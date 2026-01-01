Salesforce 如何打造出一個讓超過 85,000 名員工離不開的 AI 智慧代理

當 Salesforce 開始轉型為代理型企業時，公司就知道必須先從內部做起。員工每天要應付數十個對話、數百個檔案，還要進行無數次情境切換。銷售主管需要為高層主管會議做準備；客戶經理必須在緊迫的期限內分析複雜的客戶資料；客戶成功經理需要在多個團隊之間協調，還要確保交易順利進行。

所有這些資訊其實本來就在 Slack 的頻道、對話串、文件以及私訊中，可以直接取得，但要快速找出和整合所需資訊，並及時採取行動，這才是最困難的地方。

「我們手上資料非常多，卻很難挖出有用的資訊。大家都要花好幾個小時去搜尋資料，但這些本該隨手可得才對。」 業務技術資深副總裁 Andy White

Slackbot：隨時掌握最新脈絡的 AI 智慧代理

Salesforce 打造 Slackbot 的核心理念，是讓代理式 AI 發揮應有的價值：從第一天就完全進入狀況。不同於一般從零開始的通用 AI 工具，Slackbot 從一開始就能理解你獨特的工作情境。Slackbot 知道你和誰共事、正在專注於哪些專案，以及你的溝通方式，同時也會遵守既有的安全和權限設定。White 說：「Slackbot 與其他 AI 工具最不一樣的地方，就是能立即理解你的情境脈絡。它知道你是誰、怎麼溝通、你的團隊與工作模式，而且可以存取整個生態系統中的資訊。」

Salesforce 員工現在會優先使用 Slackbot；不是最後不得已才用，而是將它視為完成工作的主要工具。Slackbot 已成為 Slack 有史以來普及速度最快的功能，幫助超過 85,000 名員工每週最多節省 20 小時工作時間，使用者滿意度高達 96%。

「Slackbot 取得了 96% 的滿意度，是我們推出的所有 AI 功能中最高的。更重要的是，在使用 Slackbot 的員工中，有 80% 每天都在使用。這才是企業級 AI 應有的樣子。」 業務技術資深副總裁 Andy White

Salesforce 員工每天如何使用 Slackbot

翻轉主管的生產力

對 White 來說，Slackbot 已成為管理日常工作不可或缺的工具。他主要用它來做三件事：

資訊彙整： 「我會請 Slackbot 產生文件摘要，並將內容與我們在 Slack 中的對話結合，以我的寫作風格提供所有相關資訊。」

「我會請 Slackbot 產生文件摘要，並將內容與我們在 Slack 中的對話結合，以我的寫作風格提供所有相關資訊。」 會議準備： 「開會前，我會請 Slackbot 提供即時會議簡報，要它彙總所有相關資料來源並即時調整。」

「開會前，我會請 Slackbot 提供即時會議簡報，要它彙總所有相關資料來源並即時調整。」 情境化溝通：「我會用 Slackbot 撰寫針對特定產業的溝通訊息，並要求提供量身打造的溝通重點，這些內容都來自它對整個工作空間的深度理解。」

White 還說：「這才是我們所說的成為『代理型企業』該有的樣子。在 Salesforce，我們現在就在實踐這樣的未來工作方式。」

加速驅動銷售績效

Salesforce 客戶經理 Jason Cohen 把 Slackbot 稱為「戰力加乘利器」，他將 Slackbot 用於以下三個關鍵工作流程：

策略性客戶支援： 在不增加核心團隊負擔的情況下，即時取得交易相關專業建議。「我可以針對特定客戶需求，問它有什麼未來願景藍圖建議，並在幾分鐘內獲得專家等級的回覆。」

在不增加核心團隊負擔的情況下，即時取得交易相關專業建議。「我可以針對特定客戶需求，問它有什麼未來願景藍圖建議，並在幾分鐘內獲得專家等級的回覆。」 準備主管會議： 我可以請它準備應付財務長的戰術重點卡，並產出針對高層主管量身打造的溝通訊息；這讓過去需要 60 分鐘的工作，現在 2 分鐘就行。

