Wie Salesforce den KI-Agenten entwickelt hat, auf den über 85.000 Mitarbeitende nicht mehr verzichten möchten

Als Salesforce beschloss, ein agentenbasiertes Unternehmen zu werden, war klar: Der Wandel musste im eigenen Unternehmen beginnen. Salesforce-Mitarbeitende jonglieren täglich mit Dutzenden von Gesprächen, Hunderten von Dateien und zahllosen Kontextwechseln. Vertriebsführungskräfte müssen sich auf Meetings mit der Geschäftsleitung vorbereiten. Account Executives analysieren komplexe Kundendaten unter hohem Zeitdruck. Customer Success-Führungskräfte koordinieren teamübergreifend und sorgen gleichzeitig dafür, dass Geschäfte auf Kurs bleiben.

Und all diese Informationen sind bereits direkt in Slack zugänglich: in Channels, Threads, Dokumenten und Direktnachrichten. Sie schnell genug zu finden, zu bündeln und auf sie zu reagieren – das war die eigentliche Herausforderung.

„Wir waren von Daten überflutet, aber uns fehlten die zugehörigen Erkenntnisse. Unsere Mitarbeitenden haben viele Stunden damit verbracht, nach Informationen zu suchen, die eigentlich auf Knopfdruck verfügbar sein sollten.“ Andy White SVP of Business Technology

Slackbot: Ein KI-Agent, der immer auf dem neuesten Stand ist

Salesforce hat Slackbot so entwickelt, dass er genau das tut, was ein KI-Agent tun sollte: von Anfang auf dem neuesten Stand sein. Anders als generische KI-Tools, die bei null anfangen, versteht Slackbot deinen individuellen Arbeitskontext vom ersten Tag an. Er weiß, mit wem du zusammenarbeitest, auf welche Projekte du dich konzentrierst und wie du kommunizierst – und dabei hält er deine bereits vorhandenen Sicherheitsvorgaben und Berechtigungen ein. „Was Slackbot grundlegend von anderen KI-Tools unterscheidet, ist, dass er deinen Kontext sofort versteht. Er weiß, wer du bist, wie du kommunizierst, kennt dein Team, deine Arbeitsmuster und hat Zugriff auf dein gesamtes Ökosystem“, so White.

Salesforce-Mitarbeitende greifen inzwischen zuerst auf Slackbot zurück – nicht als letzte Option, sondern als ihr wichtigstes Tool für die tägliche Arbeit. Slackbot ist die am schnellsten angenommene Funktion in der Geschichte von Slack und spart über 85.000 Mitarbeitenden bis zu 20 Stunden pro Woche bei einer Nutzungszufriedenheit von 96 %.

„Slackbot hat eine Zufriedenheitsquote von 96 % erreicht – der höchste Wert, den wir je bei einer KI-Funktion verzeichnet haben. Noch wichtiger: 80 % der Mitarbeitenden nutzen Slackbot täglich. Genau so sollte KI in Unternehmen funktionieren.“ Andy White SVP of Business Technology

Wie Salesforce-Mitarbeitende Slackbot täglich nutzen

Produktivität in der Führungsebene steigern

Für White ist Slackbot unverzichtbar geworden, um seinen Alltag zu organisieren. Er nutzt ihn für drei Hauptzwecke:

Informationssynthese: „Ich bitte ihn, Dokumente zusammenzufassen und mit unseren Slack-Unterhaltungen zu kombinieren, um mir alle relevanten Informationen in meinem Schreibstil bereitzustellen.“

„Ich bitte ihn, Dokumente zusammenzufassen und mit unseren Slack-Unterhaltungen zu kombinieren, um mir alle relevanten Informationen in meinem Schreibstil bereitzustellen.“ Meeting-Vorbereitung: „Vor Meetings bitte ich ihn um sofortige Meeting-Briefings, die alle relevanten Quellen bündeln und mir Anpassungen in Echtzeit liefern.“

„Vor Meetings bitte ich ihn um sofortige Meeting-Briefings, die alle relevanten Quellen bündeln und mir Anpassungen in Echtzeit liefern.“ Kontextbezogene Kommunikation: „Ich nutze ihn für branchenspezifische Botschaften mit maßgeschneiderten Gesprächspunkten, die auf dem umfassenden Workspace-Wissen basieren.“

„Genau das meinen wir, wenn wir davon sprechen, ein agentenbasiertes Unternehmen zu werden. Wir bei Salesforce leben die Zukunft der Arbeit bereits jetzt“, ergänzt White.

Die Vertriebsleistung beschleunigen

Jason Cohen, Account Executive bei Salesforce, bezeichnet Slackbot als „Fähigkeitsmultiplikator“ und nutzt Slackbot für drei zentrale Workflows:

Strategischer Kund:innen-Support: Sofortiges Fachwissen zu Geschäften einholen, ohne sein Kern-Team zu belasten. „Ich kann Fragen zu unserer ‘Art of the Possible’-Story für eine:n Kund:in stellen und erhalte in wenigen Minuten fachkundige Antworten.“

Sofortiges Fachwissen zu Geschäften einholen, ohne sein Kern-Team zu belasten. „Ich kann Fragen zu unserer ‘Art of the Possible’-Story für eine:n Kund:in stellen und erhalte in wenigen Minuten fachkundige Antworten.“ Vorbereitung von Executive-Meetings: Erstellen von CFO-Battlecards und maßgeschneiderten Botschaften für die Führungsebene. Was früher 60 Minuten dauerte, dauert jetzt nur noch 2 Minuten.

