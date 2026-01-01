本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2019 年 10 月 7 日

政府機關、使用者及其他第三方可能向 Slack 提出不屬於一般營業及服務範圍的資料揭露要求。本資料索取政策說明 Slack 如何回應此類有關客戶資料的正式要求。本資料索取政策未定義的用語，應適用客戶服務條款所載定義。若本資料索取政策與客戶服務條款或與客戶間的書面協議牴觸，應以客戶服務條款或書面協議為準。

個人要求客戶資料

第三方若有意取得客戶資料，應向客戶提出要求。客戶資料由客戶控管，客戶一般有權決定如何處理客戶資料。

主管機關要求客戶資料

為維護客戶利益，Slack 高度重視信任與公開透明。除非合約明確許可，或本政策特別說明，Slack 僅依有效法律令狀揭露客戶資料。若無管轄法院核發的搜索票，或相關地區的相當法律令狀，Slack 概不揭露客戶資料內容。除非 (a) 存在可能導致死亡或嚴重人身傷害的緊急情況；或 (b) 為避免損及服務或客戶，Slack 不會自願向政府機關揭露任何資料。Slack 亦不會基於監控目的，自願向政府提供使用者相關資料。

若政府機關或訴訟關係人有意取得的內容資料，涉及與 Slack Technologies, Inc. (為美國公司) 訂立合約的客戶，應向 legalprocess@slack.com 提出要求。

若政府機關或訴訟關係人有意取得的內容資料，涉及與 Slack Technologies Limited (為愛爾蘭公司) 訂立合約的客戶，應向 intlegalprocess@slack.com 提出要求，位於愛爾蘭都柏林的人員將負責處理。

要求內容應包含以下資訊：(a) 索取者；(b) 相關刑事或民事案件；(c) 指明索取的客戶資料，包括相關客戶名稱及授權使用者姓名 (若適用)、Slack 工作空間網址及資料類型。

要求應依相關法律規定製作與送達，內容應著重索取的特定客戶資料。Slack 對於所有要求均採取限縮解釋，請勿提交範圍過廣的要求。客戶應在合法範圍內，負擔 Slack 因回應此類要求產生的費用。

客戶通知

除非 Slack 不得提出通知，或明顯存在違法行為或危害風險， Slack 將在揭露客戶資料前通知該客戶，以利客戶尋求法律救濟。若 企業金鑰管理 適用要求內容的法律令狀，生產系統可根據客戶設定加密，並將在提供給客戶的存取日誌中，觸發可觀測項目。若 Slack 依法不得於揭露前通知客戶，Slack 將在禁止揭露規定失效後，採取合理行動通知客戶。若 Slack 接獲適用無限期禁止揭露規定的法律令狀 (包括國家安全函)，Slack 將針對禁止揭露規定，在法院提出異議。

國內及國外要求

發出法律令狀或法律資訊要求 (例如開示要求、搜索票或傳票) 的個人或實體，若未將令狀或要求適當本地化，Slack 將不予受理。針對儲存於美國的資料，Slack 不接受非由美國或加拿大執法機關直接提出的法律令狀或要求。外國執法機關若有意取得儲存於美國的資料，應透過司法互助協定或其他外交、法律途徑，聲請 Slack 所在地法院核准。對 Slack Technologies Limited (愛爾蘭公司) 的要求，應於愛爾蘭境內核發或本地化，對 Slack Technologies, LLC (美國公司) 的要求，應於美國境內核發或本地化。