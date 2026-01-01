본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2019년 10월 7일

Slack은 정부 기관, 사용자 및 기타 제삼자로부터 서비스의 정상적인 운영 및 제공에 관한 정보 이외의 데이터 공개를 요구하는 요청을 받습니다. 본 데이터 요청 정책에서는 그러한 고객 데이터에 대한 공식 요청에 대응하는 Slack의 정책 및 절차를 설명합니다. 본 데이터 요청 정책에서 정의되지 않은 대문자 용어는 고객 서비스 약관에 명시된 의미를 갖습니다. 본 데이터 요청 정책의 조항과 고객 서비스 약관 또는 고객과의 서면 계약 사이에 불일치한 내용이 있는 경우, 고객 서비스 약관 또는 서면 계약이 우선적으로 적용됩니다.

개인에 의한 고객 데이터 요청

고객 데이터를 요구하는 제삼자는 해당 요청에 관하여 고객에게 연락해야 합니다. 고객은 고객 데이터를 관리하고 일반적으로 모든 고객 데이터의 처리 방식을 결정합니다.

법적 권한에 의한 고객 데이터 요청

Slack은 고객의 이익을 위해 신뢰와 투명성을 중요하게 다루고 있습니다. 계약에서 명시적으로 허용하거나 본 정책에 설명된 경우를 제외하고 Slack은 유효한 법적 절차에 대응하기 위해서만 고객 데이터를 공개합니다. Slack은 고객 데이터의 내용을 공개하기 위해 관할 법원이나 해당 관할 지역에서 동등한 법적 절차에 의해 발급된 수색 영장을 요구합니다. Slack은 (a) 사람이 사망하거나 중상을 입는 위험을 수반하는 비상 사태나, (b) 서비스 또는 고객에게 피해를 입히는 상황을 제외하고는 자발적으로 정부 기관에 데이터를 공개하지 않습니다. 또한 Slack은 자발적으로 정부 기관에게 감시 목적을 달성하기 위해 데이터를 액세스하는 권한을 제공하지 않습니다.

소송과 관련하여 미국 기업인 Slack Technologies, LCC와 계약을 체결한 고객의 콘텐츠 데이터를 필요로 하는 정부 기관이나 당사자는 모든 요청을 legalprocess@slack.com으로 보내야 합니다.

소송과 관련하여 아일랜드 기업인 Slack Technologies, Limited.와 계약을 체결한 고객의 콘텐츠 데이터를 필요로 하는 정부 기관이나 당사자는 모든 요청을 intlegalprocess@slack.com으로 보내야 합니다. 이러한 요청은 아일랜드 더블린에서 근무하는 담당자가 처리합니다.

모든 요청에는 다음이 포함됩니다. (a) 요청 당사자, (b) 관련 형사 또는 민사 사항 및 (c) 해당 고객 이름 및 관련 허가된 사용자 이름(해당하는 경우), Slack 워크스페이스 URL 및 요구하는 데이터 유형을 포함하여 요청되는 특정 고객 데이터의 설명.

요청은 해당 법률에 따라 준비 및 처리되어야 합니다. 모든 요청은 요구하는 고객 데이터에 중점을 두어야 합니다. 모든 요청은 Slack에서 면밀하게 해석되므로 불필요하게 광범위한 내용은 요청하지 마십시오. 법적으로 허용되는 경우 고객은 Slack이 해당 요청에 대해 응답하여 발생하는 모든 비용에 대해 책임을 집니다.

고객 통지

Slack은 불법적 행위나 피해의 위험이 명백하게 나타나는 경우를 제외하고 고객의 고객 데이터를 공개하기 전에 고객이 그러한 공개로부터 보호받을 수 있도록 고객에게 통지합니다. 콘텐츠를 요구하는 법적 절차 요청의 대상이 Enterprise Key Management인 경우 제작물은 암호화되어(고객 설정에 따라) 고객이 사용할 수 있는 액세스 로그에서 조사 가능한 항목으로 트리거될 수도 있습니다. Slack이 고객 데이터를 공개하기 전에 고객에게 통지하는 것이 법적으로 금지되어 있는 경우, Slack은 비공개 요구사항이 만료된 후에 고객에게 요구를 통지하기 위한 합당한 조치를 취합니다. 또한 Slack에 무기한 비공개 요건(국가 안보 서신 포함)에 따른 법적 절차를 요구하는 경우 Slack은 법원에서 해당 비공개 요건에 대한 이의를 제기합니다.

국내 및 해외 요청

Slack은 법적 절차 또는 법적 정보 요청(예: 수색 요청, 영장 또는 소환장)을 발급하는 개인이나 단체가 해당 절차나 요청을 올바르게 진행하도록 해야 합니다. 미국에 저장된 데이터의 경우 Slack은 미국 또는 캐나다 이외의 사법 집행 기관에서 직접 이루어지는 법적 절차 또는 요청을 허용하지 않습니다. 미국 내에 저장된 데이터를 요구하는 해외 사법 집행 기관은 Slack이 위치해 있는 지역의 법원을 통해 데이터를 얻으려면 상호 사법 공조 조약 또는 기타 외교적 또는 법적 수단을 통해 진행해야 합니다. 아일랜드 기업인 Slack Technologies Limited에 대한 요구는 아일랜드에서 발급 후 집행되어야 하고, 미국 법인인 Slack Technologies, LCC에 대한 요구는 미국에서 발급 후 집행되어야 합니다.