Wie LMG den Erfolg von Broker:innen mit Slack fördert

Über LMG

Unterstützung von 6.000 Broker:innen und Berater:innen in Australien und Neuseeland

LMG stellt die Infrastruktur für die größten Netzwerke von Hypothekenbroker:innen in Australien und Neuseeland bereit – mit Unterstützung für mehr als 6.000 Broker:innen und Berater:innen. Jede:r dieser Broker:innen ist eine:n Kleinunternehmer:in – daher wirken sich Schnelligkeit, Präzision und der Zugang zu Informationen unmittelbar auf ihr Vermögen aus, Kund:innen zu betreuen.

Im Zuge des weiteren Wachstums von LMG erkannte das Unternehmen die Chance, die internen Arbeitsprozesse zu modernisieren – mit einem stärker vernetzten Betriebsmodell, in dem Wissen frei fließt, Teams schneller agieren und das Unternehmen optimal für den Einsatz von KI aufgestellt ist.

Die Herausforderung

Im Unternehmen war großes Fachwissen vorhanden, das sich aber nicht immer im richtigen Moment abrufen ließ

Wie viele Organisationen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, hatte auch LMG eine wachsende Tool-Landschaft aufgebaut. Informationen verteilten sich auf E-Mails, WhatsApp, gemeinsame Laufwerke und spezialisierte Plattformen – wobei Mitarbeitende zwischen bis zu 200 Systemen wechselten, um grundlegende Informationen zu finden. Diese Fragmentierung verlangsamte nicht nur die internen Teams, sondern führte auch zu Verzögerungen und doppelter Arbeit, die sich letztendlich auf die Broker:innen auswirkten.

„KI-Transformation klingt komplex, aber wir haben klein angefangen – wir haben Slackbot und Workflows in Slack aktiviert, damit Mitarbeitende sich selbst helfen können, ohne ein weiteres Tool einzuführen.” Karina Egan GM Business Enablement, LMG

So arbeitet LMG mit Slack besser

Ein System für die Zusammenarbeit im Unternehmen

Das Ziel war nicht nur mehr Produktivität, es ging darum, eine einheitliche Betriebsebene im gesamten Unternehmen zu schaffen. Statt weitere Tools hinzuzufügen, konzentrierte sich LMG darauf, die bereits bewährten miteinander zu vernetzen. Durch das Upgrade auf Slack Enterprise Plus und die Integration von Salesforce entstand ein zentraler Ort, an dem Unterhaltungen, Wissen und Workflows zusammenfließen, um ihre Kund:innen, die Broker:innen, besser zu unterstützen.

Die Abkehr von fragmentierten Kommunikationskanälen hat dazu beigetragen, eine sicherere und besser strukturierte Umgebung zu etablieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit schneller und transparenter zu gestalten. Dabei handelt es sich nicht um ein herkömmliches Vertriebs-CRM, sondern um ein operatives CRM, das darauf ausgelegt ist, ein dezentrales Broker:innen-Netzwerk zu unterstützen.

„Wir vernetzen Slack mit Salesforce, und genau dann erwarte ich, dass es für die gesamte Organisation wirklich “klick” macht“, sagt Karina Egan. „Ich möchte weniger Systeme, aber noch wichtiger: Ich möchte, dass die Systeme, die wir haben, für unsere Bedürfnisse funktionieren.“

Slackbot hilft Teams, Wissen selbst abzurufen

Anstatt die Mitarbeitendenzahl zu erhöhen, konzentrierte sich LMG darauf, den Zugang zu Wissen zu skalieren. Mit einem kleinen Enablement-Team, das Hunderte von Mitarbeitenden unterstützt, brauchte LMG einen Weg, Expertise zu skalieren, ohne zusätzliche Stellen zu schaffen. Slackbot spielt dabei jetzt eine zentrale Rolle – er hilft Mitarbeitenden, direkt im Arbeitsfluss Antworten in natürlicher Sprache zu finden.

