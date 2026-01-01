De qué manera Bell Canada está transformando las ventas a escala con Slack y Agentforce

En el acelerado mundo de las telecomunicaciones, Bell Canada sabía que mantenerse a la vanguardia no solo significaba estar al día con la tecnología más reciente, sino también rediseñar la forma de trabajar del equipo de ventas. Estaban demasiado acostumbrados a los obstáculos habituales que reducían la velocidad del trabajo. Se dedicaba mucho tiempo a tareas administrativas ―como actualizar Salesforce, gestionar cotizaciones o hacer seguimiento de oportunidades—, tiempo que podría haberse invertido mejor en desarrollar relaciones y concretar negociaciones.

No obstante, ese no era el único desafío. La comunicación era otro problema importante, especialmente para los representantes que siempre están en movimiento. Las conversaciones a menudo se interrumpían, la colaboración se sentía engorrosa y las guías de apoyo largas y complicadas hacían que todo fuera más difícil de manejar.

Como parte de un esfuerzo más amplio por cambiar el curso de la situación, el director del Centro de Excelencia de CRM y Transformación de Ventas de Bell, Andrew Rodriguez, se centró en dos herramientas que prometían marcar una verdadera diferencia: Slack, el sistema operativo con tecnología de IA, y Agentforce, la capa de agentes de Salesforce.

«Slack fue la alternativa evidente para nosotros por su integración perfecta con Salesforce, que permite a nuestro equipo acceder fácilmente a datos clave de cuentas y agilizar flujos de trabajo y automatizaciones, lo que favorece la eficiencia en toda la organización». Andrew Rodriguez Director del Centro de Excelencia de CRM y Transformación de Ventas, Bell Canada

Un equipo conectado y un enfoque más inteligente

La integración de Slack y Agentforce en la ecuación le dio a Bell un enfoque renovado. La automatización de tareas como fechas de cierre y resúmenes de cotizaciones ayudó al equipo a ahorrar horas que antes se desperdiciaban en trabajo manual. «Esta automatización deja más tiempo para que los representantes de ventas dediquen a actividades de alto valor, como el desarrollo de relaciones y la concreción de negociaciones», dijo Rodriguez.

Con la mensajería en tiempo real y el diseño compatible con dispositivos móviles de Slack, los representantes podían trabajar de forma coordinada, incluso si no estaban en sus escritorios. «Los representantes de ventas pueden compartir información, recibir comentarios y colaborar rápidamente en Slack en cuentas, aun cuando están en movimiento», señaló Rodriguez.

Agentforce aportó respaldo adicional. Sus funciones con tecnología de IA les dan a los representantes respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, lo que reduce el tiempo que se dedica a explorar documentos. «Agentforce no solo ahorra tiempo, sino que asegura que los representantes tengan la información que necesitan al alcance de la mano, de modo que se sientan más confiados y eficaces», afirmó Rodriguez.

«Las funciones de comunicación en tiempo real y la accesibilidad móvil de Slack garantizan que los miembros del equipo puedan mantenerse conectados y colaborar correctamente, independientemente de dónde se encuentren». Andrew Rodriguez Director del Centro de Excelencia de CRM y Transformación de Ventas, Bell Canada

Cuando los representantes son más felices, los clientes son más leales

Desde la implementación de Slack y Agentforce, Bell Canada ya ha comenzado a ver grandes cambios en la forma en que el equipo de ventas trabaja cada día. Aunque la empresa todavía está en las etapas iniciales, los resultados hasta ahora son prometedores.

En primer lugar, los representantes de ventas ahora tienen más tiempo para lo que mejor saben hacer: vender. Dado que deben ocuparse de menos tareas administrativas, dedican menos tiempo a actualizar sistemas y más tiempo a interactuar con los clientes, dar continuidad a las conversaciones con los clientes potenciales y cerrar negociaciones.

Además, disfrutan de un trabajo en equipo más sólido gracias a la mayor fluidez en la comunicación. Al no depender del habitual proceso de ida y vuelta en las comunicaciones, es más sencillo involucrar a las personas correctas, obtener respuestas rápidas y avanzar en los acuerdos. Ya sea que trabajen en la oficina o en movimiento, los representantes se sentirán más conectados y mejor capacitados para vender.

«Al tener más tiempo para enfocarse en los clientes, los representantes de ventas pueden ofrecer un servicio de mayor calidad y entablar relaciones más sólidas, lo que tiene como resultado una mayor satisfacción del cliente», dijo Rodriguez. Este tipo de cambio ayuda a construir una lealtad que perdura.

«La comunicación y la colaboración mejoradas entre los miembros del equipo en Slack permite un trabajo colaborativo más eficiente y un mejor apoyo de las iniciativas de ventas». Andrew Rodriguez Director del Centro de Excelencia de CRM y Transformación de Ventas, Bell Canada

Marcando el ritmo para el futuro de las ventas

Para Bell Canada, la adopción de Slack y Agentforce se trató de desarrollar un equipo de ventas más inteligente, rápido y conectado, que esté preparado para estar a la cabeza en un sector en constante cambio. Si bien esta transformación se basó en la tecnología, consistió en dar mayores capacidades a las personas responsables del éxito de Bell. Al tener menos cuellos de botella y usar sistemas más inteligentes, los equipos trabajan más rápido, colaboran con mayor naturalidad y se centran en lo que realmente propicia el crecimiento.

De cara al futuro, el impulso es evidente. Bell sigue evolucionando, y la base que Rodriguez creó la posiciona para cumplir sus objetivos y liderar con confianza en un mercado cada vez más competitivo.