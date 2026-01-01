Slack Connect rend la collaboration avec des personnes d’autres entreprises aussi simple qu’avec votre propre équipe sur Slack. C’est la fonctionnalité parfaite pour travailler avec vos partenaires externes, vos fournisseurs et vos clients. Les canaux et les messages directs Slack permettent de bénéficier d’une communication rapide et efficace qui peut aider les équipes d’entreprises différentes à :

• Consolider les relations client

• Réduire les temps de réponse

• Accélérer les cycles de vente

• Saisir de nouvelles opportunités

• Connecter des flux de travail entre plusieurs organisations

Vous bénéficiez également de la sécurité de niveau professionnel de Slack. Inspirez-vous de notre article « Améliorer votre communication avec vos partenaires externes »