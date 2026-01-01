Salesforce a rejoint la conversation
Il devrait être possible de gérer ses données clients à partir d’une simple discussion. C’est désormais le cas, et c’est toute la puissance du meilleur CRM au monde, alimenté par l’IA et intégré à Slack.
Les entreprises agentiques de pointe aiment travailler dans Slack
Données Salesforce 🤝 Agents dans Slack
« Salut Slackbot, mets mon pipeline à jour. »
Slackbot sait ce sur quoi vous travaillez, et avec qui vous travaillez. Il transforme les conversations en enregistrements CRM en capturant les mises à jour, en consignant les étapes à suivre et en maintenant les données à jour, le tout automatiquement.En savoir plus sur Slackbot
Déployez Agentforce pour chaque équipe dans Slack
Pendant qu’Agentforce s’occupe des tâches spécialisées, vous pouvez vous focaliser sur les tâches stratégiques. Des agents sur mesure peuvent surveiller les flux de travail, présenter des informations et exécuter les étapes à suivre, le tout dans Slack.En savoir plus sur Agentforce dans Slack
Mettez chaque agent au travail dans une conversation unique
Slackbot fait automatiquement appel au bon agent, à la bonne application ou au bon flux de travail pour chaque tâche. Il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin, et Slackbot trouve le moyen adéquat pour vous aider à accomplir vos tâches.En savoir plus
Avec Salesforce intégré dans Slack, votre CRM travaille à vos côtés
Les fonctionnalités de CRM dans Slack permettent aux équipes d’agir plus rapidement sur les données et les insights clients en temps réel, là où elles travaillent déjà.
Vos données Salesforce, directement au cœur de vos conversations
Toutes vos données clients sont consultables et exploitables dans Slack. Consultez les indicateurs, automatisez les tâches et mettez à jour les enregistrements directement là où vous travaillez, sans avoir à jongler entre les outils.
Optimisez la relation client en associant les données aux conversations
Les canaux Salesforce vous permettent de centraliser vos données client et les conversations de vos équipes, pour que chacun dispose du contexte nécessaire et ne manque aucune information.
Gérez vos clients dans Slack avec Slackbot pour vos équipes
Slackbot transforme vos conversations en enregistrements organisés pour les entreprises de petite taille, afin de faciliter le suivi des contrats, la gestion des demandes et la mise à jour des informations, directement dans Slack. Votre équipe peut gagner en rapidité, se coordonner et s’affranchir des tâches chronophages. Lancez-vous dès maintenant avec Slack CRM et basculez vers Salesforce au fil de l’évolution de vos activités.En savoir plus à propos du CRM dans Slack
Des solutions pour toutes les équipes
Questions fréquentes
La gestion de vos relations clients devient aussi simple et intuitive qu’une conversation avec votre équipe. Au lieu d’un système distinct auquel vous devez vous connecter, les informations relatives à vos clients se trouvent là où vous travaillez déjà tous les jours.
Avec le CRM dans Slack, vous pouvez mettre à jour les informations sur les contrats, enregistrer les appels des clients et partager des informations avec votre équipe simplement en envoyant un message. Il s’agit d’une nouvelle méthode de travail qui fait de la gestion de la relation client un aspect naturel de votre travail quotidien.
L’intégration de votre CRM dans Slack rationalise la communication d’entreprise et d’équipe pour les ventes, l’assistance, le marketing et plus encore, tout en simplifiant le travail. Elle permet aux utilisateurs de :
- Agir instantanément : mettez à jour les données CRM dans le flux de travail et recevez des alertes en temps réel sur l’activité des clients directement dans Slack, afin que votre équipe ne rate jamais une opportunité ou une demande urgente.
- Améliorer la collaboration CRM : réunissez les équipes transversales en leur offrant une visibilité partagée sur les données des clients et les discussions de l’équipe.
- Automatiser les tâches administratives : réduisez les changements de contexte et la saisie manuelle des données, et libérez votre équipe pour qu’elle se consacre à ses clients.
L’IA est intégrée à votre CRM dans Slack, et agit comme un coéquipier intelligent. Elle améliore la communication CRM en connectant le flux des conversations avec vos données clients en temps réel pour aider l’ensemble des utilisateurs à travailler plus intelligemment.
Elle est conçue pour améliorer la collaboration CRM en prenant en charge les tâches qui font gagner du temps à votre équipe. Par exemple, l’IA peut aider les utilisateurs à :
- résumer de longues conversations avant un appel ;
- rédiger des messages de suivi sur la base d’une discussion ;
- trouver des réponses rapides aux questions sur l’historique des clients.
Cela permet à chacun de se mettre rapidement à la page et de participer efficacement.
Les canaux Salesforce sont des canaux Slack spécialisés qui servent de plateforme pour la collaboration entre les équipes et les données CRM en temps réel. Ils constituent un élément central de l’intégration CRM de Slack, conçue pour que vos équipes, vos données et vos conversations restent unifiées autour d’un client ou d’un enregistrement spécifique.
Contrairement aux canaux Slack habituels, les canaux Salesforce centralisent vos équipes, vos données CRM et vos conversations pour que les clients restent au centre de votre travail. Il s’agit d’un espace dédié où toutes les équipes collaborent avec une vue complète de leurs clients, unifiant toutes les conversations et les informations, quel que soit leur lieu de travail de prédilection.
Les canaux Salesforce constituent la plateforme centrale pour la collaboration CRM. Ces canaux spécialisés unifient la discussion du CRM de votre équipe avec les données clients en temps réel pour un compte, une opportunité ou un cas d’assistance spécifique.
Cet espace dédié améliore la communication au sein de l’équipe en centralisant vos équipes, les données CRM et les conversations, en gardant les clients au centre de votre travail et en fournissant une vue d’ensemble de chaque interaction.