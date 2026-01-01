Comment Fastly utilise Slack pour impressionner sa clientèle abonnée au forfait Enterprise

Chez Fastly, le temps de disponibilité est fondamental. En tant que plateforme de pointe dans le Cloud, l’entreprise doit garantir que ses applications, ses données et ses contenus en ligne sont immédiatement accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec des entreprises clientes comme Vimeo, Pinterest et le New York Times, les grandes priorités sont la mise à disposition rapide des contenus et un service client de qualité irréprochable.

Sur ces deux points, Fastly tient ses promesses. L’entreprise affiche un taux de satisfaction client de plus de 98 %, un avantage de taille dans un secteur hautement concurrentiel.

Mais plutôt que de se reposer sur ses lauriers, Fastly s’efforce toujours d’améliorer l’expérience client. C’est ainsi que l’entreprise a découvert Slack. Cette plateforme facilite la collaboration en interne, mais permet également à Fastly de rester au contact de sa clientèle.

« Slack répondait vraiment à toutes nos exigences », confie Kami Richey, directrice de l’expérience client chez Fastly. « La plateforme nous a d’abord servi pour les communications entre services, mais nous avons vite ressenti le besoin de l’utiliser également avec nos clients et clientes. C’était pour nous une manière de donner à toutes nos communications ce côté immédiat et informel de la conversation en ligne ».

Fastly utilise les canaux Slack pour communiquer avec sa clientèle dans un esprit collaboratif et résoudre les problèmes plus vite, parfois même avant qu’ils ne se manifestent.

« Notre modèle est très proactif et nous nous efforçons d’anticiper les défis qui se présentent. L’utilisation de Slack comme l’un de nos canaux de communication change vraiment la donne. Nos clients et clientes nous le répètent régulièrement ». Kim Ogletree Vice-présidente du succès client, Fastly

Comment Fastly a mis en place un service client d’exception grâce aux canaux

Dans le cadre de son package d’assistance premium, Fastly offre à sa clientèle abonnée au forfait Enterprise un canal Slack dédié. « Nos clients et clientes nous confient souvent que nous sommes pour eux et pour elles comme une extension de leur propre équipe, et ce sentiment provient en partie de notre utilisation de Slack », se réjouit Mme Richey.

Le temps de disponibilité est important pour l’ensemble de la clientèle de Fastly, ajoute-t-elle, « elle a besoin d’une réponse immédiate si elle détecte une activité suspecte sur la plateforme. » Heureusement, l’équipe d’assistance internationale de Fastly est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si les clients et clientes remarquent une vague de trafic suspecte, ils peuvent @mentionner un membre spécifique de l’équipe Fastly ou utiliser la mention @assistance dans leur canal Slack pour attirer l’attention sur le problème rencontré. « Vous voyez en temps réel les personnes accéder au canal et intervenir », explique Mme Richey, « tandis que dans un fil d’e-mails, la plus grande partie des informations resterait hors de portée du client ou de la cliente ».

Après chaque événement d’assistance client, Fastly passe en revue le processus, le protocole et les commentaires du client ou de la cliente pour identifier les aspects qui peuvent être améliorés. Un canal Slack nommé « Net Promoter Score » fait le suivi de la satisfaction client et envoie directement des mises à jour aux cadres. Kim Ogletree, Vice-présidente du succès client chez Fastly, contacte personnellement les clients et clientes qui ont besoin d’une assistance personnalisée et attribue des tâches aux services compétents dans la chaîne « Net Promoter Score ». Les commentaires sur le produit sont confiés à l’équipe produit, les problèmes liés au service vont au directeur du service client, etc.

