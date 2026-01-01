본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack은 데이터 및 개인정보 보호 의무를 충족하는 데 필요한 정보와 도구를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 아래에서 개인정보 처리방침 및 특정 데이터 보호법과 관련된 리소스를 찾을 수 있습니다.

워크스페이스 설정

워크스페이스 설정 페이지는 멤버가 자신이 참여한 워크스페이스에 관한 정보를 검토할 수 있는 곳입니다. 여기에서 확인할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

워크스페이스 소유자와 관리자 및 해당 연락처 정보

내 워크스페이스의 플랜

메시지 및 파일 보존 정책

사용 가능한 데이터 내보내기 옵션

💡 워크스페이스 설정 페이지에 대해 자세히 알아보세요.

Slack 계정 삭제

영구적으로 워크스페이스에서 나가려고 하는 멤버는 자신의 계정을 비활성화하고 워크스페이스 소유자에게 자신의 프로필 정보를 삭제해 달라고 요청할 수 있습니다.

워크스페이스 삭제

워크스페이스 주 소유자는 워크스페이스를 삭제할 수 있습니다. 워크스페이스 삭제 및 보안 관행에 관해 자세히 알아보세요.

워크스페이스의 소유권 이전

워크스페이스 주 소유자는 워크스페이스의 소유권을 이전할 수 있습니다.

메시지 및 파일 보존

Slack 무료 버전에서는 90일 후에 메시지 및 파일을 삭제할지, 아니면 메시지 및 파일(편집 내용 포함)을 1년 동안 보관할지를 선택할 수 있습니다.

유료 플랜에서 메시지 및 파일 보존의 기본 설정은 유료 워크스페이스가 존재하는 한 모든 항목을 보존하는 것입니다. 워크스페이스 소유자가 보존 정책을 사용자 지정할 수 있습니다. 소유자는 사용자 지정 기간을 설정해 메시지 및 파일을 보존할 수 있고, 편집 또는 삭제된 메시지의 모든 버전을 보존할 것인지 선택할 수도 있습니다.

편집된 메시지 및 삭제된 메시지

무료 플랜에서는 메시지를 편집하는 옵션을 이용 중인 경우 가장 최근 버전만 보존됩니다. 유료 플랜에서는 워크스페이스 소유자 또는 관리자가 편집된 모든 메시지의 로그를 보존하도록 선택할 수 있습니다. 워크스페이스 설정을 방문해 워크스페이스에서 어떤 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.

데이터 저장

내 데이터는 어디에 저장되나요?

Slack은 Amazon Web Services에서 호스팅되며 기본 위치는 미국 AWS입니다. 조직에서 당사의 데이터 저장 위치 기능을 사용하는 경우, 각 Slack 고객에게 적용되는 데이터 센터 호스팅 위치가 달라질 수 있습니다. 글로벌 팀은 Slack의 데이터 저장 위치를 통해 특정 유형의 데이터가 저장되는 지역을 선택할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 Slack의 데이터 저장 위치를 참조하세요.

다른 카테고리의 데이터인 “기타 정보”는 Slack의 개인정보 처리방침에서 정의한 대로 미국에서 처리됩니다. 당사의 서비스 제공을 지원하기 위해 Slack에서 보조 처리자와 거래할 수 있습니다. 해당 서비스에 대한 현재 보조 처리자 목록에는 보조 해당 처리자의 신원과 국적이 포함되며 https://www.slack.com/slack-subprocessors를 통해 액세스할 수 있습니다.

다음과 같은 리소스에서도 데이터 이전 관련 정보를 찾을 수 있습니다.

* GDPR의 약속 - 데이터 이전: https://slack.com/gdpr#data-transfers

개인정보 처리방침 - https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

* Slack 개인정보 보호 FAQ -https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

* Slack 신뢰 센터 - https://slack.com/trust

GDPR에서는 EU의 개인 데이터를 EU 내에 보존하도록 요구하고 있나요?

GDPR에서는 EU 데이터가 유럽 연합 내에 상주하도록 요구하지는 않습니다. Slack의 데이터 처리 계약 및 유럽 연합의 모델 조항(스탠다드 계약 조항)은 EU 외부로 전송되는 EU 개인 데이터에 대한 규정 준수를 지속적으로 보장하고 있습니다. 당사의 데이터 처리 부록은 사용중인 Slack 플랜과 상관없이 모든 고객이 사용할 수 있습니다.

