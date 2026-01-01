Escalamiento más inteligente: Anthropic ahorra millones y trabaja más rápido con Slack

Anthropic tiene la misión de desarrollar inteligencia artificial segura y controlable con rapidez. A medida que la empresa crecía y Claude evolucionaba, mantener la alineación sin disminuir el ritmo se volvió algo innegociable. Cuando el equipo de lanzamiento al mercado se expandió de tres personas a cientos en menos de dos años, las exigencias se hicieron mayores: ¿cómo se mantiene a todos trabajando al mismo ritmo mientras se desarrolla la IA más avanzada del planeta?

Slack fue vital para las operaciones de la empresa, ya que funciona como un centro de colaboración en el que se producen conversaciones en tiempo real y se comparte información para ayudar a los equipos a coordinar flujos de trabajo complejos que, a menudo, involucran a múltiples áreas. «Es difícil cuantificar algo tan esencial para nuestro éxito como lo es Slack», dijo Kate Jensen, jefa de Americas.

Hoy, Slack es un pilar operativo que ayuda a los equipos de ventas, ingeniería, investigación, producto y éxito de los clientes de Anthropic, entre otros, a administrar muchas tareas, desde agilizar la aprobación de negociaciones hasta la resolución de problemas técnicos. Con esta plataforma, la empresa en rápido movimiento y crecimiento se mantiene coordinada en torno a las tareas e ideas centrales. «Slack nos ayuda a colaborar para que podamos crear tecnología que cambiará la vida de las personas», comentó Jensen. «No se trata solo de dónde trabajamos en línea, sino de cómo avanzamos juntos».

«Nuestros clientes avanzan a paso rápido, y nosotros también. Slack nos permite tener una visión del estado de las cosas en tiempo real y nos ayuda a ofrecer apoyo en toda la organización en lo que respecta a lanzamientos, hitos y resultados para los clientes». Adam Wall Jefe de RevOps, Anthropic

Ahorro de 4,5 millones de dólares y de tres días en negociaciones complejas

Cuando Adam Wall se incorporó a Anthropic como el primer empleado de RevOps, el equipo de lanzamiento al mercado estaba compuesto por solo siete personas. Un año más tarde, había crecido considerablemente. La gestión de ese tipo de crecimiento veloz implicó integrar las herramientas adecuadas.

Anthropic implementó Sales Cloud para una administración centralizada de los prospectos y Revenue Cloud para agilizar el proceso de cotización a cobro. Slack se convirtió en el centro digital para el flujo de trabajo de ventas de la empresa y permitió que los equipos usaran canales de Salesforce para integrar perspectivas y actualizaciones de los clientes en la colaboración sobre cuentas y acuerdos, lo que aumentó el poder de negociación en hasta un 20 %.

«Nuestra misión es garantizar que la IA propicie el bienestar a largo plazo de la humanidad, y usamos Slack para colaborar en distintas zonas horarias y equipos para lograrlo», compartió Wall.

Las capacidades de Slack y Sales Elevate reducen el trabajo manual y permiten a los representantes acceder a datos del sistema de CRM, registrar llamadas y actualizar oportunidades. Dado que los canales de Salesforce ofrecen una única vista compartida de los datos y las conversaciones de CRM, ya sea que las personas trabajen en Salesforce o en Slack, los equipos de lanzamiento al mercado pueden tomar decisiones más rápidas y mantener las negociaciones estratégicas en curso. «Slack acelera nuestros ciclos de negociación en un 60 %», señaló Wall.

Ese tipo de velocidad genera resultados. Según la metodología interna de obtención de valor de Slack, Anthropic ahorra aproximadamente 4,5 millones de dólares al año. Esta metodología considera el tiempo ahorrado con el intercambio de archivos, el uso de Slack Connect, las juntas, los clips y la coordinación de tareas.

«Slack fue esencial para nuestro crecimiento, nuestra velocidad y nuestra capacidad de mantener la alineación a medida que nos expandimos». Kate Jensen Jefa de Americas, Anthropic

Una IA y cientos de conversaciones: cómo crecieron Claude y la cultura en Slack

En Anthropic, Claude no es solo su producto, sino también su compañero de trabajo diario y colaborador virtual. El equipo usa Claude directamente en Slack a través de la integración de un bot, con lo que incorporan a su asistente de IA en las conversaciones y los flujos de trabajo diarios.

El canal #anthropic-times muestra esto en acción. En lugar de hacer búsquedas manuales en conversaciones que se desarrollan en docenas de canales, Claude resume automáticamente las conversaciones clave en un informe diario. Los equipos @mencionan regularmente a Claude en los canales de Slack para solicitarle ayuda con tareas, síntesis de hilos largos, generación de soluciones o preguntas, sin necesidad de abandonar las conversaciones.

«La posibilidad de colaborar con transparencia en Slack nos permitió identificar más fácilmente lo que funciona», dijo Robin Larson, la primera persona contratada en el área de TI de Anthropic. A medida que Claude evolucionaba, la confianza seguía siendo esencial. «Cuando integramos a Claude en Slack, tuvimos que pensar seriamente en la compartimentación, los controles administrativos y el eDiscovery», comentó Larson. En la actualidad, las funciones empresariales de Slack siguen satisfaciendo las necesidades de seguridad de la empresa y creciendo con ellas.

Anthropic también usa Slack para dar forma a su cultura. El canal #appreciation-log es un espacio en el que los equipos pueden celebrar logros, y canales como #surfing ayudan a los compañeros de equipo a presentarse tal cual son. «Es importante sentirse conectados y divertirse, aun cuando el ritmo de trabajo es implacable», compartió Jensen. «Eso sucede en Slack».

«Slack y Anthropic comparten un enfoque profundo en la humanidad, y eso se extiende al modo en que nos comunicamos. Slack no es solo una herramienta para nosotros, sino que es parte de la forma en que desarrollamos nuestra cultura y nos mantenemos alineados». Kate Jensen Jefa de Americas, Anthropic

10 veces más productividad y la coordinación de cientos de nuevas contrataciones a nivel mundial

A medida que Anthropic sigue ampliando su alcance, usará Agentforce para transformar la manera en que opera. La capa de IA en Slack ayuda a automatizar tareas de rutina, como el soporte al cliente, lo que permite que los equipos se dediquen a actividades prioritarias. «Agentforce nos ayuda a hacer 10 veces más tareas que las que podíamos hacer antes», dijo Jensen.

«Esto es esencial, ya que nuestro objetivo es convertirnos en el laboratorio de IA más seguro y confiable del mundo», señaló Wall. Esta eficiencia es especialmente crucial ante la expansión global de Anthropic, en la que apunta a contratar cientos de empleados en todo el mundo.

Al combinar Agentforce con Slack, Anthropic está optimizando operaciones, reduciendo las tareas manuales y manteniendo a los equipos globales sincronizados. «Pronto, podremos pedirle a un agente de IA una cotización en lenguaje natural, y el agente la creará en Salesforce, de principio a fin, todo dentro de Slack», afirmó Wall. «Eso podría ahorrar horas de trabajo manual por representante cada semana».

Desde agilizar negociaciones complejas hasta impulsar la cultura de la empresa, Slack es parte integral del modo en que Anthropic opera a escala. La plataforma permite que los brillantes equipos colaboren eficientemente mientras desarrollan una tecnología con potencial de beneficiar a toda la humanidad. Conforme Anthropic continúa creciendo, esa combinación de una misión, personas y herramientas maravillosas sigue siendo su verdadera ventaja competitiva.