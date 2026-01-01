Wie Bell Canada mit Slack und Agentforce den Vertrieb in großem Stil umgestaltet

In der schnelllebigen Welt der Telekommunikation war für Bell Canada klar, dass es nicht nur darum ging, mit der neuesten Technologie Schritt zu halten, sondern auch darum, die Arbeitsweise des Vertriebsteams zu überdenken. Das Unternehmen kannte nur zu gut die üblichen Hindernisse, die die Arbeit verlangsamen. Viel Zeit wurde für administrative Aufgaben aufgewendet – die Aktualisierung von Salesforce, die Verwaltung von Angeboten, die Nachverfolgung von Opportunitys –, die besser für den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften genutzt worden wäre.

Aber das war nicht die einzige Herausforderung. Die Kommunikation war eine weitere, vor allem für die Vertriebsmitarbeitenden, die ständig unterwegs waren. Unterhaltungen wurden oft bruchstückhaft geführt, die Zusammenarbeit war umständlich und lange, komplizierte Arbeitsleitfäden erschwerten die Orientierung.

Als Teil einer umfassenden Initiative, frischen Wind in bestehende Prozesse zu bringen, konzentrierte sich Andrew Rodriguez, Director of CRM Center of Excellence and Sales Transformation bei Bell, auf zwei Tools, die einen echten Unterschied versprachen: Slack, das KI-gestützte Betriebssystem, und Agentforce, die agentenbasierte Ebene von Salesforce.

„Slack war für uns die erste Wahl, weil es nahtlos in Salesforce integriert ist und unserem Team einen einfachen Zugriff auf wichtige Account-Daten ermöglicht und Workflows und Automatisierungen optimiert, was die Effizienz in allen Bereichen erhöht.“ Andrew Rodriguez Director of CRM Center of Excellence and Sales Transformation, Bell Canada

Ein vernetztes Team, ein intelligenterer Ansatz

Durch die Nutzung von Slack und Agentforce eröffnete sich für Bell ein neuer Ansatz. Durch die Automatisierung von Aufgaben wie Abschlussfristen und Angebotszusammenfassungen konnte das Team mehrere Stunden einsparen, die früher mit manueller Arbeit verschwendet wurden. „Diese Automatisierung verschafft den Vertriebsmitarbeitenden mehr Zeit, um sich auf wichtige Aktivitäten zu konzentrieren, wie den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften“, erklärt Rodriguez.

Mit den Echtzeit-Nachrichten und dem nutzungsfreundlichen Design von Slack können die Vertriebsmitarbeitenden jetzt auf dem Laufenden bleiben, auch wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. „Vertriebsmitarbeitende können in Slack schnell Informationen austauschen, Feedback einholen und gemeinsam an Kundenprojekten arbeiten, auch wenn sie unterwegs sind“, so Rodriguez.

Agentforce bietet zusätzlichen Support. Die KI-gesteuerten Funktionen liefern den Vertriebsmitarbeitenden sofortige Antworten auf gängige Fragen und verkürzen die Zeit, die sie mit dem Durchsuchen von Dokumenten verbringen. „Agentforce spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass die Mitarbeitenden die Informationen, die sie brauchen, sofort zur Hand haben, sodass sie sicherer und effektiver arbeiten können“, sagt Rodriguez.

„Die Echtzeit-Kommunikationsfunktionen und die Verfügbarkeit via Mobilgerät sorgen dafür, dass Teammitglieder unabhängig von ihrem Standort in Kontakt bleiben und effektiv zusammenarbeiten können.“ Andrew Rodriguez Director of CRM Center of Excellence and Sales Transformation, Bell Canada

Zufriedenere Mitarbeitende führen zu treueren Kund:innen

Seit der Einführung von Slack und Agentforce hat Bell Canada bereits einige große Veränderungen beobachtet, die die tägliche Arbeit des Vertriebsteams verändern. Auch wenn sie noch in den Kinderschuhen stecken, sind die bisherigen Ergebnisse vielversprechend.

Zunächst einmal haben die Vertriebsmitarbeitenden jetzt mehr Zeit für das, was sie am besten können: verkaufen. Da sie weniger Verwaltungsaufgaben zu erledigen haben, verbringen sie weniger Zeit mit der Aktualisierung von Systemen und haben mehr Zeit, mit Kund:innen in Kontakt zu treten, Leads weiterzuverfolgen und Geschäfte abzuschließen.

Dank der reibungsloseren Kommunikation arbeiten sie auch besser im Team zusammen. Ohne das übliche Hin und Her ist es einfacher, die richtigen Leute einzubinden, schnelle Antworten zu bekommen und Geschäfte voranzutreiben. Egal, ob sie im Büro oder unterwegs sind, die Mitarbeitenden fühlen sich besser vernetzt und haben mehr Energie für den Verkauf.

„Wenn die Vertriebsmitarbeitenden mehr Zeit haben, sich auf Kund:innen zu konzentrieren, können sie qualitativ besseren Service bieten und engere Beziehungen aufbauen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt“, berichtet Rodriguez. Diese Art von Veränderung trägt dazu bei, langfristige Loyalität aufzubauen.

„Die verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern in Slack ermöglicht eine effizientere Teamarbeit und eine bessere Unterstützung des Vertriebs.“ Andrew Rodriguez Director of CRM Center of Excellence and Sales Transformation, Bell Canada

Bereit für die Zukunft des Vertriebs

Für Bell Canada ging es bei der Einführung von Slack und Agentforce darum, ein intelligenteres, schnelleres und besser vernetztes Vertriebsteam aufzubauen – eines, das bereit ist, in einer sich ständig verändernden Branche an der Spitze zu stehen. Auch wenn die Umstellung auf Technologie basiert, ging es darum, die Menschen zu stärken, die den Erfolg von Bell ausmachen. Mit weniger Engpässen und intelligenteren Systemen arbeiten die Teams schneller, kooperieren auf natürliche Weise und konzentrieren sich auf das, was wirklich zum Wachstum beiträgt.

Mit Blick auf die Zukunft ist die Dynamik klar. Bell entwickelt sich weiter, und das von Rodriguez geschaffene Fundament ermöglicht es dem Unternehmen, seine Ziele zu erreichen und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt selbstbewusst aufzutreten.