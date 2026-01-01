Come Caraway sviluppa prodotti e si espande a livello globale con Slack come motore operativo

Informazioni su Caraway

Lavoro da remoto, avanguardia nel design e rapida espansione

Caraway è un'azienda di cookware moderna e in forte espansione, la cui missione è rendere ogni casa non tossica grazie a prodotti da cucina dal design impeccabile e privi di sostanze chimiche. Lanciata nel 2019, l'azienda si è rapidamente sviluppata con un team completamente remoto, con un forte focus su innovazione, creatività ed esperienza del cliente.

“Abbiamo iniziato a usare Slack prima ancora di lanciare il brand. Fin dal primo giorno è stato ovvio che sarebbe stato il nostro modo di lavorare.” Jordan Nathan Fondatore e CEO, Caraway

La sfida

Passare da 4 a 90 dipendenti senza un reparto IT o un manuale operativo

Caraway è nata come azienda orientata al lavoro da remoto alla fine del 2019, poco prima che il lavoro distribuito diventasse la norma. Fin dall'inizio, tutto passava attraverso Slack: aggiornamenti di stato, feedback sui prodotti, decisioni rapide, persino le conversazioni spontanee tra i team. “Slack è stato un'ancora di salvezza per costruire la nostra cultura, gestire le operazioni e crescere”, ha affermato Jeff Avallon, Chief Strategy Officer.

Con la crescita di Caraway, da pochi dipendenti a quasi 90, anche il modo di lavorare in Slack ha dovuto evolversi. I cicli di produzione si muovevano rapidamente, i partner erano distribuiti su fusi orari diversi e i reparti dovevano rimanere allineati senza aggiungere livelli di gestione. Senza un team IT, si affidavano a strumenti leggeri e a un approccio pragmatico per far procedere il lavoro.

Man mano che Caraway cresceva, aumentavano anche la complessità del lavoro e il numero di persone coinvolte in ogni progetto. Più lanci, più partner e più conversazioni: tutto ciò richiedeva un nuovo modo di lavorare in Slack. Quella che era iniziata come una collaborazione rapida e spontanea ha iniziato a strutturarsi: i canali sono diventati più mirati, i workflow hanno sostituito i passaggi manuali e le informazioni sono diventate più facili da trovare e da usare.

“Slack continua a crescere con noi. Non è qualcosa che abbiamo superato, ma qualcosa in cui siamo cresciuti.” Jordan Nathan Fondatore e CEO, Caraway

Come Caraway lavora meglio in Slack

Oltre 40 workflow, 3 continenti e un unico sistema di lavoro condiviso

Da attività manuali a workflow scalabili

Con la crescita dell'azienda, Caraway ha iniziato a sfruttare sempre più il potenziale di Slack, creando workflow, integrando strumenti e perfezionando il modo di lavorare dei team. “Slack è la scheda che resta sempre aperta”, ha spiegato Nancy Gurd, direttrice dell’esperienza del cliente. “È dove lavoriamo, dove chiacchieriamo, dove festeggiamo, dove risolviamo i problemi. È tutto.”

Per ridurre il rumore e gli sforzi manuali, i team hanno creato sistemi per il lavoro ripetibile. Il feedback dei clienti ora viene taggato e instradato tramite reazioni con emoji, gli aggiornamenti interfunzionali sono programmati settimanalmente e i sondaggi rapidi aiutano a guidare le decisioni sui prodotti.

“Ogni lunedì, ho 40 messaggi programmati che vengono inviati a vari team per iniziare la settimana”, ha raccontato Mark Riskowitz, vicepresidente delle operazioni. Il risultato è un minor numero di riunioni di allineamento, priorità più chiare e un avvio di settimana più rapido per tutti.

Un'ampia gamma di workflow garantisce la coerenza del lavoro tra le diverse funzioni. “Ad esempio, se un membro del team ha bisogno di sostituire un prodotto, può attivare un workflow in Slack”, ha spiegato Gurd. “Bastano pochi clic, nessuna e-mail, nessun follow-up.”

