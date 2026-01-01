Engagement RGPD de Slack

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Notre engagement envers vous pour la protection de vos données

Nous nous engageons à travailler avec les clients et les utilisateurs de Slack pour les aider à comprendre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à s'y conformer. Le RGPD est la législation sur la confidentialité des données de l'Union européenne la plus complète depuis des décennies et entrera en vigueur le 25 mai 2018.

En plus de renforcer et de normaliser la confidentialité des données des utilisateurs au sein des pays de l’UE, elle imposera de nouvelles obligations à tous les organismes qui gèrent les données personnelles de citoyens de l’UE, peu importe où se trouvent les organisations elles-mêmes. Sur cette page, nous vous expliquons comment aider nos clients à se conformer au RGPD.

Conformité au RGPD

Les nouvelles exigences du RGPD sont primordiales et notre équipe mondiale a ajusté l’offre de produits, les opérations et les engagements contractuels de Slack afin que nos clients puissent se conformer à la réglementation. Les mesures mises en place par Slack (qui traite les données au nom du client) comprennent :

Nous surveillerons également les conseils concernant le respect du RGPD de la part d'organismes de réglementation liés à la vie privée et ajusterons nos produits, ainsi que les engagements contractuels en conséquence. Nous vous fournirons des mises à jour régulières pour que vous restiez toujours informés.

Notre infrastructure de sécurité et nos certifications

Nous accordons une extrême importance à la protection des informations de nos clients et à la confidentialité de leurs utilisateurs. En tant qu’entreprise basée sur le Cloud et gérant certaines des données les plus précieuses de nos clients, nous avons établi des normes de sécurité rigoureuses. Nous avons reçu plusieurs certifications de sécurité de l'American Institute of Certified Public Accountants, telles que la SOC 2 et SOC 3. Slack a obtenu les certifications de sécurité ISO 27001 (système de gestion de sécurité de l’information), ISO 27017 (des contrôles de sécurité pour la fourniture et l'utilisation des services dans le Cloud) et ISO 27018 (protection des données à caractère personnel dans le Cloud) qui sont reconnues à l'échelle internationale.

Slack a beaucoup investi dans la construction d’une équipe de sécurité robuste, qui peut traiter une variété de problèmes — allant de la détection de menaces à la création de nouveaux outils. Conformément aux exigences du RGPD concernant les notifications d’incidents de sécurité, Slack continuera à remplir ses obligations et à offrir des garanties contractuelles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les politiques et les procédures de sécurité de Slack, veuillez consulter notre page sécurité. Elle fournit des informations détaillées sur la façon dont nous abordons la sécurité et comprend un(e) papier blanc sur la façon dont Slack assure plus particulièrement la sécurité des données des utilisateurs, notamment à propos de nos mesures techniques et d’organisation (TOMs) et nos chiffrements standards.

Transferts de données internationaux

Pour se conformer aux lois de l’Union européenne sur la protection des données relatives aux mécanismes de transfert international de données, Slack offre des clauses types de l’Union européenne, également connues sous le nom de clauses contractuelles types, pour satisfaire aux exigences d’adéquation et de sécurité de nos clients qui opèrent au sein de l’UE et du Royaume-Uni. Une copie de notre additif de traitement de données type, intégrant les clauses types, est disponible ici.

Les transferts de données entre l’Europe et les États-Unis peuvent également être couverts par le cadre Europe-États-Unis de protection des données. Par l’intermédiaire de Salesforce, Slack participe au cadre de protection des données personnelles (DPF) Europe-États-Unis, à l’extension britannique du DPF Europe-États-Unis et au cadre de protection des données personnelles Suisse-États-Unis, comme indiqué ici. Vous trouverez de plus amples informations sur le DPF à l’adresse suivante : https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

Chez Slack, nous nous engageons à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données. Nous sommes donc heureux de nous conformer au RGPD. Si vous avez des questions au sujet de vos droits en vertu du RGPD en tant qu'utilisateur ou sur la manière dont Slack peut vous aider en ce qui a trait à la conformité en tant que client, veuillez ne pas hésiter à communiquer avec nous à privacy@slack.com. Veuillez également visiter notre Centre de confiance pour en savoir plus sur nos programmes de protection de la vie privée, de sécurité et de conformité.

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