Prozessautomatisierung im Vertrieb: Erstellen von Opportunity-Scorecards mit gleichbleibend hoher Qualität auf Basis von Slack-Unterhaltungsdaten.

„Für Vertriebsfachleute, deren Erfolg davon abhängt, alles schnell zu verstehen, sich zu vernetzen und Mehrwert zu liefern, ist das ein echter Gamechanger“, so Cohen. „Keine andere Slack-Funktion hatte so großen Einfluss auf meine Arbeit wie Slackbot.“

Für Haley Gault, Account Executive bei Salesforce, ist Slackbot ebenfalls unverzichtbar geworden.

„Es ist wirklich nützlich, unsere Gespräche mit Kund:innen, unsere Team-Gespräche und ein LLM an einem Ort zu haben. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei einem anderen Unternehmen zu arbeiten und keinen Zugang zu solchen Tools zu haben. So arbeite ich jetzt.“ Haley Gault Account-Betreuer

Das agentenbasierte Unternehmen demokratisieren

Eine unerwartete Dimension der rasanten Verbreitung von Slackbot war die organische Entstehung neuer Funktionen „von unten”. Mitarbeitende haben damit begonnen, effektive Anweisungen direkt in Slack Canvases zu erstellen und zu teilen, und demokratisieren so die Möglichkeit, den KI-Agenten für wiederkehrende, komplexe Aufgaben mit neuen Fähigkeiten auszustatten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Agent-Buildern, die die Beteiligung von der IT oder Entwickler:innen erfordern, können alltägliche Benutzer:innen Workflows sofort automatisieren und Slackbot in einen echten persönlichen, programmierbaren Assistenten verwandeln.

„Ich brauche keine:n Entwickler:in und keine Ticket-Warteschlange. Ich beschreibe, was ich brauche, Slackbot und ich arbeiten gemeinsam daran, speichere es in einem Canvas, und plötzlich habe ich eine wiederholbare Funktion, die komplexe Informationen zusammenfasst und Erkenntnisse liefert, für die ich früher stundenlang manuell recherchiert habe.“ Tom Weber Enablement Lead, Agentforce Process Automation

Dieses virale Teilen von nutzerseitig erstellten Prompts hat die agentische Transformation beschleunigt und macht hochentwickelte Automatisierung für alle Mitarbeitenden zugänglich. „Sie brauchen keine Schulung und keine technischen Kenntnisse; sie verwenden einfach meinen Prompt, und er funktioniert sofort für ihre Accounts, ihre Geschäfte und ihre spezifischen Anforderungen. So multiplizieren sich Fähigkeiten exponentiell,“ so Weber.

Vom Zeitsparer zum Motor für den Unternehmenserfolg

Die positiven Auswirkungen gehen über die individuelle Produktivität hinaus. Customer Success-Teams nutzen Slackbot, um KI-gestützte „Customer Success HQs“ zu erstellen; Kommandozentralen, die den Koordinationsaufwand für die Kundenkommunikation um 75 % reduzieren. Meeting-Workflows wurden grundlegend verändert: Mitarbeitende sparen pro Meeting 25 bis 35 Minuten bei Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung.

„Slackbot hat gestern bei meiner CFO-Vorbereitung gute Arbeit geleistet. Er hat mir stundenlange Arbeit gespart und eine tolle Übersicht sowie Vorbereitungsfragen geliefert. Ein echter Gamechanger!“ Mark Tapanes RVP, Sales

Ein persönlicher Agent, der deine Arbeit versteht

„Ich habe am eigenen Leib erlebt, wie dieser persönliche Agent für die Arbeit die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen führe, verändert hat. Da Slackbot meinen Kontext, meine Prioritäten und meine Arbeitsweise bereits kennt, ist er der erste Ort, an den ich mich wende“, erklärt Zach Ciliotta-Young, Chief Revenue Officer bei Slack.

Mit seinem viralen Wachstum (73 % der internen Akzeptanz erfolgte durch soziales oder organisationales Lernen) steht Slackbot für etwas Seltenes: eine Technologie, für die Mitarbeitende aktiv eintreten, weil sie ihre Arbeit wirklich erleichtert. „Slackbot verändert die Zukunft der Arbeit grundlegend“, ist sich Revathi Venkatraman, Global VP bei Slack, sicher. Da Salesforce seinen Weg zum agentenbasierten Unternehmen fortsetzt, sind die mehr als 85.000 Mitarbeitenden, die Slackbot täglich nutzen, der Beweis, dass die Zukunft der Arbeit bereits da ist.

„Ich habe am eigenen Leib erlebt, wie dieser persönliche Agent für die Arbeit die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen führe, verändert hat. Da Slackbot meinen Kontext, meine Prioritäten und meine Arbeitsweise bereits kennt, ist er der erste Ort, an den ich mich wende.“ Zach Ciliotta-Young Global Chief Revenue Officer

Über Slackbot

Slackbot ist ein KI-gestützter persönlicher Agent, der in Slack integriert ist und Mitarbeitenden dabei hilft, ihre Arbeit schneller zu erledigen, indem er ihren individuellen Kontext, ihre Unterhaltungen und ihre Prioritäten versteht. Er kombiniert die Leistungsfähigkeit von KI mit den Berechtigungen und Sicherheitsmechanismen, die bereits in deinem Slack-Workspace vorhanden sind.