Come Bell Canada sta trasformando le vendite su larga scala con Slack e Agentforce

Nel frenetico mondo delle telecomunicazioni, Bell Canada sapeva che rimanere al passo con i tempi non significava solo stare al passo con le ultime tecnologie, ma anche ripensare il modo in cui lavorava il team di vendita. Avevano fin troppa familiarità con gli ostacoli tipici che rallentano il lavoro. Molto tempo veniva dedicato ad attività amministrative, come aggiornare Salesforce, gestire preventivi e monitorare le opportunità, tempo che avrebbe potuto essere dedicato invece a costruire relazioni e chiudere trattative.

Ma non era l'unica sfida. La comunicazione era un altro grande problema, soprattutto per i rappresentanti sempre in movimento. Le conversazioni spesso risultavano frammentate, la collaborazione appariva macchinosa e lunghi e complicati strumenti di supporto rendevano tutto più difficile da gestire.

Come parte di un’iniziativa più ampia di rinnovamento, Andrew Rodriguez, Direttore del CRM Center of Excellence e Sales Transformation di Bell, si è concentrato su due strumenti che promettevano di fare davvero la differenza: Slack, il sistema operativo basato sull'IA, e Agentforce, il livello agentico di Salesforce.

“Slack è stata la scelta naturale per noi grazie alla sua perfetta integrazione con Salesforce, che consente al nostro team di accedere facilmente ai dati cruciali degli account e di semplificare i flussi di lavoro e le automazioni, migliorando l'efficienza a tutti i livelli.” Andrew Rodriguez Direttore del CRM Center of Excellence e Sales Transformation, Bell Canada

Un team connesso, un approccio più intelligente

L'integrazione di Slack e Agentforce ha offerto a Bell un approccio innovativo. L'automazione di attività come le date di chiusura e i riepiloghi dei preventivi ha permesso al team di risparmiare ore che prima venivano sprecate in lavoro manuale. “Questa automazione consente ai rappresentanti di vendita di dedicare più tempo ad attività di alto valore, come la costruzione di relazioni e la chiusura di trattative”, ha affermato Rodriguez.

Grazie alla messaggistica in tempo reale e al design ottimizzato per i dispositivi mobili di Slack, i rappresentanti potevano rimanere sincronizzati anche se non erano seduti alla scrivania. “I rappresentanti di vendita possono condividere rapidamente informazioni, ricevere feedback e collaborare in Slack sugli account, anche quando sono in movimento”, ha spiegato Rodriguez.

Agentforce ha aggiunto un ulteriore supporto. Le sue funzioni basate sull'IA hanno fornito ai rappresentanti risposte immediate alle domande più comuni, riducendo il tempo speso a cercare nei documenti. “Agentforce non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che i rappresentanti abbiano le informazioni necessarie sempre a portata di mano, così da sentirsi più sicuri ed efficaci”, ha aggiunto Rodriguez.

“Le funzioni di comunicazione in tempo reale e l'accessibilità mobile di Slack garantiscono che i membri del team possano restare connessi e collaborare in modo efficace, ovunque si trovino.” Andrew Rodriguez Direttore del CRM Center of Excellence e Sales Transformation, Bell Canada

Rappresentanti più soddisfatti generano clienti più fedeli

Da quando ha implementato Slack e Agentforce, Bell Canada ha già iniziato a registrare importanti cambiamenti che stanno trasformando il modo in cui il team di vendita lavora ogni giorno. Sebbene siano ancora nelle fasi iniziali, i risultati finora sono promettenti.

Innanzitutto, i rappresentanti di vendita ora hanno più tempo per fare ciò che sanno fare meglio: vendere. Con meno attività amministrative da gestire, dedicano meno tempo ad aggiornare i sistemi e più tempo a interagire con i clienti, seguire i lead e concludere le trattative.

Stanno inoltre sperimentando un lavoro di squadra più solido grazie a una comunicazione più fluida. Senza i consueti scambi avanti e indietro, è più facile coinvolgere le persone giuste, ottenere risposte rapide e far avanzare le trattative. Che siano in ufficio o in viaggio, i rappresentanti si sentiranno più connessi e motivati ​​a vendere.

“Con più tempo da dedicare ai clienti, i rappresentanti di vendita possono offrire un servizio di qualità superiore e costruire relazioni più profonde, il che porta a una maggiore soddisfazione dei clienti”, ha dichiarato Rodriguez. Questo tipo di cambiamento contribuisce a creare una fidelizzazione duratura.

“La comunicazione e la collaborazione migliorate tra i membri del team in Slack stanno rendendo il lavoro di squadra più efficiente e offrendo un supporto migliore alle iniziative di vendita.” Andrew Rodriguez Direttore del CRM Center of Excellence e Sales Transformation, Bell Canada

Dettare il ritmo per il futuro delle vendite

Per Bell Canada, adottare Slack e Agentforce significava creare un team di vendita più intelligente, veloce e connesso, pronto a guidare un settore in continua evoluzione. Sebbene fondata sulla tecnologia, questa trasformazione mirava soprattutto a valorizzare le persone che determinano il successo di Bell. Con meno colli di bottiglia e sistemi più intelligenti, i team si muovono più rapidamente, collaborano in modo più naturale e si concentrano su ciò che realmente genera crescita.

Guardando al futuro, la direzione è chiara. Bell continua a evolversi e le fondamenta costruite da Rodriguez la posizionano per raggiungere i propri obiettivi ed emergere con sicurezza in un mercato sempre più competitivo.