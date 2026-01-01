Caraway conçoit ses produits et s’étend à l’international en utilisant Slack pour ses opérations

À propos de Caraway

Une entreprise en pleine croissance, axée sur le design et qui privilégie le télétravail

Caraway est une entreprise d’ustensiles de cuisine modernes en pleine croissance. Sa mission : rendre chaque foyer plus sain grâce à des ustensiles de cuisine au design soigné et sans produits chimiques. Fondée en 2019, l’entreprise a connu une expansion rapide grâce à une approche axée sur l’innovation, la créativité et l’expérience client, et avec une équipe entièrement en télétravail.

« Nous avons commencé à utiliser Slack avant même de lancer la marque. Dès le premier jour, nous savions comment nous voulions fonctionner. » Jordan Nathan Fondateur et PDG, Caraway

La difficulté :

Passer de 4 à 90 collaborateurs sans service informatique ni guide

Dès son lancement fin 2019, et bien avant que cela ne devienne la norme, Caraway privilégiait le télétravail. Tout passait déjà par Slack : mises à jour de statut, commentaires sur les produits, décisions rapides et même discussions informelles entre collègues. « Slack a été essentiel au développement de notre culture d’entreprise, à la gestion de nos opérations et à notre croissance », retrace Jeff Avallon, directeur de la stratégie.

Caraway étant passé de quelques collaborateurs à près de 90, les méthodes de travail au sein de Slack ont ​​dû évoluer. Les cycles de développement des produits étaient courts, les partenaires étaient répartis sur plusieurs fuseaux horaires et les services devaient rester alignés sans compliquer la gestion. Faute d’équipe informatique dédiée, l’entreprise a dû s’appuyer sur des outils simples et une résolution des problèmes spontanée et sans suivi pour avancer.

Du fait de la croissance de Caraway, le travail s’est complexifié et le nombre de personnes impliquées dans chaque projet a grimpé. L’augmentation du nombre de lancements, de partenaires et de discussions a contraint l’entreprise à faire évoluer ses méthodes de travail sur Slack. La collaboration, initialement rapide et spontanée, s’est structurée. Les canaux sont devenus plus ciblés, les processus manuels ont été remplacés par des flux de travail, et l’information est devenue plus accessible et exploitable.

« Slack nous accompagne dans notre évolution. Il ne nous limite pas, bien au contraire. » Jordan Nathan Fondateur et PDG, Caraway

Comment Caraway renforce son efficacité grâce à Slack

Plus de 40 flux de travail, 3 continents et 1 plate-forme commune

Des tâches manuelles aux flux de travail évolutifs

À mesure que l’entreprise prenait de l’ampleur, Caraway a commencé à exploiter davantage le potentiel de Slack en créant des flux de travail, en y intégrant des outils et en optimisant les méthodes de travail des équipes. « Slack est l’onglet qui est toujours ouvert, explique Nancy Gurd, directrice de l’expérience client. C’est là que nous travaillons, que nous discutons, que nous célébrons nos réussites, que nous résolvons les problèmes. C’est un outil indispensable. »

Pour réduire les sources de déconcentration et limiter les opérations manuelles, les équipes ont développé des systèmes pour les tâches répétitives. Les commentaires des clients sont désormais étiquetés et transmis via des réactions émojis, des mises à jour transversales sont programmées chaque semaine et des sondages rapides contribuent à guider les décisions relatives aux produits.

« Chaque lundi, 40 messages programmés sont envoyés à différentes équipes pour bien démarrer la semaine, explique Mark Riskowitz, vice-président des opérations. Résultat : moins de réunions de suivi, des priorités plus claires et un début de semaine plus efficace pour chaque équipe.

