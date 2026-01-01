資料請求政策
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
生效日期：2019 年 10 月 7 日
政府機關、使用者及其他第三方可能向 Slack 提出不屬於一般營業及服務範圍的資料揭露要求。本資料索取政策說明 Slack 如何回應此類有關客戶資料的正式要求。本資料索取政策未定義的用語，應適用客戶服務條款所載定義。若本資料索取政策與客戶服務條款或與客戶間的書面協議牴觸，應以客戶服務條款或書面協議為準。
個人要求客戶資料
第三方若有意取得客戶資料，應向客戶提出要求。客戶資料由客戶控管，客戶一般有權決定如何處理客戶資料。
主管機關要求客戶資料
為維護客戶利益，Slack 高度重視信任與公開透明。除非合約明確許可，或本政策特別說明，Slack 僅依有效法律令狀揭露客戶資料。若無管轄法院核發的搜索票，或相關地區的相當法律令狀，Slack 概不揭露客戶資料內容。除非 (a) 存在可能導致死亡或嚴重人身傷害的緊急情況；或 (b) 為避免損及服務或客戶，Slack 不會自願向政府機關揭露任何資料。Slack 亦不會基於監控目的，自願向政府提供使用者相關資料。
- 若政府機關或訴訟關係人有意取得的內容資料，涉及與 Slack Technologies, Inc. (為美國公司) 訂立合約的客戶，應向 legalprocess@slack.com 提出要求。
- 若政府機關或訴訟關係人有意取得的內容資料，涉及與 Slack Technologies Limited (為愛爾蘭公司) 訂立合約的客戶，應向 intlegalprocess@slack.com 提出要求，位於愛爾蘭都柏林的人員將負責處理。
- 要求內容應包含以下資訊：(a) 索取者；(b) 相關刑事或民事案件；(c) 指明索取的客戶資料，包括相關客戶名稱及授權使用者姓名 (若適用)、Slack 工作空間網址及資料類型。
要求應依相關法律規定製作與送達，內容應著重索取的特定客戶資料。Slack 對於所有要求均採取限縮解釋，請勿提交範圍過廣的要求。客戶應在合法範圍內，負擔 Slack 因回應此類要求產生的費用。
客戶通知
除非 Slack 不得提出通知，或明顯存在違法行為或危害風險， Slack 將在揭露客戶資料前通知該客戶，以利客戶尋求法律救濟。若 企業金鑰管理 適用要求內容的法律令狀，生產系統可根據客戶設定加密，並將在提供給客戶的存取日誌中，觸發可觀測項目。若 Slack 依法不得於揭露前通知客戶，Slack 將在禁止揭露規定失效後，採取合理行動通知客戶。若 Slack 接獲適用無限期禁止揭露規定的法律令狀 (包括國家安全函)，Slack 將針對禁止揭露規定，在法院提出異議。
國內及國外要求
發出法律令狀或法律資訊要求 (例如開示要求、搜索票或傳票) 的個人或實體，若未將令狀或要求適當本地化，Slack 將不予受理。針對儲存於美國的資料，Slack 不接受非由美國或加拿大執法機關直接提出的法律令狀或要求。外國執法機關若有意取得儲存於美國的資料，應透過司法互助協定或其他外交、法律途徑，聲請 Slack 所在地法院核准。對 Slack Technologies Limited (愛爾蘭公司) 的要求，應於愛爾蘭境內核發或本地化，對 Slack Technologies, LLC (美國公司) 的要求，應於美國境內核發或本地化。