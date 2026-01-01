Como a Caraway desenvolve produtos e cresce globalmente com o Slack como um pilar operacional

Sobre a Caraway

Foco no remoto, design como prioridade e rápido crescimento

A Caraway é uma empresa de utensílios de cozinha moderna e em crescimento rápido, criada com a missão de tornar toda casa atóxica por meio de produtos de cozinha com um belo design e livre de produtos químicos. Lançada em 2019, a empresa escalonou rapidamente como uma equipe totalmente remota com um foco em inovação, criatividade e experiência do cliente.

“Começamos a usar o Slack antes do lançamento da marca. Desde o início, não tínhamos dúvidas sobre como queríamos operar”. Jordan Nathan Cofundador e CEO, Caraway

O desafio

Escalonamento de 4 para 90 funcionários sem TI e sem modelo

A Caraway foi lançada como uma empresa com foco no remoto no fim de 2019, um pouco antes de o trabalho distribuído se tornar a norma. Desde o início, tudo era feito pelo Slack: atualizações de status, feedback de produtos, decisões rápidas e até mesmo conversas espontâneas entre a equipe. “O Slack foi um salva-vidas na maneira como criamos a cultura, executamos as operações e escalonamos”, disse o diretor de estratégias, Jeff Avalon.

Conforme a Caraway passou de alguns funcionários para quase 90, a maneira como as pessoas trabalhavam dentro do Slack precisava evoluir. Os ciclos de produtos se moviam rapidamente, os parceiros estavam em fusos horários diferentes e os departamentos precisavam se manter alinhados sem adicionar camadas de gerenciamento. Sem equipe de TI, dependiam das ferramentas leves e a solução de problemas fragmentada para não perder o ritmo do trabalho.

À medida que a Caraway crescia, a complexidade do trabalho e o número de pessoas envolvidas em cada projeto também aumentavam. Mais lançamentos, mais parceiros e mais conversas significam que a equipe precisava trabalhar de maneira diferente no Slack. O que começou como uma colaboração rápida e de fluxo livre começou a ter mais estrutura: os canais ficaram mais intencionais, os fluxos de trabalho substituíram etapas manuais e as informações ficaram mais fáceis de encontrar e usar.

“O Slack acompanha nosso crescimento. Não é uma ferramenta que fica defasada, é um modelo de trabalho no qual nos encaixamos conforme crescemos.” Jordan Nathan Cofundador e CEO, Caraway

Como a Caraway trabalha melhor no Slack

Mais de 40 fluxos de trabalho, 3 continentes e 1 sistema compartilhado de trabalho

De tarefas manuais a fluxos de trabalho escalonáveis

Com o crescimento, a Caraway começou a aproveitar ainda mais o potencial do Slack, criando fluxos de trabalho, integrando ferramentas e ajustando a maneira como as equipes trabalhavam. “O Slack é aquela guia que está sempre aberta”, disse Nancy Gurd, diretora de experiência do cliente. “É onde trabalhamos, onde conversamos, onde celebramos, onde solucionamos problemas. É tudo.”

Para reduzir o ruído e o esforço manual, as equipes criaram sistemas para trabalhos repetitivos. O feedback de clientes agora é marcado e direcionado por meio de reações de emoji, atualizações multifuncionais são agendadas semanalmente e enquetes rápidas ajudam a impulsionar decisões de produto.

“Toda segunda-feira, tenho 40 mensagens programadas que vão para equipes diferentes no início da semana”, explicou o vice-presidente de operações, Mark Riskowitz. Como resultado, tivemos menos reuniões de status, prioridades mais claras e um início mais rápido da semana para cada equipe.

Uma ampla variedade de fluxos de trabalho mantém o ritmo consistente do trabalho entre funções. “Por exemplo, se o membro de uma equipe precisar de uma substituição de produto, basta acioná-lo em um fluxo de trabalho do Slack”, explicou Gurd. “Alguns cliques, sem e-mails, sem acompanhamentos.”

Até mesmo o fundador e CEO Jordan Nathan usa os fluxos de trabalho para simplificar solicitações recebidas. “Minha equipe envia o que precisa e ele sincroniza com nosso sistema de gerenciamento de projetos”, disse ele. “Me ajuda a manter o foco.”

Conectando equipes, parceiros e pessoas

O Slack Connect estende esses mesmos hábitos a parceiros e fornecedores, ajudando colaboradores externos a se conectarem aos sistemas da Caraway sem configuração extra. “O Slack democratiza a colaboração na Caraway”, explicou Avallon. “Você não precisa estar no mesmo lugar ou no calendário de alguém para opinar sobre uma ideia.”

O Slack também se integra com ferramentas essenciais, como Shopify, Postscript e Asana para mostrar dados em contexto, bem onde o trabalho acontece. As equipes não correm mais atrás de atualizações ou alternam entre guias. Mensagens programadas, lembretes e canais personalizados mantêm a empresa organizada sem depender de reuniões ou acompanhamentos. “Tomamos algumas das maiores decisões na empresa pelo Slack, de produtos a parcerias e preços”, explicou Avallon.

Ao longo do tempo, o Slack também se tornou uma base de dados de conhecimento viva. “Nossa equipe de CX pode entrar em um canal do Slack, pesquisar uma pergunta passada e receber a resposta de imediato”, afirmou Gurd. “Isso economiza horas toda semana.”

E o Slack vai muito além da execução. Canais como #animais-de-estimação, #mandou-bem e #clube-do-livro criam espaço para as pessoas se conectarem, celebrarem vitórias e mostrarem quem são, com direito a emojis personalizados. Novos funcionários são apresentados via Donut e entram na hora no ritmo da Caraway. “O Slack me ajudou a ficar a par de tudo rapidamente”, explicou a gerente de experiência do cliente Ashley Harris. “Como nova funcionária, consegui ler conversas antigas, conhecer pessoas pelo Donut e me sentir parte da cultura.”

“O Slack ajuda a cumprir com nossa missão: manter toda a equipe alinhada, motivada e conectada ao que importa.” Jeff Avallon Diretor de estratégia, Caraway

Próximos passos

Apoio a mais de 30 lançamentos de produtos sem novas contratações

A Caraway continua crescendo com ambição e focada no remoto, com o Slack no centro da operação. À medida que novos recursos de IA são implantados, nossa equipe está descobrindo novas maneiras de extrair insights, resumir conversas e manter o alinhamento, tudo sem interromper o ritmo de trabalho.

“Os novos recursos do Slack, como resumos e pesquisa com IA, estão me fazendo poupar horas por semana”, explica Nathan. “Não tenho que procurar cinco anos de histórico para lembrar por que tomamos uma decisão.”

Esses ferramentas ajudam a Caraway a reduzir o peso das tarefas administrativas e se concentrar no trabalho de alto impacto. “O Slack evolui junto com a nossa forma de trabalhar”, disse Harris. “Os recursos não param de melhorar e estamos mergulhando cada vez mais fundo no uso da ferramenta entre todas as equipes.”

À medida que a empresa expande as linhas de produto e o alcance global, as integrações e os recursos de IA do Slack são fundamentais para gerenciar a complexidade sem adicionar camadas de ferramentas ou novas contratações. “Estamos criando um roteiro de cinco anos com 30 a 40 novos produtos”, explicou Nathan. “Não conseguiríamos fazer isso sem o Slack para gerenciar cronogramas, decisões e feedback em uma equipe remota.”

Pensando no futuro, a Caraway considera o Slack não apenas como a base das operações remotas e da cultura criativa e focada em pessoas. É a infraestrutura invisível que impulsiona um negócio de milhões de dólares com uma equipe pequena, mas poderosa.