銷售流程自動化： 運用 Slack 對話資料，產出品質穩定的銷售機會計分卡。

Cohen 說：「對專業銷售人員來說，是否成功取決於能否快速理解、建立關係並提供價值。這個工具徹底改變了一切。在 Slack 所有的功能裡，Slackbot 對我工作的幫助絕對是最大的。」

對 Salesforce 客戶經理 Haley Gault 來說，Slackbot 也已成為不可或缺的工具。

「能把客戶對話、團隊對話以及大型語言模型全部整合在同一個地方，真是太棒了。老實說，我真的沒辦法想像如果去其他公司，卻沒有這類工具可以用的話該怎麼辦。這就是我現在的工作方式」 客戶經理 Haley Gault

普及代理型企業

Slackbot 迅速普及帶來了一個意外收穫，員工由下而上、自發性創造出新功能，他們開始在 Slack 畫板中直接建立並分享實用的指令。基本上，這等於所有人都能為 AI 智慧代理解鎖新技能，讓代理執行重複性的複雜任務。

不同於傳統代理建立工具需要仰賴 IT 部門或開發人員，一般使用者也能立即將工作流程自動化，這讓 Slackbot 成為真正可依需求自訂的個人化助理。

「我不用找開發人員，也不用排隊等人處理支援單。只要描述需求，和 Slackbot 來回討論修正，並把結果存到畫板裡；轉眼間，就有功能能夠重複使用，可以彙整複雜資訊並產出深入見解，這過去人工去做，可是要花好幾個小時來整理。」 Agentforce 流程自動化賦能主管 Tom Weber

使用者自創提示的廣泛分享，加速了邁向代理型企業轉型的腳步，讓每位員工都能使用高階自動化功能。Weber 說：「他們不需要接受培訓，也不用擁有技術背景。只要使用我的提示，就能立即用到各自的客戶、交易，以及特定需求上。整個公司的戰力就是這樣翻倍成長。」

從節省時間到推動業務轉型

這種影響已不僅限於個人生產力。現在，客戶成功團隊使用 Slackbot 建立 AI 支援的「客戶成功總部」，這些指揮中心將互動協調時間縮短了 75%。會議流程也出現了翻天覆地的變化。每次開會時，員工花在會前準備、出席會議和會後跟進上的時間減少了 25 至 35 分鐘。

「Slackbot 昨天在我準備財務長簡報時真的幫了大忙。它快速整理出一份很完整的概覽和預習問題，幫我省下好幾個小時。完全顛覆了以往的工作模式！」 銷售區域副總裁 Mark Tapanes

對你的工作瞭若指掌的個人代理

Slack 營收長 Zach Ciliotta-Young 說：「我親身體驗到，這個個人工作代理如何改變我處理業務的方式。因為 Slackbot 掌握了情境、優先事項以及我的工作方式，現在不論要做什麼，我第一個想到的就是它。」

Slackbot 憑藉爆發性的成長 (73% 的內部普及率，透過同儕間的交流與組織內的學習自然推廣而來)，創造出罕見的景象：員工因為這款工具能夠真正改善工作體驗，因此願意主動推廣。Slack 全球副總裁 Revathi Venkatraman 說：「Slackbot 正在徹底改變工作的未來。」在 Salesforce 持續轉型為代理型企業之際，已有超過 85,000 位員工每天使用 Slackbot，其實正是未來工作模式已經實現的最佳證明。

「我親身體驗到，這個個人工作代理如何改變我處理業務的方式。因為 Slackbot 掌握了情境、優先事項以及我的工作方式，現在不論要做什麼，我第一個想到的就是它。」 全球營收長 Zach Ciliotta-Young

關於 Slackbot

Slackbot 是一個內建於 Slack 的 AI 個人代理，能理解每位員工的獨特情境、對話與優先事項，幫助他們更快速完成工作。它結合了 AI 的能力，以及 Slack 工作空間既有的安全防護和權限設定。