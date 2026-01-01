LMG 如何運用 Slack 助經紀人邁向成功

關於 LMG

為澳洲及紐西蘭 6,000 名經紀人和顧問提供完善支援

LMG 為澳洲及紐西蘭最大房貸經紀人網絡提供基礎架構，為超過 6,000 名經紀人和顧問提供完善支援。每一位經紀人都是小型企業主，因此作業速度、精準度和資訊取得的便利性會直接影響他們的客戶服務品質。

LMG 在持續拓展業務之際，看到了將幕後工作現代化的契機：打造一種更加互聯的營運模式，讓知識順暢流通、團隊加快工作、企業做好採用 AI 的準備。

挑戰

企業內部擁有豐富的專業知識，但在需要時不一定能輕易取得

與很多逐步成長起來的組織一樣，LMG 也使用各種各樣的工具。資訊散落在電子郵件、WhatsApp、共享雲端硬碟和各種專業平台上，導致員工為尋找基本背景資料，得在多達 200 個系統之間來回切換。這種資訊碎片化不僅降低內部團隊效率，還造成工作的延遲和重複，最終波及經紀人。

「AI 轉型聽起來很複雜，但我們從小處著手：在 Slack 中啟用 Slackbot 和工作流程，讓員工不用帶入其他工具就能自助解決需求。」 LMG 企業資源中心總經理 Karina Egan

LMG 如何透過 Slack 提升工作效率

企業協作互動平台

LMG 的目標不僅是提高生產力，更是在整個企業內打造一個統一的作業平台。與其不斷增加更多工具，他們更專注於將現有的信任工具串聯起來。LMG 升級為 Slack Enterprise Plus 並與 Salesforce 整合，將對話、知識和工作流程全都匯集在一處，為經紀人提供更加強大的支援。

擺脫支離破碎的溝通管道，不僅能建立更安全可控的環境，也讓協作變得更快速透明。這不是傳統的銷售 CRM，而是專為支援分散式經紀人網絡而設計的作業型 CRM。

Karina Egan 表示：「我們正在將 Slack 連結至 Salesforce，我覺得這會是整個組織深刻體會其價值的關鍵一環。 我希望平台越少越好，但更重要的是，平台能真正符合我們的需求。」

Slackbot 協助團隊自助取得知識

LMG 沒有增加人力，而是專注於擴展知識的取用管道。在 LMG，一個小型資源團隊需要為數百名員工提供支援，因此 LMG 需要一種不增加人力也能讓更多員工取得專業知識的方法。Slackbot 現在就扮演這個核心角色，讓員工在工作流程中，使用日常用語就能找到答案。

加速準備會議資料 — 員工不用離開 Slack，就能擷取 Gmail、Google 日曆和 Google 雲端硬碟中的背景資料，幾秒就掌握會議重點。

— 員工不用離開 Slack，就能擷取 Gmail、Google 日曆和 Google 雲端硬碟中的背景資料，幾秒就掌握會議重點。 大規模管理工作量 — LMG 的影片行銷團隊同時運用 Slackbot、工作追蹤工具和內容行事曆畫板來管理專案、平衡團隊產能，並確保子工作如期完成。 這套作法每週能省下 3 小時的行政雜務時間，等於一年幫團隊多爭取整整兩週的空檔 。

— LMG 的影片行銷團隊同時運用 Slackbot、工作追蹤工具和內容行事曆畫板來管理專案、平衡團隊產能，並確保子工作如期完成。 。 將資訊轉化為行動 — Egan 最近利用 Slackbot 掃描整個公司數月的活動記錄，找出達成專業發展里程碑的優秀員工，並在數秒內產生條理清晰並可直接上交主管查看的畫板。

— Egan 最近利用 Slackbot 掃描整個公司數月的活動記錄，找出達成專業發展里程碑的優秀員工，並在數秒內產生條理清晰並可直接上交主管查看的畫板。 隨選取用知識 — 員工不用麻煩同事，問 Slackbot 就能取得政策資訊、專案狀態或深埋在檔案和對話串中的歷史背景資料。

— 員工不用麻煩同事，問 Slackbot 就能取得政策資訊、專案狀態或深埋在檔案和對話串中的歷史背景資料。 支援內容創作 — 團隊正在探索 Slackbot 如何協助加速內容創作，無論是草擬大綱和架構，還是減少從頭開始的行政時間，都能依賴 Slackbot。

「過去，有時候問人比自己搜尋答案更省事。現在，用 Slackbot 自己找答案更輕鬆。」— Karina Egan

打造高效能企業文化

除了提高生產力，Slack 還有助於建立更加互聯、透明的工作模式。財務、銷售和營運團隊能保持同調，分享知識並一同解決問題。告別各自孤立的電子郵件，打造效能卓越又有溫度的工作文化。

未來展望

構建代理型企業的基石

LMG 正在擴展自己的 Salesforce 生態系統，用 Slack Connect 取代電子郵件與廠商和合作夥伴協作，並進一步擴大經紀人連結此環境的管道。透過 Slack 與 Salesforce 的深度連結，LMG 成功消弭了經紀人與支援團隊之間的溝通摩擦，讓合作更加順暢無礙。此外，公司也藉助 Agentforce，探索 AI 支援的服務能力。LMG 將 AI 深植於真實的工作流程和情境，打造一條務實的發展道路，迎接人員與數位代理攜手合作、有效支援經紀人及其客戶的未來。