유럽과 미국 간의 데이터 전송도 유럽연합-미국 간 협정의 적용을 받을 수 있습니다. 데이터 개인 정보 보호 프레임워크. Salesforce를 통해 Slack은 유럽연합-미국 데이터 개인 정보 보호 프레임워크(DPF), 유럽연합-미국 DPF에 대한 영국 확장 및 스위스-미국 DPF에 참여합니다. 자세한 내용은 여기에 설명되어 있습니다. DPF에 대한 자세한 내용은 https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview에서 확인할 수 있습니다.

Slack에 있는 내 데이터는 얼마나 안전한가요?

Slack은 팀에 환경을 관리할 수 있는 도구를 제공하는 동시에, 인프라가 안전하며 중복되며 신뢰할 수 있도록 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Slack은 업계 표준보다 우수한 수준으로 조직을 보호하고 있음을 자랑스럽게 여기며, Slack 웹사이트에 수많은 보안 관행 및 인증에 대한 설명을 제공하고 있습니다.

내 데이터는 암호화되나요?

Slack은 전송 중 및 보관 중인 데이터에 대한 암호화를 제공합니다. Slack의 보안 접근 방식에 관해 자세히 읽어보세요.

데이터 내보내기 및 소유권

워크스페이스에 제출된 데이터는 누구 소유인가요?

고객은 워크스페이스에 제출된 모든 콘텐츠를 소유 및 통제합니다. Slack은 고객을 대신하여 고객의 데이터를 처리할 뿐입니다.

Slack에서는 어떤 내보내기 도구를 사용할 수 있으며 이를 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?

모든 플랜 워크스페이스 소유자와 관리자는 어떤 플랜을 이용하든 공개 채널에서 모든 데이터(메시지와 파일)를 내보낼 수 있습니다.

Business+ 플랜 워크스페이스 소유자는 공개 및 비공개 채널에서 모든 콘텐츠를 다운로드하는 도구에 대한 액세스 권한을 요청할 수 있습니다.

무료 및 Pro 플랜 무료 및 Pro 플랜의 워크스페이스에서는 제한된 상황에서만 모든 워크스페이스 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 데이터 내보내기를 위해 적용할 플랜을 이용 중인 워크스페이스의 소유자는 엄격한 검토 절차를 거쳐 (a) 유효한 법적 절차를 밟거나 (b) 멤버의 동의를 구하거나 (c) 해당 법률에 따른 요구사항이나 권리를 제시해야 합니다.

Enterprise Grid 및 Enterprise+ 플랜 Discovery API를 이용하면 적격한 Slack 고객이 타사 애플리케이션을 사용해 Slack에 제출된 메시지 및 파일을 내보내거나 보존하거나 보관할 수 있습니다. 여기에는 Slack Enterprise Grid 조직으로 이전된 메시지와 파일도 포함됩니다.

💡 자세히 알아보려면 Slack 가져오기 및 내보내기 도구 가이드를 참조하세요.

Slack에서 개인 정보를 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

영구적으로 워크스페이스에서 나가려고 하는 경우 자신의 계정을 비활성화하고 워크스페이스 주 소유자에게 프로필 정보를 제거해 달라고 요청할 수 있습니다. (워크스페이스 주 소유자가 고객님을 대신해 Slack에 문의하여 이를 완료할 수 있습니다.) Slack은 주 소유자의 요청이 있을 경우에만 멤버의 프로필 정보를 삭제합니다. 본인이 주 소유자이고 멤버로부터 자신의 프로필을 삭제해 달라고 요청받은 경우 feedback@slack.com에 문의할 수 있습니다.

계정을 비활성화하기 전에 이름 및 이메일 주소 등 원하는 프로필 정보를 제거할 수도 있습니다. 워크스페이스 설정에 따라 공유한 메시지 및 파일을 삭제할 수 있는 경우도 있습니다. 편집 및 삭제 설정과 관련해 궁금한 점이 있으면 워크스페이스 소유자 또는 관리자에게 문의해 주세요.