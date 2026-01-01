Crescere in modo più intelligente: Anthropic risparmia milioni e si muove più velocemente con Slack

Anthropic ha la missione di costruire un'IA sicura e controllabile, e farlo rapidamente. Con la crescita dell'azienda e il passaggio di Claude al livello successivo, rimanere allineati senza rallentare è diventato un requisito imprescindibile. Quando il team go-to-market è passato da 3 a centinaia di persone in meno di due anni, la posta in gioco si è alzata: come mantenere tutti sincronizzati mentre si sviluppa una delle IA più avanzate al mondo?

Slack è stato centrale nelle operazioni dell’azienda, fungendo da hub di collaborazione che consente conversazioni in tempo reale e condivisione di informazioni per aiutare i team a coordinare flussi di lavoro complessi e spesso interfunzionali. “È difficile quantificare qualcosa di così cruciale per il nostro successo come Slack”, ha dichiarato Kate Jensen, Responsabile delle Americhe.

Oggi, Slack è un pilastro operativo che aiuta i team di vendita, progettazione, ricerca, prodotto e customer success di Anthropic, tra gli altri, a gestire numerose attività, dall'ottimizzazione delle approvazioni delle trattative alla risoluzione di problemi tecnici. La piattaforma mantiene l’azienda in rapida crescita e in continuo movimento coordinata attorno al suo lavoro e alle sue idee fondamentali. “Slack ci aiuta a collaborare per sviluppare tecnologie che cambieranno la vita delle persone”, ha aggiunto Jensen. “Non è solo il posto dove lavoriamo online, è il modo in cui andiamo avanti, insieme.”

“I nostri clienti si muovono velocemente, e noi facciamo lo stesso. Slack ci fornisce un feedback in tempo reale e ci aiuta a offrire assistenza a livello aziendale per sostenere lanci, obiettivi e il successo dei clienti.” Adam Wall Responsabile di RevOps, Anthropic

Risparmiare 4,5 milioni di dollari e ridurre di 3 giorni le trattative complesse

Quando Adam Wall è entrato in Anthropic come primo addetto RevOps, il team go-to-market contava appena sette persone. Un anno dopo, era cresciuto in modo significativo. Gestire una crescita così rapida significava dotarsi rapidamente degli strumenti giusti.

Anthropic ha implementato Sales Cloud per la gestione centralizzata dei lead e Revenue Cloud per semplificare il processo dal preventivo all'incasso. Slack è diventato un hub digitale per il flusso di lavoro commerciale dell'azienda, consentendo ai team di utilizzare i canali Salesforce per integrare informazioni e aggiornamenti sui clienti nella collaborazione su trattative e account, aumentando il potere negoziale fino al 20%.

“La nostra missione è garantire che l'IA apporti benefici al benessere a lungo termine dell'umanità, e Slack è il modo in cui collaboriamo tra fusi orari e team diversi per farlo”, ha dichiarato Wall.

Le funzionalità di Slack e Sales Elevate riducono il lavoro manuale e consentono ai rappresentanti di accedere ai dati CRM, registrare le chiamate e aggiornare le opportunità. Grazie ai canali Salesforce che offrono una vista unica e condivisa dei dati CRM e delle conversazioni, indipendentemente dal fatto che le persone lavorino in Salesforce o in Slack, i team go-to-market possono prendere decisioni più rapide e portare avanti le trattative strategiche. “Slack accelera i nostri cicli di trattativa del 60%”, ha aggiunto Wall.

Questa velocità si traduce in risultati concreti. Anthropic risparmia circa 4,5 milioni di dollari all'anno grazie alla metodologia del valore interno di Slack, che tiene conto del tempo risparmiato grazie alla condivisione di file, Slack Connect, incontri, clip e coordinamento delle attività.

