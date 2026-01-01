Une solution efficace pour travailler avec les personnes extérieures à votre entreprise.
Slack Connect révolutionne votre façon de travailler avec vos partenaires, fournisseurs et clients en regroupant vos conversations au même endroit plutôt qu’en les isolant dans des e-mails.
Gagnez en efficacité avec Slack Connect.
Que vous fassiez appel à des fournisseurs ou souhaitiez mener à bien des transactions avec un client, vous pouvez compter sur Slack Connect.
2 x
délais d’examen et d’approbation des créations 2 fois plus courts. Les délais d’examen et d’approbation des créations 2 fois plus courts.
50 %
de réduction du nombre de réunions hebdomadaires pour les équipes travaillant avec des entrepreneurs. 50 % de réduction du nombre de réunions hebdomadaires pour les équipes travaillant avec des entrepreneurs.
4 x
vitesse du cycle de vente pour les équipes en contact avec des clients multiplié par 4. Vitesse du cycle de vente pour les équipes en contact avec des clients multiplié par 4
- 1Déclarations et chiffres provenant d’équipes spécifiques utilisant Slack Connect dans leur entreprise. Les résultats peuvent varier au sein de votre entreprise.
Travaillez plus vite que par e-mail.
Les e-mails n’ont pas été conçu pour travailler sur des projets. Slack Connect, si. Obtenez un retour d’information instantané de la part de vos clients, participez à un appel vidéo avec eux et obtenez des approbations de la part de vos fournisseurs, directement dans votre environnement de travail.
Communiquez en toute sécurité avec des entreprises externes.
Slack Connect a été conçu avec la même sécurité et la même conformité que Slack, pour que vous puissiez travailler en toute sécurité avec tous vos collaborateurs externes. Vous décidez des partenaires qui peuvent se joindre à vous, de ce qu’ils peuvent voir et partager.
L’IA vous aide à rattraper le temps perdu.
L’IA peut vous aider, par exemple pour ajouter un nouveau collègue à un projet, l’aider à rattraper son retard ou encore rappeler la date de lancement d’un projet. Trouvez les informations importantes et résumez-les plus rapidement que jamais.
Premiers pas
Il suffit de quelques clics pour commencer à travailler en étroite collaboration avec vos fournisseurs, clients et autres partenaires.
Étape 1 : créez un canal.
Créez et nommez un nouveau canal dans Slack
Étape 2 : envoyez une invitation.
Invitez vos partenaires, clients et fournisseurs à le rejoindre. N’oubliez pas d’indiquer qui vous êtes !
Étape 3 : vos partenaires accepte l’invitation.
C’est simple et gratuit. Vous recevrez une notification lorsqu’ils auront rejoint le canal.
Étape 4 : commencez à collaborer.
Envoyez votre premier message pour commencer à collaborer en temps réel.
Conçu pour tous types de rôles
Comme plus de 350 000 entreprises, collaborez vous aussi dans Slack Connect
Comme plus de 350 000 entreprises, collaborez vous aussi dans Slack Connect
« Slack occupe un rôle central dans la collaboration de notre entreprise, pour en augmenter la vélocité, et fait partie intégrante du développement de notre relation client. Nous utilisons Slack au quotidien. »
« Slack nous permet d’obtenir beaucoup plus rapidement nos autorisations. Dans ce secteur, être rapide signifie commercialiser un produit tendance bien avant vos concurrents. »
Questions fréquentes
Tous les forfaits payants de Slack incluent la possibilité d’envoyer un message individuel à une personne externe à votre organisation via Slack Connect. Pour plus d’informations concernant les forfaits payants de Slack, consultez notre page des tarifs
Si vous bénéficiez du forfait Enterprise+, les partenaires externes bénéficiant d’un abonnement gratuit peuvent rejoindre les canaux Slack Connect sans avoir à passer à la version supérieure ou à lancer un essai gratuit. Si vous disposez d’un autre abonnement payant, aucun problème ! Une fois que vous les aurez invités à collaborer avec Slack Connect, ils pourront profiter, le cas échéant, des 90 jours d’essai gratuit de l’abonnement Pro de Slack.
Dans le cadre d’un forfait payant, vous pouvez inviter une personne externe à votre entreprise à partager un canal dans Slack. Vous pouvez aussi vous passer des canaux pour l’instant et envoyer une invitation à échanger des messages directs. Cela fonctionne de la même manière que les messages directs classiques !
Il suffit de quelques clics pour commencer à travailler en étroite collaboration avec vos prestataires, clients et autres partenaires. Notre équipe commerciale est ravie de vous aider à vous lancer.
Slack est hébergé par Amazon Web Services (AWS). Par défaut, les données sont stockées chez AWS aux États-Unis. Toutefois, la résidence des données proposée par Slack permet aux équipes du monde entier de choisir la région dans laquelle elles souhaitent stocker certains types de données au repos. Slack assure le chiffrement des données en transit et au repos. Découvrez-en davantage sur notre approche de la sécurité.
Slack s’engage à maintenir la sécurité, la redondance et la fiabilité de son infrastructure, tout en fournissant à votre équipe les outils pour gérer votre environnement de manière sécurisée. Nous sommes fiers de surpasser les normes de notre secteur d’activité quand il s’agit de protéger votre entreprise et nous avons mis en lumière plusieurs de nos pratiques de sécurité et de nos certificats sur notre site web.
Très bonne question ! Les canaux Slack améliorent votre façon de travailler avec vos collègues. Slack Connect permet de collaborer de manière similaire, mais avec des personnes d’entreprises externes également. Grâce à Slack Connect, il n’est pas nécessaire d’accorder aux personnes un accès total à votre espace de travail Slack. Vous pouvez choisir les canaux dans lesquels vous souhaitez collaborer.
Avec Slack Connect, les administrateurs peuvent garder la main sur les données de leur entreprise et paramétrer les accès externes. Contrairement à la collaboration par e-mails, qui exposent leurs utilisateurs au spam et au hameçonnage, les canaux permettent aux équipes de recevoir des messages et des fichiers émanant uniquement de membres vérifiés. Obtenez des informations supplémentaires à propos de la sécurité adaptée aux entreprises dans Slack Connect ici.
Slack Connect rend la collaboration avec des personnes d’autres entreprises aussi simple qu’avec votre propre équipe sur Slack. C’est la fonctionnalité parfaite pour travailler avec vos partenaires externes, vos fournisseurs et vos clients. Les canaux et les messages directs Slack permettent de bénéficier d’une communication rapide et efficace qui peut aider les équipes d’entreprises différentes à :
• Consolider les relations client
• Réduire les temps de réponse
• Accélérer les cycles de vente
• Saisir de nouvelles opportunités
• Connecter des flux de travail entre plusieurs organisations
Vous bénéficiez également de la sécurité de niveau professionnel de Slack. Inspirez-vous de notre article « Améliorer votre communication avec vos partenaires externes »