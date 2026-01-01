개인정보 보호 FAQ

본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack은 데이터 및 개인정보 보호 의무를 충족하는 데 필요한 정보와 도구를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 아래에서 개인정보 처리방침 및 특정 데이터 보호법과 관련된 리소스를 찾을 수 있습니다.

워크스페이스 설정

워크스페이스 설정 페이지는 멤버가 자신이 참여한 워크스페이스에 관한 정보를 검토할 수 있는 곳입니다. 여기에서 확인할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

  • 워크스페이스 소유자와 관리자 및 해당 연락처 정보
  • 내 워크스페이스의 플랜
  • 메시지 및 파일 보존 정책
  • 사용 가능한 데이터 내보내기 옵션

💡 워크스페이스 설정 페이지에 대해 자세히 알아보세요.

Slack 계정 삭제

영구적으로 워크스페이스에서 나가려고 하는 멤버는 자신의 계정을 비활성화하고 워크스페이스 소유자에게 자신의 프로필 정보를 삭제해 달라고 요청할 수 있습니다.

워크스페이스 삭제

워크스페이스 주 소유자는 워크스페이스를 삭제할 수 있습니다. 워크스페이스 삭제보안 관행에 관해 자세히 알아보세요.

워크스페이스의 소유권 이전

워크스페이스 주 소유자는 워크스페이스의 소유권을 이전할 수 있습니다.

메시지 및 파일 보존

Slack 무료 버전에서는 90일 후에 메시지 및 파일을 삭제할지, 아니면 메시지 및 파일(편집 내용 포함)을 1년 동안 보관할지를 선택할 수 있습니다.

유료 플랜에서 메시지 및 파일 보존의 기본 설정은 유료 워크스페이스가 존재하는 한 모든 항목을 보존하는 것입니다. 워크스페이스 소유자가 보존 정책을 사용자 지정할 수 있습니다. 소유자는 사용자 지정 기간을 설정해 메시지 및 파일을 보존할 수 있고, 편집 또는 삭제된 메시지의 모든 버전을 보존할 것인지 선택할 수도 있습니다.

편집된 메시지 및 삭제된 메시지

무료 플랜에서는 메시지를 편집하는 옵션을 이용 중인 경우 가장 최근 버전만 보존됩니다. 유료 플랜에서는 워크스페이스 소유자 또는 관리자가 편집된 모든 메시지의 로그를 보존하도록 선택할 수 있습니다. 워크스페이스 설정을 방문해 워크스페이스에서 어떤 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.

데이터 저장

내 데이터는 어디에 저장되나요?

Slack은 Amazon Web Services에서 호스팅되며 기본 위치는 미국 AWS입니다. 조직에서 당사의 데이터 저장 위치 기능을 사용하는 경우, 각 Slack 고객에게 적용되는 데이터 센터 호스팅 위치가 달라질 수 있습니다. 글로벌 팀은 Slack의 데이터 저장 위치를 통해 특정 유형의 데이터가 저장되는 지역을 선택할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 Slack의 데이터 저장 위치를 참조하세요.

다른 카테고리의 데이터인 “기타 정보”는 Slack의 개인정보 처리방침에서 정의한 대로 미국에서 처리됩니다. 당사의 서비스 제공을 지원하기 위해 Slack에서 보조 처리자와 거래할 수 있습니다. 해당 서비스에 대한 현재 보조 처리자 목록에는 보조 해당 처리자의 신원과 국적이 포함되며 https://www.slack.com/slack-subprocessors를 통해 액세스할 수 있습니다.

다음과 같은 리소스에서도 데이터 이전 관련 정보를 찾을 수 있습니다.

GDPR에서는 EU의 개인 데이터를 EU 내에 보존하도록 요구하고 있나요?

GDPR에서는 EU 데이터가 유럽 연합 내에 상주하도록 요구하지는 않습니다. Slack의 데이터 처리 계약 및 유럽 연합의 모델 조항(스탠다드 계약 조항)은 EU 외부로 전송되는 EU 개인 데이터에 대한 규정 준수를 지속적으로 보장하고 있습니다. 당사의 데이터 처리 부록은 사용중인 Slack 플랜과 상관없이 모든 고객이 사용할 수 있습니다.

