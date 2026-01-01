Cómo Bell Canada está transformando las ventas a escala con Slack y Agentforce

En el vertiginoso mundo de las telecomunicaciones, Bell Canada sabía que mantenerse a la cabeza no consistía solo en estar al día de la última tecnología, sino en replantearse la forma de trabajar de su equipo comercial. Conocían de sobra los obstáculos habituales que frenan el ritmo. Gran parte del tiempo se dedicaba a tareas administrativas, como actualizar Salesforce, gestionar presupuestos y hacer el seguimiento de oportunidades, que podría haberse invertido mucho mejor en construir relaciones y cerrar acuerdos.

Pero ese no era el único reto. La comunicación era otro de los grandes problemas, especialmente para los representantes de ventas que pasaban gran parte del tiempo en movimiento. Las conversaciones se fragmentaban con frecuencia, la colaboración resultaba poco ágil y las guías de trabajo largas y complejas hacían que todo fuera aún más difícil de gestionar.

Como parte de sus esfuerzos para revertir la situación, el director del centro de CRM de Excelencia y Transformación de Ventas de Bell, Andrew Rodriguez, se centró en dos herramientas que podían ayudar a conseguirlo: Slack, el sistema operativo basado en IA y Agentforce, la capa de agentes de Salesforce.

“Slack fue la elección más obvia para nosotros por su facilidad a la hora de integrarse con Salesforce, lo que permite a nuestro equipo acceder a datos esenciales de las cuentas y optimizar flujos de trabajo y optimizaciones, impulsando la eficiencia general”. Andrew Rodriguez Director del Centro de CRM de Excelencia y Transformación de Ventas, Bell Canada

La estrategia inteligente: equipos conectados

Usar Slack y Agentforce revolucionó la estrategia de Bell. Automatizar tareas como las fechas de cierre y los resúmenes de presupuestos ahorran muchas horas a los equipos, que antes se perdían con tareas manuales. “Esta automatización permite a los representantes de ventas centrarse en actividades de mayor valor, como construir relaciones y cerrar acuerdos”, afirma Rodriguez.

Gracias a la mensajería en tiempo real de Slack y a su diseño pensado para el uso móvil, los representantes de ventas podían seguir coordinados incluso cuando no estaban sentados en su escritorio. “Los equipos de ventas pueden compartir información rápidamente, recibir comentarios y colaborar en Slack sobre las cuentas, incluso cuando están lejos de la oficina”, explica Rodriguez.

Agentforce ha sido un apoyo más. Sus funcionalidades impulsadas por IA ofrecían respuestas inmediatas a las preguntas más habituales, reduciendo el tiempo dedicado a buscar información entre documentos. “Agentforce no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que los representantes de ventas tengan la información que necesitan al alcance de la mano, para que se sientan más seguros y eficaces”, señala Rodriguez.

“Las funciones de comunicación en tiempo real de Slack y su accesibilidad móvil garantiza que los miembros del equipo sigan conectados y colaborando de manera eficaz, sin importar su ubicación”. Andrew Rodriguez Director del Centro de CRM de Excelencia y Transformación de Ventas, Bell Canada

Si los representantes son felices, los clientes serán más fieles

Desde que implementaron Slack y Agentforce, Bell Canada ha empezado a disfrutar de la revolución en el trabajo diario de su equipo de ventas. Aunque todavía están dando sus primeros pasos, los resultados son más que prometedores.

En primer lugar, los representantes de ventas ahora tienen más tiempo para dedicarlo a lo que mejor saben hacer: vender. Con menos tareas administrativas que gestionar, dedican menos tiempo a actualizar los sistemas y más a interactuar con los clientes, realizar seguimientos y cerrar acuerdos.

También han mejorado el trabajo en equipo porque han optimizado la comunicación. Sin tantas idas y venidas, es mucho más fácil involucrar a las personas adecuadas, obtener respuestas rápidas y sacar los acuerdos adelante. Ya sea desde la oficina o en casa, los representantes de ventas se sienten más conectados y capaces que nunca.

“Gracias a tener más tiempo para invertirlo en los clientes, los representantes de ventas pueden mejorar el servicio que ofrecemos y profundizar sus relaciones con los clientes, lo que mejora su satisfacción”, afirma Rodriguez. Este tipo de cambios ayudan a que los clientes nos elijan día tras día.

“La comunicación y la colaboración mejoradas entre los miembros del equipo en Slack permite trabajar de forma más eficiente y optimizar todos los procesos de venta”. Andrew Rodriguez Director del Centro de CRM de Excelencia y Transformación de Ventas, Bell Canada

Sentar las bases del futuro de las ventas

Para Bell Canada, adoptar Slack y Agentforce significó construir un equipo comercial más inteligente, ágil y conectado, preparado para liderar en un sector en constante evolución. Aunque la transformación se apoyó en la tecnología, el verdadero objetivo fue empoderar a las personas que impulsan el éxito de Bell. Con menos cuellos de botella y sistemas más inteligentes, los equipos avanzan con mayor rapidez, colaboran de forma más natural y se centran en lo que realmente impulsa el crecimiento.

De cara al futuro, la tendencia es clara: Bell va a seguir evolucionando, y las bases sentadas por Rodriguez les permitirán conseguir sus objetivos y seguir siendo referentes dentro de un mercado cada vez más competitivo.