Como a Caraway desenvolve produtos e cresce globalmente com o Slack como um pilar operacional

“Nossa empresa vive no Slack. É por lá que tomamos decisões, celebramos nossas conquistas, mantemos a casa em ordem e seguimos em frente. Sem ele, a engrenagem pararia.”

Jordan NathanCofundador e CEO, Caraway

Sobre a Caraway

Foco no remoto, design como prioridade e rápido crescimento

A Caraway é uma empresa de utensílios de cozinha moderna e em crescimento rápido, criada com a missão de tornar toda casa atóxica por meio de produtos de cozinha com um belo design e livre de produtos químicos. Lançada em 2019, a empresa escalonou rapidamente como uma equipe totalmente remota com um foco em inovação, criatividade e experiência do cliente.

“Começamos a usar o Slack antes do lançamento da marca. Desde o início, não tínhamos dúvidas sobre como queríamos operar”.

Jordan NathanCofundador e CEO, Caraway

O desafio

Escalonamento de 4 para 90 funcionários sem TI e sem modelo

A Caraway foi lançada como uma empresa com foco no remoto no fim de 2019, um pouco antes de o trabalho distribuído se tornar a norma. Desde o início, tudo era feito pelo Slack: atualizações de status, feedback de produtos, decisões rápidas e até mesmo conversas espontâneas entre a equipe. “O Slack foi um salva-vidas na maneira como criamos a cultura, executamos as operações e escalonamos”, disse o diretor de estratégias, Jeff Avalon.

Conforme a Caraway passou de alguns funcionários para quase 90, a maneira como as pessoas trabalhavam dentro do Slack precisava evoluir. Os ciclos de produtos se moviam rapidamente, os parceiros estavam em fusos horários diferentes e os departamentos precisavam se manter alinhados sem adicionar camadas de gerenciamento. Sem equipe de TI, dependiam das ferramentas leves e a solução de problemas fragmentada para não perder o ritmo do trabalho.

À medida que a Caraway crescia, a complexidade do trabalho e o número de pessoas envolvidas em cada projeto também aumentavam. Mais lançamentos, mais parceiros e mais conversas significam que a equipe precisava trabalhar de maneira diferente no Slack. O que começou como uma colaboração rápida e de fluxo livre começou a ter mais estrutura: os canais ficaram mais intencionais, os fluxos de trabalho substituíram etapas manuais e as informações ficaram mais fáceis de encontrar e usar.

“O Slack acompanha nosso crescimento. Não é uma ferramenta que fica defasada, é um modelo de trabalho no qual nos encaixamos conforme crescemos.”

Jordan NathanCofundador e CEO, Caraway

Como a Caraway trabalha melhor no Slack

Mais de 40 fluxos de trabalho, 3 continentes e 1 sistema compartilhado de trabalho

De tarefas manuais a fluxos de trabalho escalonáveis

Com o crescimento, a Caraway começou a aproveitar ainda mais o potencial do Slack, criando fluxos de trabalho, integrando ferramentas e ajustando a maneira como as equipes trabalhavam. “O Slack é aquela guia que está sempre aberta”, disse Nancy Gurd, diretora de experiência do cliente. “É onde trabalhamos, onde conversamos, onde celebramos, onde solucionamos problemas. É tudo.”

Para reduzir o ruído e o esforço manual, as equipes criaram sistemas para trabalhos repetitivos. O feedback de clientes agora é marcado e direcionado por meio de reações de emoji, atualizações multifuncionais são agendadas semanalmente e enquetes rápidas ajudam a impulsionar decisões de produto.

“Toda segunda-feira, tenho 40 mensagens programadas que vão para equipes diferentes no início da semana”, explicou o vice-presidente de operações, Mark Riskowitz. Como resultado, tivemos menos reuniões de status, prioridades mais claras e um início mais rápido da semana para cada equipe.

Uma ampla variedade de fluxos de trabalho mantém o ritmo consistente do trabalho entre funções. “Por exemplo, se o membro de uma equipe precisar de uma substituição de produto, basta acioná-lo em um fluxo de trabalho do Slack”, explicou Gurd. “Alguns cliques, sem e-mails, sem acompanhamentos.”