유럽과 미국 간의 데이터 전송도 유럽연합-미국 간 협정의 적용을 받을 수 있습니다. 데이터 개인 정보 보호 프레임워크. Salesforce를 통해 Slack은 유럽연합-미국 데이터 개인 정보 보호 프레임워크(DPF), 유럽연합-미국 DPF에 대한 영국 확장 및 스위스-미국 DPF에 참여합니다. 자세한 내용은 여기에 설명되어 있습니다. DPF에 대한 자세한 내용은 https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview에서 확인할 수 있습니다.

Slack에 있는 내 데이터는 얼마나 안전한가요?

Slack은 팀에 환경을 관리할 수 있는 도구를 제공하는 동시에, 인프라가 안전하며 중복되며 신뢰할 수 있도록 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Slack은 업계 표준보다 우수한 수준으로 조직을 보호하고 있음을 자랑스럽게 여기며, Slack 웹사이트에 수많은 보안 관행 및 인증에 대한 설명을 제공하고 있습니다.

내 데이터는 암호화되나요?

Slack은 전송 중 및 보관 중인 데이터에 대한 암호화를 제공합니다. Slack의 보안 접근 방식에 관해 자세히 읽어보세요.

데이터 내보내기 및 소유권

워크스페이스에 제출된 데이터는 누구 소유인가요?

고객은 워크스페이스에 제출된 모든 콘텐츠를 소유 및 통제합니다. Slack은 고객을 대신하여 고객의 데이터를 처리할 뿐입니다.

Slack에서는 어떤 내보내기 도구를 사용할 수 있으며 이를 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?

  • 모든 플랜

    워크스페이스 소유자와 관리자는 어떤 플랜을 이용하든 공개 채널에서 모든 데이터(메시지와 파일)를 내보낼 수 있습니다.

  • Business+ 플랜

    워크스페이스 소유자는 공개 및 비공개 채널에서 모든 콘텐츠를 다운로드하는 도구에 대한 액세스 권한을 요청할 수 있습니다.

  • 무료 및 Pro 플랜

    무료 및 Pro 플랜의 워크스페이스에서는 제한된 상황에서만 모든 워크스페이스 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 데이터 내보내기를 위해 적용할 플랜을 이용 중인 워크스페이스의 소유자는 엄격한 검토 절차를 거쳐 (a) 유효한 법적 절차를 밟거나 (b) 멤버의 동의를 구하거나 (c) 해당 법률에 따른 요구사항이나 권리를 제시해야 합니다.

  • Enterprise Grid 및 Enterprise+ 플랜

    Discovery API를 이용하면 적격한 Slack 고객이 타사 애플리케이션을 사용해 Slack에 제출된 메시지 및 파일을 내보내거나 보존하거나 보관할 수 있습니다. 여기에는 Slack Enterprise Grid 조직으로 이전된 메시지와 파일도 포함됩니다.

💡 자세히 알아보려면 Slack 가져오기 및 내보내기 도구 가이드를 참조하세요.

Slack에서 개인 정보를 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

영구적으로 워크스페이스에서 나가려고 하는 경우 자신의 계정을 비활성화하고 워크스페이스 주 소유자에게 프로필 정보를 제거해 달라고 요청할 수 있습니다. (워크스페이스 주 소유자가 고객님을 대신해 Slack에 문의하여 이를 완료할 수 있습니다.) Slack은 주 소유자의 요청이 있을 경우에만 멤버의 프로필 정보를 삭제합니다. 본인이 주 소유자이고 멤버로부터 자신의 프로필을 삭제해 달라고 요청받은 경우 feedback@slack.com에 문의할 수 있습니다.

계정을 비활성화하기 전에 이름 및 이메일 주소 등 원하는 프로필 정보를 제거할 수도 있습니다. 워크스페이스 설정에 따라 공유한 메시지 및 파일을 삭제할 수 있는 경우도 있습니다. 편집 및 삭제 설정과 관련해 궁금한 점이 있으면 워크스페이스 소유자 또는 관리자에게 문의해 주세요.