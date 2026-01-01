Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Ces ressources fournissent un aperçu des politiques et pratiques de gestion des données de Slack, ainsi que des informations sur les outils dont vous avez besoin pour gérer, protéger et contrôler vos données.

Démarrer

Pour bien comprendre les méthodes de gestion des données de Slack, il est important de faire la distinction entre deux catégories de données : les données client et les autres informations. Le Client possède et contrôle les données client (p.e. les messages, le contenu et les fichiers que vous envoyez aux services), comme le définissent nos conditions d’utilisation. Slack traite et contrôle les autres informations (p.e. les informations sur l’utilisation ou le compte). Consultez nos Règles de confidentialité pour obtenir plus d’information à ce propos.

À qui appartiennent les données envoyées à un espace de travail ?

Un client jouit de la propriété et du contrôle de tout le contenu envoyé dans son espace de travail. Slack traite les données du client pour le compte du client.

Quels outils de portabilité des données sont disponibles avec Slack et qui peut les utiliser ?

Les données client accessibles par les outils d’importation et d’exportation de Slack varient selon le forfait. Vous en trouverez un aperçu ci-dessous. Consultez le Guide sur les outils d’exportation et d’importation des données Slack pour en savoir plus.

Tous les forfaits Avec tous les forfaits, les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent exporter toutes les données (messages et fichiers) des canaux publics.

Forfait Business+ Les propriétaires d’espaces de travail peuvent demander à accéder à un outil qui téléchargera tout le contenu des canaux publics et privés. Veuillez noter que toutes les demandes devront suivre une procédure pour garantir que (a) des contrats de travail et des politiques d’entreprise appropriés ont été mis en place, et que (b) toute utilisation de l’exportation corporative est conforme à la législation en vigueur.

Forfaits Gratuit et Pro L’option permettant de télécharger toutes les données des espaces de travail est disponible pour les espaces de travail utilisant les forfaits Gratuit et Pro, uniquement dans certaines circonstances. Nous demandons aux propriétaires d’espaces de travail utilisant ces forfaits d’effectuer un processus de vérification et de fournir (a) une procédure juridique valide, (b) le consentement des membres ou (c) une obligation ou un droit compatible avec les lois applicables.

Forfait Enterprise Grid et Enterprise+ Les propriétaires d’organisations peuvent demander l’accès à la fonctionnalité d’exportation en libre-service qui permet à un propriétaire d’organisation d’exporter et de gérer les exportations dans tous les espaces de travail, y compris toutes les conversations auxquelles participe un seul utilisateur, à partir de canaux privés et de messages directs individuels ou de groupes, selon les besoins et dans les limites autorisées par la loi. De plus, les Discovery API permettent aux clients Slack qui remplissent certaines conditions d’utiliser des applications tierces pour exporter, conserver ou archiver les messages et les fichiers envoyés dans Slack.

Quels sont les outils de gestion des canaux disponibles et qui peut les utiliser ?

Slack est conçu pour améliorer les performances des organisations de toutes tailles. Nous proposons des outils pour vous aider à gérer et diriger toutes vos équipes sans difficulté. Il s’agit par exemple de notre outil de gestion des canaux. En l’utilisant, nos clients Enterprise Grid et Business+ approuvés peuvent interagir avec les canaux sans rejoindre les espaces de travail ou les canaux concernés (et sans pouvoir consulter le contenu de ces canaux).

Par exemple, il est possible que vous souhaitiez utiliser un nom de canal simple, comme #ventes ou #annonces, et que ce nom de canal soit déjà utilisé ailleurs. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l’outil de gestion des canaux pour renommer un ancien canal et libérer son nom pour d’autres utilisations. S’il s’agit d’un canal privé auquel vous voulez ajouter un conseiller extérieur en tant qu’invité, vous pouvez utiliser cet outil pour ajouter l’invité sans qu’il puisse consulter le contenu du canal privé.

Le propriétaire principal de l’organisation et tout propriétaire ou administrateur de l’organisation qui en détient l’autorisation peut consulter les informations et effectuer les actions suivantes depuis le tableau de bord de l’organisation.

