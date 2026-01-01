Wie Caraway mit Slack als operativer Grundlage Produkte entwickelt und weltweit skaliert

Über Caraway

Ortsunabhängig, designorientiert und schnell skalierend

Caraway ist ein schnell wachsender, moderner Kochgeschirrhersteller, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch schön gestaltete Küchenprodukte ganz ohne Chemikalien zu schadstofffreien Haushalten beizutragen. Das 2019 gegründete Unternehmen ist als vollständig ortsunabhängig arbeitendes Team mit Fokus auf Innovation, Kreativität und Kundenerfahrung rasch gewachsen.

„Wir haben schon vor der Markteinführung unserer Marke begonnen, Slack zu nutzen. Von Tag eins war es die naheliegende Wahl für unsere Arbeitsweise.” Jordan Nathan Gründer und CEO, Caraway

Die Herausforderung

Skalierung von 4 auf 90 Mitarbeitende ohne IT oder Leitfaden

Caraway wurde Ende 2019 als ortsunabhängig arbeitendes Unternehmen gegründet, kurz bevor die Arbeit im Home-Office zur Norm wurde. Von Anfang an lief alles über Slack: Status-Updates, Produkt-Feedback, schnelle Entscheidungen und sogar spontane Team-Chats. „Slack war für uns eine wichtige Stütze beim Aufbau unserer Unternehmenskultur, bei der Durchführung von Betriebsabläufen und bei der Skalierung“, so der Chief Strategy Officer, Jeff Avallon.

Als Caraway von einer Handvoll Mitarbeitenden auf fast 90 Mitarbeitende anwuchs, musste sich die Arbeitsweise innerhalb von Slack weiterentwickeln. Die Produktzyklen verliefen schnell, die Partner:innen waren über verschiedene Zeitzonen verteilt und die Abteilungen mussten aufeinander abgestimmt bleiben, ohne zusätzliche Führungsebenen zu schaffen. Da es kein IT-Team gab, verwendeten sie einfache Tools und kreative Problemlösungen, um die Arbeit am Laufen zu halten.

Mit dem Wachstum von Caraway stiegen auch die Komplexität der Arbeit und die Anzahl der an jedem Projekt beteiligten Personen. Mehr Produkteinführungen, mehr Partner:innen und mehr Unterhaltungen bedeuteten, dass das Team in Slack anders arbeiten musste. Was als schnelle, frei fließende Zusammenarbeit begann, wurde zunehmend strukturierter: Channels wurden zielgerichteter, manuelle Schritte wurden durch Workflows ersetzt und Informationen waren leichter zu finden und umzusetzen.

„Slack wächst weiter mit uns mit. Es ist kein Tool, dem wir entwachsen sind, sondern eines, mit dem wir verwachsen sind.“ Jordan Nathan Gründer und CEO, Caraway

So funktioniert Caraway in Slack besser

Mehr als 40 Workflows, 3 Kontinente und ein gemeinsames System für die Arbeit

Von manuellen Aufgaben hin zu skalierbaren Workflows

Mit dem Wachstum des Unternehmens hat Caraway damit begonnen, das Potenzial von Slack weiter auszuschöpfen, indem es Workflows aufbaute, Tools integrierte und die Zusammenarbeit der Teams optimierte. „Slack ist der einzige Tab, der immer geöffnet ist“, meint Nancy Gurd, Director of Customer Experience. „Hier arbeiten wir, hier chatten wir, hier feiern wir, hier lösen wir Probleme. Es ist unser Ein und Alles.“

Die Teams haben Systeme für wiederkehrende Aufgaben entwickelt, um Störungen und manuelle Arbeit zu reduzieren. Kundenfeedback wird nun mit Emoji-Reaktionen gekennzeichnet und weitergeleitet, funktionsübergreifende Updates werden wöchentlich geplant und schnelle Umfragen helfen bei Produktentscheidungen.

„Jeden Montag versende ich zum Wochenstart 40 geplante Nachrichten an verschiedene Teams“, erklärt Mark Riskowitz, Vice President of Operations. Das Ergebnis sind weniger Statusbesprechungen, klarere Prioritäten und ein schnellerer Start in die Woche für jedes Team.