Divers flux de travail assurent une transmission cohérente des tâches entre les services. « Par exemple, si un membre de l’équipe a besoin d’un produit de remplacement, il peut déclencher la procédure adéquate via un flux de travail Slack, ajoute Nancy Gurd. Quelques clics suffisent. Pas d’e-mails, pas de relances. »

Même le fondateur et PDG Jordan Nathan utilise des flux de travail pour rationaliser les demandes qu’il reçoit. « Mon équipe soumet ce dont elle a besoin, et cela se synchronise avec notre système de gestion de projet, explique-t-il. Cela m’aide à rester concentré. »

Mettre en relation les équipes, les partenaires et les collaborateurs

Slack Connect étend ces habitudes aux partenaires et fournisseurs. Il permet en effet aux collaborateurs externes de se connecter aux systèmes de Caraway sans configuration supplémentaire. « Slack démocratise la collaboration chez Caraway, poursuit Jeff Avallon. Il n’est pas nécessaire d’être physiquement présent ou qu’un créneau soit réservé sur l’agenda de quelqu’un pour donner son avis sur une idée. »

Slack s’intègre également à des outils clés comme Shopify, Postscript et Asana pour contextualiser les données directement là où les équipes travaillent. Celles-ci n’ont plus besoin de courir après les mises à jour ni de jongler entre les onglets. Des messages programmés, des rappels et des canaux personnalisés permettent à l’entreprise de rester organisée sans réunions ni suivis incessants. « Nous avons pris certaines des décisions les plus importantes de l’entreprise entièrement dans Slack, qu’il s’agisse de produits, de partenariats ou de tarification », ajoute Jeff Avallon.

Au fil du temps, Slack est également devenu une véritable base de connaissances vivante. « Notre équipe de l’expérience client peut accéder à un canal Slack, rechercher une question posée précédemment et obtenir la réponse immédiatement, explique Nancy Gurd. Cela nous fait gagner plusieurs heures chaque semaine. »

Et cela va bien au-delà de la simple exécution des tâches. Des canaux comme #pets, #kudos et #book-club offrent aux collaborateurs un espace pour échanger, partager leurs réussites et exprimer leur personnalité, y compris avec des émojis personnalisés. Les nouveaux collaborateurs sont intégrés via Donut et peuvent prendre leurs marques rapidement au sein de Caraway. « Slack m’a permis de me familiariser très vite avec l’entreprise, explique Ashley Harris, directrice de l’expérience client. Dès mon arrivée, j’ai pu consulter les fils de discussion précédents, rencontrer des collègues via Donut et m’imprégner de la culture d’entreprise. »

« Slack nous aide à accomplir notre mission : il permet à toute l’équipe de rester alignée, motivée et connectée à ce qui est important. » Jeff Avallon Directeur de la stratégie, Caraway

Prochaines étapes

Lancement de plus de 30 produits sans augmentation des effectifs

Caraway poursuit sa croissance ambitieuse tout en privilégiant le télétravail, avec Slack comme outil central à l’entreprise. À mesure que de nouvelles fonctionnalités d’IA sont déployées, l’équipe trouve des moyens plus rapides d’extraire des informations, de résumer des conversations et de rester alignée, sans interruption du flux de travail.

« Les nouvelles fonctionnalités de Slack, comme les résumés et la recherche optimisée par l’IA, me font gagner des heures chaque semaine, se réjouit Jordan Nathan. Je n’ai plus besoin de fouiller dans cinq ans d’historique pour me rappeler pourquoi nous avons pris telle ou telle décision. »

Ces fonctionnalités aident Caraway à réduire les tâches administratives et à se concentrer sur les projets à fort impact. « Slack évolue en même temps que nos méthodes de travail, explique Ashley Harris. Ses fonctionnalités s’améliorent sans cesse et nos équipes l’utilisent de plus en plus. »

À mesure que l’entreprise développe sa gamme de produits et étend sa présence mondiale, les intégrations et les fonctionnalités d’IA de Slack deviennent essentielles pour gérer la complexité sans ajouter d’outils supplémentaires ni augmenter les effectifs. « Nous sommes en train d’élaborer une feuille de route quinquennale comprenant 30 à 40 produits, explique Jordan Nathan. Sans Slack, il nous serait impossible de gérer les échéances, les décisions et le feedback avec une équipe entièrement en télétravail. »

Pour Caraway, Slack n’est pas seulement le socle de ses activités en télétravail et de sa culture axée sur la créativité et l’humain. L’entreprise envisage Slack comme l’infrastructure invisible qui soutient un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions, avec une équipe restreinte mais performante.