« Avec Slack, le client ou la cliente peut ajouter ses propres collaborateurs, nous pouvons ajouter les nôtres, et l’ensemble devient une discussion collaborative qui a pour objectif de résoudre un problème ou de répondre à une question. » Kami Richey Directrice de l’expérience client, Fastly

Slack permet une collaboration fluide entre les équipes

Un service client efficace ne peut pas fonctionner sans collaboration. Avec les canaux, les représentants de Fastly peuvent solliciter les experts des différentes équipes (produit, ingénierie, ventes et comptabilité) et les mettre en contact direct avec les clients et clientes. « Avec les e-mails, le même processus serait ressenti comme cloisonné », explique Mme Richey. « Avec Slack, le client ou la cliente peut ajouter ses propres collaborateurs, nous pouvons ajouter les nôtres, et l’ensemble devient une discussion collaborative qui a pour objectif de résoudre un problème ou de répondre à une question. »

Fastly utilise également en interne une chaîne pluridisciplinaire dans laquelle les cadres et les experts et expertes de différentes spécialités peuvent élaborer des solutions pour répondre à des problèmes d’assistance. Même pendant le week-end, des agents compétents peuvent rejoindre les appels et expédier des réponses grâce à l’application mobile Slack. Ainsi, les résolutions ne sont pas retardées.

« Grâce à Slack, nous pouvons observer l’activité de façon quasi instantanée, trier les événements si la situation l’exige, évaluer la gravité des problèmes et faire appel aux personnes compétentes », explique Mme Ogletree. « Nous pouvons alors déterminer exactement ce que nous devons faire, pratiquement en temps réel. »

Le canal fournit également une transcription de l’événement qui pourra être consultée ultérieurement. Grâce au contexte, les équipes peuvent expliquer les problèmes rencontrés pendant les réunions avec la clientèle et les discussions qui suivent l’événement. Les connaissances peuvent être partagées avec les collègues pour éviter que les mêmes problèmes se reproduisent.

« Qu’il s’agisse d’une opération de débogage avec notre équipe d’ingénierie ou de l’identification d’un problème lié au réseau ou à la plateforme, le client ou la cliente peut voir par lui-même nos agents intervenir quasiment en temps réel pour résoudre le problème. L’idée de collaboration prend ici tout son sens. » Kim Ogletree Vice-présidente du succès client, Fastly

Préparation des événements importants avec les « centres opérationnels » de Slack

Être capable de réagir lors des événements importants est une chose, mais les préparer à l’avance est une stratégie bien plus avisée. Quand les clients et clientes organisent un événement important comme une vente exceptionnelle en e-commerce ou une expérience de streaming, Fastly crée une chaîne qui sert de « centre opérationnel » et qui permet d’anticiper toute activité inattendue.

Tout commence avec « un plan de projet que nous épinglons la plupart du temps dans la chaîne, possibilité que nous apprécions particulièrement chez Slack », explique Mme Ogletree. Pendant l’événement, tout le monde est mis à contribution. « Nous faisons le suivi du trafic tout au long de l’événement, toujours à l’affût d’anomalies, et nous vérifions en permanence que tout se déroule comme prévu » ajoute-t-elle. Si quoi que ce soit doit être traité, l’équipe sait toujours comment procéder. « Nous @mentionnons les personnes compétentes et, le cas échéant, nous faisons appel aux personnes d’astreinte. Le canal est une de nos méthodes de communication les plus importantes » affirme Mme Ogletree.

Cette approche proactive s’étend bien au-delà de la gestion des événements exceptionnels. Pour communiquer sur les opérations de maintenance et sur d’autres activités avec la clientèle de l’entreprise, Fastly utilise une intégration de type « page de statut » qui fournit des mises à jour quasiment en temps réel. « Nous acheminons ce flux RSS dans la plupart des canaux Slack de notre clientèle, grâce à quoi elle reçoit des mises à jour de statut et peuvent poser des questions », explique Mme Richey. L’intégration donne une meilleure visibilité aux clients et clientes sur les mises à jour de Fastly et sur les améliorations apportées à la plateforme.

Si l’on se souvient du temps où il fallait souvent patienter jusqu’à 45 minutes en écoutant une musique ennuyeuse avant de pouvoir parler à un représentant de l’assistance client, on peut affirmer qu’un long chemin a été parcouru. Avec Slack, Fastly devient comme une extension des équipes de sa clientèle. La plateforme permet une expérience de service collaboratif, avec une assistance quasiment en temps réel et une approche proactive de la résolution des problèmes.