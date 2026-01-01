Questions fréquentes concernant la confidentialité

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Slack s’engage à vous fournir les informations et les outils dont vous avez besoin pour respecter vos obligations en matière de données et de confidentialité. Vous trouverez ci-dessous des ressources relatives à nos Règles de confidentialité et à des lois spécifiques sur la protection des données :

Paramètres de l’espace de travail

La page Paramètres de l’espace de travail permet aux membres d’obtenir les informations concernant les espaces de travail qu’ils ont rejoints. Voici ce que vous y trouverez :

les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail et leurs coordonnées ;

le forfait de votre espace de travail ;

les politiques de conservation des fichiers et des messages ;

les options d’exportations des données.

💡 Lire la suite sur la page Paramètres de l’espace de travail

Supprimer votre compte Slack

Si un membre désire quitter un espace de travail définitivement, il peut désactiver son compte et demander à un propriétaire de l’espace de travail de supprimer les informations de son profil

Supprimer un espace de travail

Le propriétaire principal d’un espace de travail a la possibilité de supprimer son espace de travail. En savoir plus sur la suppression d’un espace de travail et nos pratiques en matière de sécurité.

Transférer la propriété d’un espace de travail

Le propriétaire principal de l’espace de travail a la possibilité de transférer la propriété de son espace de travail.

Conservation des messages et des fichiers

Sur la version gratuite de Slack, vous aurez la possibilité de choisir la suppression des messages et des fichiers après 90 jours ou leur conservation (y compris les modifications) pendant un an.

Pour les forfaits payants, le paramètre de conservation des messages et des fichiers par défaut est de tout conserver tant que l’espace de travail payant existe. Les propriétaires d’espaces de travail peuvent personnaliser leurs stratégies de conservation. Ils peuvent définir une période pour garder les messages et les fichiers. Ils peuvent également choisir de conserver toutes les versions d’un message modifié ou supprimé.

Messages supprimés et modifiés

Avec le forfait Gratuit, si vous êtes en mesure de modifier les messages, seule la dernière version est conservée. Avec les forfaits payants, les propriétaires ou administrateurs d’espace de travail peuvent choisir de conserver un journal de tous les messages modifiés. Consultez vos paramètres de l’espace de travail pour confirmer l’option que votre espace de travail a choisie.

Le stockage de fichiers

Où sont stockées mes données ?

Slack est hébergé par Amazon Web Services et l’emplacement par défaut est AWS US. L’emplacement du centre de données applicable à chaque client Slack peut varier si une organisation utilise notre fonctionnalité de résidence des données. Le service de résidence des données de Slack permet aux équipes internationales de choisir la région dans laquelle certains types de données sont stockées au repos. Pour en savoir plus, accédez à Hébergement des données proposé par Slack.

Veuillez noter que les autres catégories de données, les « Autres informations » définies dans les Règles de confidentialités de Slack sont traitées aux États-Unis. Pour assurer le bon déroulement de nos services, Slack peut engager des sous-traitants. Une liste à jour des sous-traitants pour les services, comprenant l’identité de ces sous-traitants et leur pays de localisation, est accessible via https://www.slack.com/slack-subprocessors

Vous pouvez également trouver des informations à propos des transferts de données dans les documents suivants :

Engagement en faveur du RGPD - Transferts de données : https://slack.com/gdpr#data-transfers

Règles de confidentialité - https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

FAQ sur la confidentialité chez Slack - https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Centre de confiance Slack - https://slack.com/trust

Est-ce que le RGPD exige que les données personnelles de l’UE restent dans l’UE ?

Le RGPD n’exige pas que les données de l’UE résident dans l’Union européenne. Les informations complémentaires sur le traitement des données de Slack et les Clauses types de l’Union européenne continueront d’assurer la conformité des transferts de données à caractère personnel de l’UE vers l’extérieur de l’UE. Nos informations complémentaires sur le traitement des données sont consultables par tous les clients, quel que soit leur forfait Slack.

Les transferts de données entre l’Europe et les États-Unis peuvent également être couverts par le cadre Europe-États-Unis de protection des données. Par l’intermédiaire de Salesforce, Slack participe au cadre de protection des données personnelles (DPF) Europe-États-Unis, à l’extension britannique du DPF Europe-États-Unis et au cadre de protection des données personnelles Suisse-États-Unis, comme indiqué ici. Vous trouverez de plus amples informations sur le DPF à l’adresse suivante : https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

Mes données sur Slack sont-elles sécurisées ?

Slack s’engage à garantir que son infrastructure est sécurisée, redondante et fiable, tout en fournissant à votre équipe les outils pour administrer votre environnement. Nous sommes fiers de surpasser les normes de notre secteur d’activité quand l’enjeu est de protéger votre organisation et nous avons mis en lumière plusieurs de nos pratiques de sécurité et nos certificats sur notre site Web.

Mes données sont-elles chiffrées ?

Slack assure le chiffrement des données en transit et de celles stockées. En savoir plus sur notre approche de la sécurité.

Les exportations de données et la propriété

À qui appartiennent les données envoyées à un espace de travail ?

Un client jouit de la propriété et du contrôle de tout le contenu envoyé dans son espace de travail. Slack traite les données du client pour le compte du Client.

Quels outils d’exportation sont disponibles avec Slack et qui peut les utiliser ?

Tous les forfaits Avec tous les forfaits, les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent exporter toutes les données (messages et fichiers) des canaux publics.

Forfait Business+ Les propriétaires d’espaces de travail peuvent demander à accéder à un outil qui téléchargera tout le contenu des canaux publics et privés.

Forfaits Gratuit et Pro L’option permettant de télécharger toutes les données des espaces de travail est disponible pour les espaces de travail utilisant les forfaits Gratuit et Pro, uniquement dans certaines circonstances. Nous demandons aux propriétaires d’espaces de travail utilisant ces plans de demander un accès à l’exportation des données, de suivre une procédure d’évaluation stricte, de fournir (a) une procédure juridique valide, (b) le consentement des membres ou (c) une obligation ou un droit compatible avec les lois applicables.

Forfait Enterprise Grid et Enterprise+ Les API Discovery permettent aux clients Slack qui remplissent certaines conditions d’utiliser des applis tierces pour exporter, conserver ou archiver les messages et les fichiers envoyés dans Slack. Ceci inclut les messages et les fichiers déplacés vers une organisation Slack Enterprise Grid.

💡Consultez le Guide pour les outils d’exportation et d’importation des données Slack pour en savoir plus.

Comment supprimer les informations personnelles de Slack ?

Si vous désirez quitter un espace de travail définitivement, vous pouvez désactiver votre compte et demander au propriétaire principal de l’espace de travail de supprimer les informations de votre profil. (Le propriétaire principal de l’espace de travail peut contacter Slack en votre nom pour effectuer cette opération.) Slack ne supprime les informations de profil d’un membre qu’à la demande d’un propriétaire principal. S’il s’agit de vous et qu’il vous a été demandé de supprimer le profil d’un membre, vous pouvez nous contacter à l’adresse feedback@slack.com.

Avant de désactiver votre compte, vous pouvez effacer toutes les informations contenues dans le profil, telles que votre nom ou votre adresse e-mail. En fonction des paramètres de votre espace de travail, vous pouvez supprimer les messages et les fichiers que vous avez partagés. Contactez un propriétaire ou un administrateur de l’espace de travail si vous avez des questions relatives aux paramètres de modification et de suppression.