Informations disponibles

Dans quels espaces de travail se trouve le canal

Le nombre de membres et d’invités dans le canal

Le créateur du canal

La date de la dernière activité du canal

La date de création du canal

Actions disponibles

Gérer les autorisations de publication

Renommez un canal

Convertir un canal en canal privé

Convertir un canal privé en canal public

Archiver ou désarchiver un canal

Supprimer un canal

Créer un canal

Ajouter un utilisateur à un canal dont l’administrateur n’est pas membre

Déconnecter un canal d’une organisation externe

Consultez notre Centre d’assistance pour plus de détails.

Comment faire une requête pour obtenir les informations personnelles de Slack ?

Pour demander l’accès aux données client (le contenu des messages ou les fichiers), contactez le propriétaire principal de votre espace de travail. Si vous n’êtes pas sûr(e) de savoir qui est le propriétaire principal, consultez la page À propos de cet espace de travail. Si vous avez besoin d’aide, contactez feedback@slack.com et nous vous orienterons vers la bonne personne.

Vous pouvez détenir certains droits de demande d’accès aux données que Slack pourrait avoir collectées sur vous. Pour utiliser ces droits et demander l’accès aux autres informations (espace de travail, compte ou informations sur l’utilisation), tout client ou utilisateur peut nous contacter via privacy@slack.com

Comment supprimer les informations personnelles de Slack ?

Les propriétaires principaux contrôlent les données à l’échelle de l‘espace de travail (propriétaire principal d’un espace de travail) ou à l’échelle d’une organisation (propriétaire principal d’une organisation). Ces données sont appelées Données client. Ces données incluent l’intégralité des contenus publiés par les membres ainsi que leurs informations de profil. Lorsque des membres quittent un espace de travail ou une organisation, ils peuvent éventuellement être autorisés à demander au propriétaire principal de supprimer leurs informations de profil. En tant que responsable du traitement des données, le propriétaire principal décide si les informations de profil doivent être supprimées ou non. Le propriétaire principal d’une organisation ou d’un espace de travail peut supprimer les informations de profil d’un membre après la désactivation de son compte.

Selon les paramètres de votre espace de travail, vous pouvez peut-être supprimer vos informations de profil et/ou supprimer les messages et les fichiers que vous avez envoyés avant la désactivation de votre compte. Contactez un propriétaire ou un administrateur de l’espace de travail si vous avez des questions relatives aux paramètres de modification et de suppression.

Comment supprimer les messages et les fichiers de Slack ?

Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. C’est pourquoi il est possible de modifier ou supprimer les messages sur Slack. À condition que cette opération soit autorisée par les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail, les membres peuvent modifier ou supprimer les messages qu’ils envoient. Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent supprimer les messages publiés dans les canaux publics et privés qu’ils ont rejoints, quels qu’en soient les auteurs.

Veuillez noter que votre entreprise peut avoir choisi de conserver les journaux de modification et de suppression. Vérifiez les paramètres de votre espace de travail et consultez notre centre d’assistance pour en savoir plus.

Les clients au forfait Enterprise Grid peuvent également utiliser des applis tierces approuvées pour exporter globalement ou interagir avec les messages et fichiers depuis Slack. Consultez ce guide pour obtenir plus d’informations.

Comment utilisons-nous ces informations pour améliorer Slack ?

Nous analysons les données client agrégées et dissociées envoyées à Slack ainsi que d’autres informations pour détecter des schémas récurrents qui nous permettent d’améliorer l’expérience client. Nous pouvons par exemple améliorer la fonctionnalité de recherche grâce aux autres informations pour nous aider à déterminer et trier la pertinence du contenu et des canaux. Pour en savoir plus et obtenir des exemples, consultez Principes de confidentialité : recherche, apprentissage et intelligence.

Où sont stockées vos données ?

Slack est hébergé sur Amazon Web Services (AWS). Le centre de données par défaut est situé aux États-Unis, mais certains clients peuvent opter pour l’utilisation de notre système de résidence des données. Le service de résidence des données de Slack permet aux équipes internationales de choisir la région ou le pays dans lequel leurs données sont stockées. Pour en savoir plus, consultez Hébergement des données proposé par Slack.