“Slack è stato essenziale per la nostra crescita, la nostra velocità e la nostra capacità di rimanere allineati mentre ci espandiamo.” Kate Jensen Responsabile delle Americhe, Anthropic

Una IA, centinaia di conversazioni: come Claude e la cultura aziendale sono cresciuti in Slack

In Anthropic, Claude non è solo il prodotto, è il compagno di lavoro quotidiano e collaboratore virtuale. Il team utilizza Claude direttamente in Slack tramite un'integrazione con un bot, integrando l’assistente IA nelle conversazioni e nei flussi di lavoro quotidiani.

Il canale #anthropic-times lo mostra in azione. Invece di monitorare manualmente le discussioni in decine di canali, Claude riassume automaticamente le conversazioni chiave in un briefing giornaliero. I team @taggano regolarmente Claude nei canali Slack per ricevere supporto nel loro lavoro, riepilogando lunghe conversazioni, facendo brainstorming su soluzioni o rispondendo alle domande senza uscire dalle conversazioni.

“Poter collaborare in modo trasparente in Slack ha reso più semplice individuare ciò che funziona”, ha evidenziato Robin Larson, primo membro IT di Anthropic. Con l'evoluzione di Claude, la fiducia è rimasta fondamentale. “Quando abbiamo integrato Claude in Slack, abbiamo dovuto riflettere attentamente su compartimentazione, controlli amministrativi ed eDiscovery”, ha aggiunto Larson. Oggi, le funzionalità di livello enterprise di Slack continuano a soddisfare e crescere di pari passo con le esigenze di sicurezza dell'azienda.

Anthropic si affida a Slack anche per plasmare la propria cultura. Il canale #appreciation-log offre ai team uno spazio per riconoscere i successi, mentre canali come #surfing permettono ai membri del team di mostrarsi per ciò che sono. “È importante sentirsi connessi e divertirsi anche quando il ritmo è incalzante”, ha affermato Jensen. “Questo accade in Slack.”

“Slack e Anthropic condividono una profonda attenzione all'umanità, che si riflette anche nel nostro modo di comunicare. Slack non è solo uno strumento per noi. È parte integrante del modo in cui costruiamo la nostra cultura e rimaniamo allineati.” Kate Jensen Responsabile delle Americhe, Anthropic

10 volte più attività completate e centinaia di nuove assunzioni globali in perfetta sincronia

Mentre Anthropic continua a crescere, utilizzerà Agentforce per trasformare il modo in cui opera. Il livello IA all'interno di Slack aiuta ad automatizzare attività di routine come l'assistenza clienti, consentendo ai team di concentrarsi su attività con priorità più elevata. “Agentforce ci sta aiutando a fare 10 volte di più di quanto riuscivamo a fare prima”, ha sottolineato Jensen.

“Questo è fondamentale perché puntiamo a diventare il laboratorio di IA più sicuro e affidabile al mondo”, ha aggiunto Wall. Questa efficienza è particolarmente vitale man mano che Anthropic si espande a livello globale, con l’obiettivo di assumere centinaia di nuovi dipendenti.

Combinando Agentforce con Slack, Anthropic semplifica le operazioni, riduce il lavoro manuale e mantiene sincronizzati i team globali. “Presto saremo in grado di richiedere un preventivo a un agente di IA utilizzando il linguaggio naturale direttamente in Slack, che lo genererà dall'inizio alla fine in Salesforce”, ha spiegato Wall. “Questo potrebbe far risparmiare ore di lavoro manuale a ogni rappresentante, ogni settimana.”

Dallo semplificazione delle trattative complesse alla promozione della cultura aziendale, Slack è parte integrante del modo in cui Anthropic opera su larga scala. Permette a team brillanti di collaborare in modo efficiente mentre sviluppano tecnologie con il potenziale di apportare benefici a tutta l'umanità. Mentre Anthropic continua a crescere, questa combinazione di persone straordinarie, strumenti eccellenti e una grande missione rimane il vero vantaggio competitivo dell’azienda.