Até mesmo o fundador e CEO Jordan Nathan usa os fluxos de trabalho para simplificar solicitações recebidas. “Minha equipe envia o que precisa e ele sincroniza com nosso sistema de gerenciamento de projetos”, disse ele. “Me ajuda a manter o foco.”

Conectando equipes, parceiros e pessoas

O Slack Connect estende esses mesmos hábitos a parceiros e fornecedores, ajudando colaboradores externos a se conectarem aos sistemas da Caraway sem configuração extra. “O Slack democratiza a colaboração na Caraway”, explicou Avallon. “Você não precisa estar no mesmo lugar ou no calendário de alguém para opinar sobre uma ideia.”

O Slack também se integra com ferramentas essenciais, como Shopify, Postscript e Asana para mostrar dados em contexto, bem onde o trabalho acontece. As equipes não correm mais atrás de atualizações ou alternam entre guias. Mensagens programadas, lembretes e canais personalizados mantêm a empresa organizada sem depender de reuniões ou acompanhamentos. “Tomamos algumas das maiores decisões na empresa pelo Slack, de produtos a parcerias e preços”, explicou Avallon.

Ao longo do tempo, o Slack também se tornou uma base de dados de conhecimento viva. “Nossa equipe de CX pode entrar em um canal do Slack, pesquisar uma pergunta passada e receber a resposta de imediato”, afirmou Gurd. “Isso economiza horas toda semana.”

E o Slack vai muito além da execução. Canais como #animais-de-estimação, #mandou-bem e #clube-do-livro criam espaço para as pessoas se conectarem, celebrarem vitórias e mostrarem quem são, com direito a emojis personalizados. Novos funcionários são apresentados via Donut e entram na hora no ritmo da Caraway. “O Slack me ajudou a ficar a par de tudo rapidamente”, explicou a gerente de experiência do cliente Ashley Harris. “Como nova funcionária, consegui ler conversas antigas, conhecer pessoas pelo Donut e me sentir parte da cultura.”

“O Slack ajuda a cumprir com nossa missão: manter toda a equipe alinhada, motivada e conectada ao que importa.”

Jeff AvallonDiretor de estratégia, Caraway

Próximos passos

Apoio a mais de 30 lançamentos de produtos sem novas contratações

A Caraway continua crescendo com ambição e focada no remoto, com o Slack no centro da operação. À medida que novos recursos de IA são implantados, nossa equipe está descobrindo novas maneiras de extrair insights, resumir conversas e manter o alinhamento, tudo sem interromper o ritmo de trabalho.

“Os novos recursos do Slack, como resumos e pesquisa com IA, estão me fazendo poupar horas por semana”, explica Nathan. “Não tenho que procurar cinco anos de histórico para lembrar por que tomamos uma decisão.”

Esses ferramentas ajudam a Caraway a reduzir o peso das tarefas administrativas e se concentrar no trabalho de alto impacto. “O Slack evolui junto com a nossa forma de trabalhar”, disse Harris. “Os recursos não param de melhorar e estamos mergulhando cada vez mais fundo no uso da ferramenta entre todas as equipes.”

À medida que a empresa expande as linhas de produto e o alcance global, as integrações e os recursos de IA do Slack são fundamentais para gerenciar a complexidade sem adicionar camadas de ferramentas ou novas contratações. “Estamos criando um roteiro de cinco anos com 30 a 40 novos produtos”, explicou Nathan. “Não conseguiríamos fazer isso sem o Slack para gerenciar cronogramas, decisões e feedback em uma equipe remota.”

Pensando no futuro, a Caraway considera o Slack não apenas como a base das operações remotas e da cultura criativa e focada em pessoas. É a infraestrutura invisível que impulsiona um negócio de milhões de dólares com uma equipe pequena, mas poderosa.

Resumo do cliente

Setor

Varejo

Tamanho da empresa

Pequena empresa

Departamentos

Marketing, Operações, Serviço

Recursos integrados do Slack

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