Anche il fondatore e CEO Jordan Nathan utilizza i workflow per semplificare le richieste in arrivo. “Il mio team invia ciò di cui ha bisogno e il processo si sincronizza con il nostro sistema di gestione dei progetti”, ha affermato. “Mi aiuta a rimanere concentrato.”

Connettere team, partner e persone

Slack Connect estende queste stesse abitudini a partner e fornitori, aiutando i collaboratori esterni a integrarsi nei sistemi di Caraway senza alcuna configurazione aggiuntiva. “Slack democratizza la collaborazione in Caraway”, ha dichiarato Avallon. “Non è necessario essere presenti nella stessa stanza o sul calendario di qualcuno per contribuire a un'idea.”

Slack si integra anche con strumenti chiave come Shopify, Postscript e Asana per contestualizzare i dati, proprio dove si lavora. I team non devono più rincorrere aggiornamenti o passare da una scheda all'altra. Messaggi programmati, promemoria e canali personalizzati mantengono l'azienda organizzata senza dover ricorrere a riunioni o follow-up. “Abbiamo preso alcune delle decisioni più importanti dell'azienda interamente in Slack, dai prodotti alle partnership ai prezzi”, ha aggiunto Avallon.

Nel tempo, Slack è diventato anche una knowledge base viva. “Il nostro team CX può entrare in un canale di Slack, cercare una domanda passata e trovare subito la risposta”, ha evidenziato Gurd. “Questo ci fa risparmiare ore ogni settimana.”

E Slack supporta molto più della semplice esecuzione. Canali come #pets, #kudos e #book-club offrono alle persone uno spazio per connettersi, condividere successi e mostrare la propria personalità, emoji personalizzati inclusi. I nuovi assunti vengono abbinati tramite Donut e si integrano immediatamente nel ritmo di Caraway. “Slack mi ha aiutata a orientarmi rapidamente”, ha detto Ashley Harris, Customer Experience Manager. “Da nuova arrivata, ho potuto leggere le conversazioni passate, conoscere persone tramite Donut e immergermi subito nella cultura aziendale.”

“Slack ci aiuta a realizzare la nostra missione: mantiene l'intero team allineato, motivato e connesso a ciò che conta davvero.” Jeff Avallon Chief Strategy Officer, Caraway

I prossimi passi

Supportare oltre 30 lanci di prodotti senza aumentare l’organico

Caraway continua a crescere in modo ambizioso mantenendo un approccio remote‑first, con Slack al centro di tutto il lavoro. Con l'introduzione di nuove funzioni IA, il team sta trovando modi più rapidi per far emergere le informazioni, riassumere le conversazioni e rimanere allineato, senza interrompere il flusso.

“Le nuove funzioni di Slack, come i riepiloghi e la ricerca basata sull'IA, mi stanno facendo risparmiare ore ogni settimana”, ha affermato Nathan. “Non devo più scorrere cinque anni di cronologia per ricordare perché abbiamo preso una decisione.”

Questi strumenti aiutano Caraway a ridurre il carico amministrativo e a concentrarsi sul lavoro a maggior impatto. “Slack si evolve costantemente insieme al nostro modo di lavorare”, ha sottolineato Harris. “Le funzionalità migliorano di continuo e lo utilizziamo in modo sempre più profondo in tutti i team.”

Man mano che l’azienda amplia le sue linee di prodotto e la sua presenza globale, le integrazioni e le capacità IA di Slack diventano fondamentali per gestire la complessità senza aggiungere nuovi strumenti o aumentare l’organico. “Stiamo sviluppando una roadmap quinquennale con 30-40 nuovi prodotti”, ha evidenziato Nathan. “Non saremmo in grado di realizzarla senza Slack, che ci permette di gestire tempistiche, decisioni e feedback in un team remoto.”

Guardando al futuro, Caraway vede Slack non solo come il fondamento delle sue operazioni da remoto e della sua cultura creativa e incentrata sulla persona. È l'infrastruttura invisibile che alimenta un'azienda da nove cifre con un team piccolo ma straordinariamente efficace.