Salesforce dans Slack

Salesforce a rejoint la conversation

Il devrait être possible de gérer ses données clients à partir d’une simple discussion. C’est désormais le cas, et c’est toute la puissance du meilleur CRM au monde, alimenté par l’IA et intégré à Slack.

Les entreprises agentiques de pointe aiment travailler dans Slack

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Données Salesforce 🤝 Agents dans Slack

« Salut Slackbot, mets mon pipeline à jour. »

Slackbot sait ce sur quoi vous travaillez, et avec qui vous travaillez. Il transforme les conversations en enregistrements CRM en capturant les mises à jour, en consignant les étapes à suivre et en maintenant les données à jour, le tout automatiquement.

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Déployez Agentforce pour chaque équipe dans Slack

Pendant qu’Agentforce s’occupe des tâches spécialisées, vous pouvez vous focaliser sur les tâches stratégiques. Des agents sur mesure peuvent surveiller les flux de travail, présenter des informations et exécuter les étapes à suivre, le tout dans Slack.

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Mettez chaque agent au travail dans une conversation unique

Slackbot fait automatiquement appel au bon agent, à la bonne application ou au bon flux de travail pour chaque tâche. Il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin, et Slackbot trouve le moyen adéquat pour vous aider à accomplir vos tâches.

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Avec Salesforce intégré dans Slack, votre CRM travaille à vos côtés

Les fonctionnalités de CRM dans Slack permettent aux équipes d’agir plus rapidement sur les données et les insights clients en temps réel, là où elles travaillent déjà.

Salesforce CRM dans Slack

Vos données Salesforce, directement au cœur de vos conversations

Toutes vos données clients sont consultables et exploitables dans Slack. Consultez les indicateurs, automatisez les tâches et mettez à jour les enregistrements directement là où vous travaillez, sans avoir à jongler entre les outils.

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Canaux Salesforce

Optimisez la relation client en associant les données aux conversations

Les canaux Salesforce vous permettent de centraliser vos données client et les conversations de vos équipes, pour que chacun dispose du contexte nécessaire et ne manque aucune information.

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NOUVEAU POUR LES PETITES ENTREPRISES

Gérez vos clients dans Slack avec Slackbot pour vos équipes

Slackbot transforme vos conversations en enregistrements organisés pour les entreprises de petite taille, afin de faciliter le suivi des contrats, la gestion des demandes et la mise à jour des informations, directement dans Slack. Votre équipe peut gagner en rapidité, se coordonner et s’affranchir des tâches chronophages. Lancez-vous dès maintenant avec Slack CRM et basculez vers Salesforce au fil de l’évolution de vos activités.

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Des solutions pour toutes les équipes

Salesforce propose des solutions adaptées qui intègrent les bonnes données, les bons flux de travail et l’assistance IA pour chaque service, directement au cœur du travail des équipes.
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Agentforce Sales dans SlackAgentforce Sales dans SlackRéunissez les commerciaux, les responsables et les agents IA dans un espace de travail unique pour accélérer les transactions, stimuler l’adoption du CRM et réussir plus vite en équipe.Agentforce IT Service dans SlackAgentforce IT Service dans SlackRationalisez l’ensemble des processus d’assistance IT grâce aux conversations et à l’automatisation par l’IA.Tableau Next dans SlackTableau Next dans SlackObtenez des renseignements de Tableau Next en temps réel dans Slack. Collaborez avec Agentforce pour analyser des indicateurs en direct et agir en équipe.Agentforce pour l’assistance dans SlackAgentforce pour l’assistance dans SlackÉtendez les données, les processus et les connaissances de votre Service Cloud à toutes les équipes, et gérez les essaimages de cas (réflexions collectives) directement dans Slack.Flux dans SlackFlux dans SlackRassemblez les données Salesforce et automatisez les processus commerciaux dans Slack en quelques clics, sans code.Voir toutes les applicationsVoir toutes les applicationsIntégrez chaque Cloud dans Slack pour une vue à 360 degrés de chaque client dans votre flux de travail.
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« Slack est notre centre de commandement, où nous prenons des décisions en temps réel. Nous pouvons plus facilement aider nos commerciaux à gagner en efficacité et à se coordonner, tout en nous focalisant sur nos clients. »

Shoby Jose, responsable des opérations financières et du déploiement commercial à l’international, Wayfair

Questions fréquentes

La gestion de vos relations clients devient aussi simple et intuitive qu’une conversation avec votre équipe. Au lieu d’un système distinct auquel vous devez vous connecter, les informations relatives à vos clients se trouvent là où vous travaillez déjà tous les jours.

Avec le CRM dans Slack, vous pouvez mettre à jour les informations sur les contrats, enregistrer les appels des clients et partager des informations avec votre équipe simplement en envoyant un message. Il s’agit d’une nouvelle méthode de travail qui fait de la gestion de la relation client un aspect naturel de votre travail quotidien.

L’intégration de votre CRM dans Slack rationalise la communication d’entreprise et d’équipe pour les ventes, l’assistance, le marketing et plus encore, tout en simplifiant le travail. Elle permet aux utilisateurs de :

  • Agir instantanément : mettez à jour les données CRM dans le flux de travail et recevez des alertes en temps réel sur l’activité des clients directement dans Slack, afin que votre équipe ne rate jamais une opportunité ou une demande urgente.
  • Améliorer la collaboration CRM : réunissez les équipes transversales en leur offrant une visibilité partagée sur les données des clients et les discussions de l’équipe.
  • Automatiser les tâches administratives : réduisez les changements de contexte et la saisie manuelle des données, et libérez votre équipe pour qu’elle se consacre à ses clients.

L’IA est intégrée à votre CRM dans Slack, et agit comme un coéquipier intelligent. Elle améliore la communication CRM en connectant le flux des conversations avec vos données clients en temps réel pour aider l’ensemble des utilisateurs à travailler plus intelligemment.

Elle est conçue pour améliorer la collaboration CRM en prenant en charge les tâches qui font gagner du temps à votre équipe. Par exemple, l’IA peut aider les utilisateurs à :

  • résumer de longues conversations avant un appel ;
  • rédiger des messages de suivi sur la base d’une discussion ;
  • trouver des réponses rapides aux questions sur l’historique des clients.

Cela permet à chacun de se mettre rapidement à la page et de participer efficacement.

Les canaux Salesforce sont des canaux Slack spécialisés qui servent de plateforme pour la collaboration entre les équipes et les données CRM en temps réel. Ils constituent un élément central de l’intégration CRM de Slack, conçue pour que vos équipes, vos données et vos conversations restent unifiées autour d’un client ou d’un enregistrement spécifique.

Contrairement aux canaux Slack habituels, les canaux Salesforce centralisent vos équipes, vos données CRM et vos conversations pour que les clients restent au centre de votre travail. Il s’agit d’un espace dédié où toutes les équipes collaborent avec une vue complète de leurs clients, unifiant toutes les conversations et les informations, quel que soit leur lieu de travail de prédilection.

Les canaux Salesforce constituent la plateforme centrale pour la collaboration CRM. Ces canaux spécialisés unifient la discussion du CRM de votre équipe avec les données clients en temps réel pour un compte, une opportunité ou un cas d’assistance spécifique.

Cet espace dédié améliore la communication au sein de l’équipe en centralisant vos équipes, les données CRM et les conversations, en gardant les clients au centre de votre travail et en fournissant une vue d’ensemble de chaque interaction.