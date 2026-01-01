Les canaux Salesforce sont des canaux Slack spécialisés qui servent de plateforme pour la collaboration entre les équipes et les données CRM en temps réel. Ils constituent un élément central de l’intégration CRM de Slack, conçue pour que vos équipes, vos données et vos conversations restent unifiées autour d’un client ou d’un enregistrement spécifique.

Contrairement aux canaux Slack habituels, les canaux Salesforce centralisent vos équipes, vos données CRM et vos conversations pour que les clients restent au centre de votre travail. Il s’agit d’un espace dédié où toutes les équipes collaborent avec une vue complète de leurs clients, unifiant toutes les conversations et les informations, quel que soit leur lieu de travail de prédilection.



Les canaux Salesforce constituent la plateforme centrale pour la collaboration CRM. Ces canaux spécialisés unifient la discussion du CRM de votre équipe avec les données clients en temps réel pour un compte, une opportunité ou un cas d’assistance spécifique.

Cet espace dédié améliore la communication au sein de l’équipe en centralisant vos équipes, les données CRM et les conversations, en gardant les clients au centre de votre travail et en fournissant une vue d’ensemble de chaque interaction.