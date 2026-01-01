Como a Bell Canada está transformando as vendas em grande escala com o Slack e o Agentforce

No mundo acelerado das telecomunicações, a Bell Canada sabia que se estar à frente da concorrência não era apenas acompanhar a tecnologia mais recente, mas sim repensar como a sua equipe de vendas trabalhava. As pessoas estavam bastante familiarizadas com os obstáculos habituais que atrasam as coisas. Muito tempo era gasto em tarefas administrativas (atualizar o Salesforce, gerenciar orçamentos, monitorar oportunidades) que poderiam ser mais bem empregados na construção de relacionamentos e no fechamento de negócios.

Mas esse não era o único desafio. A comunicação era outro grande problema, sobretudo para representantes que estão sempre em movimento. Muitas vezes, as conversas se fragmentavam, a colaboração parecia desajeitada, e manuais de trabalho longos e complicados tornavam tudo mais difícil.

Como parte de um esforço mais amplo para fazer uma mudança, o Diretor do Centro de Excelência em CRM e Transformação de Vendas da Bell, Andrew Rodriguez, concentrou-se em duas ferramentas que prometiam fazer uma diferença real: Slack, o sistema operacional por IA, e Agentforce, a camada de agentes do Salesforce.

“O Slack foi a escolha óbvia devido à integração perfeita com o Salesforce, pois nossa equipe podia acessar facilmente dados cruciais da conta e otimizar fluxos de trabalho e automações, impulsionando a eficiência em todos os níveis.” Andrew Rodriguez Diretor do Centro de Excelência em CRM e Transformação de Vendas, Bell Canada

Uma equipe conectada, uma abordagem mais inteligente

Trazer o Slack e o Agentforce para a mistura deu à Bell uma abordagem renovada. A automação de tarefas como datas de fechamento e resumos de orçamentos ajudou a equipe a economizar horas que antes eram desperdiçadas em trabalho manual. “Essa automação libera mais tempo para que representantes de vendas se concentrem em atividades de alto valor, como construir relacionamentos e fechar negócios”, disse Rodriguez.

Com as mensagens em tempo real do Slack e o design fácil para dispositivos móveis, representantes puderam manter a sincronia, mesmo que não estivessem em frente ao computador. “Representantes de vendas podem compartilhar informações com rapidez, receber feedback e colaborar no Slack sobre as contas, mesmo quando estão fora do escritório”, disse Rodriguez.

O Agentforce deu suporte adicional. Os recursos com IA ofereceram a representantes respostas instantâneas para perguntas comuns, reduzindo o tempo gasto vasculhando documentos. “O Agentforce não apenas economiza tempo, mas também garante que representantes tenham as informações de que precisam ao alcance dos dedos, para que se sintam mais confiantes e eficazes”, disse Rodriguez.

“Os recursos de comunicação em tempo real e a acessibilidade móvel do Slack garantem que membros da equipe possam permanecer conectados e colaborar de forma eficaz, independentemente de sua localização.” Andrew Rodriguez Diretor do Centro de Excelência em CRM e Transformação de Vendas, Bell Canada

Representantes mais felizes levam a clientes mais fiéis

Desde a implementação do Slack e do Agentforce, a Bell Canada já começou a ver grandes mudanças que transformam como a equipe de vendas trabalha diariamente. Embora ainda estejam nos estágios iniciais, os resultados até agora são promissores.

Para começar, os representantes de vendas agora têm mais tempo para fazer o que fazem de melhor: vender. Com menos tarefas administrativas para gerenciar, eles gastam menos tempo atualizando sistemas e mais tempo interagindo com clientes, fazendo o acompanhamento de leads e fechando negócios.

E também estão aproveitando um trabalho em equipe mais sólido graças à comunicação mais fluida. Sem as idas e vindas habituais, é mais fácil envolver as pessoas certas, receber respostas rápidas e fazer com que os negócios avancem. Estejam no escritório ou na estrada, os representantes se sentirão mais conectados e capacitados para vender.

“Com mais tempo para se concentrarem nos clientes, os representantes de vendas podem prestar um serviço de maior qualidade e construir relacionamentos mais profundos, o que leva a uma maior satisfação do cliente”, disse Rodriguez. Esse tipo de mudança ajuda a construir uma fidelidade duradoura.

“A comunicação e a colaboração aprimoradas entre os membros da equipe no Slack estão permitindo um trabalho em equipe mais eficiente e um melhor apoio aos esforços de vendas.” Andrew Rodriguez Diretor do Centro de Excelência em CRM e Transformação de Vendas, Bell Canada

Definindo o ritmo para o futuro das vendas

No caso da Bell Canada, a adesão ao Slack e ao Agentforce foi para construir uma equipe de vendas mais inteligente, mais rápida e mais conectada, ou seja, pronta para liderar em um setor em constante mudança. Embora baseada em tecnologia, essa transformação visou capacitar as pessoas que impulsionam o sucesso da Bell. Com menos gargalos e sistemas mais inteligentes em vigor, as equipes estão trabalhando mais rapidamente, colaborando de forma mais natural e se concentrando no que realmente impulsiona o crescimento.

Olhando para o futuro, o momento é claro. A Bell continua a evoluir, e a base que Rodriguez construiu a posiciona para alcançar seus objetivos e liderar com confiança em um mercado cada vez mais competitivo.