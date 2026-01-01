Lumina Solar potencia la toma de decisiones más inteligentes con Slack y Agentforce

Acerca de Lumina Solar

Simplificación de la energía solar, con un servicio centrado en el cliente y posibilidades de crecimiento

Lumina Solar, una empresa fundada en 2018 y con sede en Baltimore, Maryland, ofrece instalaciones de energía solar de servicio completo tanto para clientes residenciales como comerciales. La empresa ya ha completado proyectos por más de 250 millones de dólares y ha recibido altos niveles de puntuación en lo que respecta a la satisfacción del cliente al simplificar un proceso integral y complejo.

«Con Slack y Salesforce como nuestro centro de trabajo, estamos ampliando el alcance de la energía renovable en el área del Atlántico Medio». Ben Cole Vicepresidente de Business Strategy, Lumina Solar

El desafío

Los sistemas aislados y los datos dispersos obligaban a los equipos de ventas y operaciones a ir detrás de las actualizaciones

A medida que Lumina expandía su radio de acción en el área del Atlántico Medio, sus operaciones se volvieron cada vez más complejas. Cada instalación solar implica decenas de pasos, el trabajo de diversos equipos y regulaciones específicas para cada ciudad, por lo que no hay dos proyectos iguales. Estos desafíos, combinados con la dispersión de los datos en objetos personalizados de Salesforce, con frecuencia causaban que los equipos de ventas y operaciones trabajaran de manera aislada y tuvieran dificultades para mantenerse alineados.

La falta de visibilidad era especialmente frustrante para los representantes de ventas. «Los datos son extremadamente detallados y a veces es difícil encontrar rápidamente la información exacta que se necesita», compartió el vicepresidente de Business Strategy, Ben Cole.

En lugar de enfocarse en vender, los representantes dedicaban tiempo a buscar actualizaciones en los distintos sistemas y departamentos. Los clientes también se veían afectados. «Recibíamos muchas preguntas de los clientes, como: ‘¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estado del proyecto? ¿Cuándo estará lista la instalación?’», comentó Ben. «Nuestros representantes dedicaban mucho tiempo a resolver esas llamadas en lugar de dirigir sus esfuerzos a vender».

«Sin la visibilidad sencilla de datos que brindan Slack y los agentes, nuestros representantes de ventas se veían atrapados en la búsqueda de actualizaciones en lugar de ocuparse de vender». Ben Cole Vicepresidente de Business Strategy, Lumina Solar

Cómo Slack ayuda a Lumina Solar a trabajar con mayor eficiencia

Con los agentes de IA, Lumina unifica los datos, agiliza los flujos de trabajo y aporta respuestas instantáneas sobre los proyectos a los equipos

Para superar estas dificultades, Lumina recurre a Slack como su espacio de trabajo central de comunicación, e integra a Salesforce y suma funciones de automatización e inteligencia artificial. El gran avance para la empresa ocurrió con el lanzamiento de un agente de IA interno desarrollado para Agentforce y al que llaman cariñosamente «Professor Lu».

«Professor Lu es un agente de IA en Slack que extrae información de más de 10 registros de Salesforce y la resume para cualquier persona que necesite ponerse al día», señaló Cole.

En lugar de contactar al equipo de operaciones, los representantes de ventas ahora le preguntan a Agentforce (o a «Professor Lu») cuáles son las novedades sobre el estado de los proyectos. En segundos, Agentforce busca en entre 15 y 20 registros de Salesforce, recopila los detalles pertinentes y comparte un resumen fácil de comprender directamente en Slack.

«Configurar el agente prácticamente no requirió esfuerzo», comentó Cole. «Ahora solo debo ingresar un código de proyecto y Slack muestra toda la información al instante. Luego, puedo hacerle más preguntas a Professor Lu en un entorno conversacional para obtener respuestas aún mejores».

Este cambio está transformando el ritmo del trabajo diario. «Professor Lu se está convirtiendo en el primer recurso al que todos en la empresa acuden para encontrar información rápida y en tiempo real sobre un proyecto», afirmó Cole.

Los canales de Slack se están convirtiendo en el entorno principal para la búsqueda de actualizaciones y la colaboración entre ventas y operaciones, y Agentforce garantiza que los datos correctos estén siempre al alcance de la mano.

«Nuestro agente de IA interno, Professor Lu, brinda respuestas inmediatas sobre los proyectos al equipo en Slack. Los primeros resultados prueban que las tareas que solían tomar varios minutos ahora pueden hacerse en segundos y aportar información mucho más completa». Ben Cole Vicepresidente de Business Strategy, Lumina Solar

¿Qué sigue a continuación?

Para ampliar la toma de decisiones y acelerar el crecimiento, Lumina planea expandir el uso de agentes de IA a todos los equipos

Professor Lu es solo el comienzo del uso de Agentforce y Slack en Lumina. La empresa visualiza un futuro en el que los agentes de IA en Slack apoyen a todos los equipos, desde atención al cliente hasta operaciones en campo. «Quiero crear tantos agentes de Agentforce como sea posible en la mayor cantidad de áreas: formación en ventas, operaciones, control de inventario, atención al cliente y servicio en campo», dijo Cole.

En un sentido más amplio, Cole opina que Slack y los agentes de IA son una forma de fortalecer la toma de decisiones en toda la empresa.

«Considero que los agentes de IA, Agentforce y Slack son una forma de llevar la capacidad de decidir a todos los niveles de la organización, de modo que puedan tomarse mejores decisiones con mayor rapidez», afirmó Cole. «Esa es la clave para el crecimiento de cualquier negocio sólido: evaluar qué tan buenos son los encargados de la toma de decisiones, desde el nivel más alto hasta el más bajo».