Eine Vielzahl von Workflows sorgen über alle Funktionen hinweg für einen konsistenten Arbeitsablauf. „Wenn beispielsweise ein Teammitglied einen Produktersatz benötigt, kann es den zugehörigen Prozess mit einem Slack-Workflow anstoßen“, so Gurd. „Nur mit ein paar Klicks, ganz ohne E-Mails oder Nachverfolgung.“

Selbst Gründer und CEO Jordan Nathan nutzt Workflows, um eingehende Anfragen zu optimieren. „Mein Team reicht ein, was es benötigt, und das wird mit unserem Projektmanagementsystem synchronisiert“, sagte er. „Das hilft mir, konzentriert zu bleiben.“

Teams, Partner:innen und Personen vernetzen

Slack Connect erweitert diese Arbeitsabläufe auf Partner:innen und Anbieter:innen und hilft externen Mitarbeitenden, sich ohne zusätzliche Einrichtung in die Systeme von Caraway einzuklinken. „Slack demokratisiert die Zusammenarbeit bei Caraway“, so Avallon. „Niemand muss im selben Raum sein oder im Kalender einer anderen Person stehen, um sich zu einer Idee zu äußern.“

Slack lässt sich auch in wichtige Tools wie Shopify, Postscript und Asana integrieren, um Daten direkt dort in den Kontext einzubetten, in dem die Arbeit stattfindet. Teams müssen nicht mehr nach Updates suchen oder zwischen verschiedenen Tabs hin- und herwechseln. Geplante Nachrichten, Erinnerungen und benutzerdefinierte Channels sorgen für eine gute Organisation im Unternehmen, ohne dass sich irgendjemand auf Besprechungen oder Nachverfolgung verlassen muss. „Wir haben einige der wichtigsten Entscheidungen im Unternehmen vollständig in Slack getroffen, von Produkten über Partnerschaften bis hin zur Preisgestaltung“, so Avallon.

Im Laufe der Zeit hat sich Slack auch zu einer lebendigen Wissensdatenbank entwickelt. „Unser Customer Experience-Team kann einen Slack-Channel aufrufen, eine frühere Frage suchen und sofort die Antwort erhalten“, so Gurd. „Das spart uns jede Woche mehrere Stunden Zeit.“

Und Slack unterstützt nicht nur die Ausführung. Channels wie #pets, #kudos und #bookclub bieten Menschen einen Ort, an dem sie sich vernetzen, Erfolge teilen und ihre Persönlichkeit zeigen können, einschließlich benutzerdefinierter Emojis. Neue Mitarbeitende werden über Donut miteinander in Kontakt verbracht und sofort in den Rhythmus von Caraway eingebunden. „Slack hat mir geholfen, mich schnell einzuarbeiten“, sagt Customer Experience Manager Ashley Harris. „Als neue Mitarbeiterin konnte ich vergangene Threads durchlesen, über Donut Leute kennenlernen und mich in die Unternehmenskultur einfühlen.“

„Slack hilft uns dabei, unsere Mission zu erfüllen: Es sorgt dafür, dass das gesamte Team aufeinander abgestimmt, motiviert und mit dem verbunden bleibt, was wichtig ist.“ Jeff Avallon Chief Strategy Officer, Caraway

Was bringt die Zukunft?

Unterstützung von mehr als 30 Produkteinführungen ohne zusätzliche Mitarbeitende

Caraway wächst weiterhin ambitioniert, während es ortsunabhängig bleibt und Slack zum Dreh- und Angelpunkt seiner Arbeitsweise macht. Mit der Einführung neuer KI-Funktionen findet das Team schnellere Wege, um Erkenntnisse zu gewinnen, Unterhaltungen zusammenzufassen und auf dem Laufenden zu bleiben – ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

„Die neuen Funktionen von Slack, wie Zusammenfassungen und die KI-gestützte Suche, sparen mir jede Woche mehrere Stunden Zeit“, freut sich Nathan. „Ich muss nicht mehr den Verlauf der letzten fünf Jahre durchsuchen, um mich daran zu erinnern, warum wir eine bestimmte Entscheidung getroffen haben.“

Diese Funktionen helfen Caraway dabei, den administrativen Aufwand zu reduzieren und sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. „Slack entwickelt sich ständig weiter und passt sich unserer Arbeitsweise an“, so Harris. „Die Funktionen werden immer besser, und wir nutzen sie teamübergreifend immer intensiver.“

Da das Unternehmen seine Produktpalette und globale Reichweite erweitert, sind die Integrationen und KI-Funktionen von Slack entscheidend, um die steigende Komplexität zu bewältigen, ohne zusätzliche Tools oder Mitarbeitende einzusetzen. „Wir erstellen einen Fünfjahresplan mit 30 bis 40 neuen Produkten“, so Nathan. „Ohne Slack, mit dem wir Zeitpläne, Entscheidungen und Feedback in einem ortsunabhängigen Team verwalten können, wäre das nicht möglich.“

Caraway sieht Slack nicht nur als zukünftige Grundlage für seine ortsunabhängige Arbeit und seine kreative, menschenorientierte Kultur. Es ist die unsichtbare Infrastruktur, die ein neunstelliges Geschäft mit einem kleinen, aber effektiven Team antreibt.