何依據 CCPA 履行其身為處理者或服務供應商的義務？
Slack 為客戶提供美國資料處理附錄作為客戶服務條款或任何主要訂閱合約的補充條款。本附錄包含 CCPA 的義務與要求。請造訪資料處理附錄頁面取得進一步資訊，並閱讀合約的執行與提交說明。若你對資料處理附錄有任何問題，請寄送電子郵件至 dpa@slack-corp.com 與我們的團隊聯絡。然而，請注意，資料處理附錄內的條款皆無可商量。
Slack 身為服務供應商，也會協助客戶處理 CCPA 合規事宜。Slack 會協助客戶可能會收到的刪除請求事宜，一旦驗證主要擁有者的請求後，就會刪除成員個人檔案資訊。Slack 也會將成員對客戶資料相關資訊的請求，以及接收到的成員個人檔案刪除請求，傳遞給客戶。如需深入瞭解 Slack 如何協助權利請求事宜，請參閱以下章節，或寄送電子郵件至 feedback@slack-corp.com。
如何依據 CCPA 行使消費者權利？
- 知情的權利：除特定限制情況外，加州消費者有權依 CCPA 規定，要求我們說明收集個人資料的類別或具體項目。若要提出這類請求，請瀏覽此表單或寄送電子郵件至 privacy@slack-corp.com 與我們聯絡。請注意，Slack 為上述定義之其他資訊的控管者。若要請求客戶資料，請直接洽詢你的工作空間主要擁有者。若不確定主要擁有者是誰，請造訪關於這個工作空間頁面來查詢。
- 刪除的權利：除特定限制情況外，加州消費者有權依 CCPA 規定，要求刪除其個人資訊。工作空間或組織的主要擁有者可與 Slack 聯絡，要求刪除成員的個人檔案資訊。如要提出個人檔案刪除請求，請使用此表單或寄送電子郵件至 feedback@slack.com 與我們聯絡。成員離開工作空間或組織時，有權向主要擁有者要求刪除自己的個人檔案資訊。主要擁有者必須負責判定能否刪除個人檔案資訊。如需更多關於刪除個人檔案的資訊，請造訪說明中心，或寄送電子郵件至 privacy@slack.com 與我們聯絡。
- 請求個人資訊退出銷售：Slack 不會出售個人資訊 (定義參見 CCPA)，亦不會在未提供日後退出選擇權的情況下出售個人資訊。你可以管理電子郵件偏好設定，選擇不要接收優惠、促銷或其他電子郵件。
消費者請求將在 CCPA 訂定之期限內處理。
驗證流程如何運作？
Slack 驗證你的身分時，將依據 CCPA 履行責任，採取所有合理的預防措施。驗證步驟皆不盡相同。我們評估各請求時，會依據個別提交的請求及請求相關的資料類別 (客戶資料或其他資訊)。
若你是主要擁有者並提出客戶資料或刪除資訊請求，我們會驗證你的身分，之後再處理請求。
若你是 Slack 工作空間的成員並請求存取或刪除客戶資料，我們會將你的請求傳遞給你的工作空間主要擁有者來進行驗證。
若你是成員或主要擁有者並請求其他資訊，我們會依據你的請求性質來驗證你的身分。
若你請求的項目，僅包含 Slack 身為服務供應商所收集的其他資訊類別，則 Slack 驗證身分時，只需要達到合理的肯定程度即可。若要提供特定資訊，Slack 驗證你的身分時，必須達到合理的高度肯定程度。
上線的 Slack 使用者甚至能夠在經過自己的密碼保護的 Slack 工作空間內進行驗證。若你之前是 Slack 的使用者，或只是網站訪客，請讓我們知道，我們會使用其他資訊來驗證你的身分。
若要開始驗證流程，請寄送電子郵件至 privacy@slack.com 與我們聯絡。之後，我們將引導你完成驗證流程。
如果我有其他問題，應向誰聯絡？
若要查詢其他 CCPA 相關的資訊，請寄送電子郵件至 privacy@slack.com 與我們聯絡。若是一般性疑問，請造訪聯絡我們頁面。