Schnellere Meeting-Vorbereitung – Mitarbeitende rufen Kontext aus Gmail, Google Calendar und Google Drive ab, ohne Slack zu verlassen, und sind in Sekunden bestens informiert.

– Mitarbeitende rufen Kontext aus Gmail, Google Calendar und Google Drive ab, ohne Slack zu verlassen, und sind in Sekunden bestens informiert. Workload-Management im großen Maßstab – Das Video-Marketing-Team von LMG nutzt Slackbot gemeinsam mit einem Aufgaben-Tracker und einem Canvas für den Content-Kalender, um Projekte zu steuern, die Teamkapazität auszubalancieren und Fälligkeitstermine für Unteraufgaben einzuhalten – und spart so 3 Stunden pro Woche bei administrativen Aufgaben (das entspricht 2 vollen Arbeitswochen pro Jahr) .

– Das Video-Marketing-Team von LMG nutzt Slackbot gemeinsam mit einem Aufgaben-Tracker und einem Canvas für den Content-Kalender, um Projekte zu steuern, die Teamkapazität auszubalancieren und Fälligkeitstermine für Unteraufgaben einzuhalten – . Informationen in Maßnahmen umwandeln – Egan hat Slackbot kürzlich genutzt, um monatelange unternehmensweite Aktivitäten zu analysieren, Top-Performer:innen zu identifizieren, die berufliche Entwicklungsmeilensteine erreicht haben, und einen strukturierten, präsentationsreifen Canvas zu erstellen – in Sekunden.

– Egan hat Slackbot kürzlich genutzt, um monatelange unternehmensweite Aktivitäten zu analysieren, Top-Performer:innen zu identifizieren, die berufliche Entwicklungsmeilensteine erreicht haben, und einen strukturierten, präsentationsreifen Canvas zu erstellen – in Sekunden. Wissensabruf auf Abruf – Anstatt Kolleg:innen zu unterbrechen, fragen Mitarbeitende Slackbot nach Richtlinien, Projektstatus oder historischem Kontext, der in Dateien und Threads vergraben ist.

– Anstatt Kolleg:innen zu unterbrechen, fragen Mitarbeitende Slackbot nach Richtlinien, Projektstatus oder historischem Kontext, der in Dateien und Threads vergraben ist. Unterstützung bei der Content-Erstellung – Teams erkunden, wie Slackbot die Content-Erstellung beschleunigen kann – vom Entwerfen von Gliederungen und Frameworks bis hin zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands, der beim Starten von Grund auf entsteht.

„Früher war es manchmal einfacher, jemanden zu fragen, als selbst nach der Antwort zu suchen. Jetzt ist es einfacher, sie mit Slackbot selbst zu finden.“ – Karina Egan

Eine Hochleistungskultur aufbauen

Neben der Produktivität hat Slack dazu beigetragen, eine vernetztere und transparentere Arbeitsweise zu etablieren. Teams aus den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Operations arbeiten auf derselben Grundlage – sie teilen Wissen und lösen Probleme gemeinsam. Die Abkehr von isolierten E-Mail-Silos hat eine Unternehmenskultur geschaffen, die sowohl effektiv, als auch wirklich menschlich ist.

„MitE-Mails bekommst du dieses Gemeinschaftsgefühl einfach nicht. Slack hat LMG richtig zusammengebracht.“ Karina Egan GM Business Enablement, LMG

Was bringt die Zukunft?

Die Grundlage für ein agentisches Unternehmen schaffen

LMG erweitert sein Salesforce-Ökosystem und setzt bereits Slack Connect ein, um mit Lieferant:innen und Partner:innen zusammenzuarbeiten, und bindet Broker:innen immer stärker in diese Umgebung ein. Und das Unternehmen nutzt Slack und Salesforce, um die Zusammenarbeit zwischen Broker:innen und dem LMG-Support-Team reibungsloser zu gestalten. Darüber hinaus erkundet LMG KI-gestützte Service-Funktionen mit Agentforce. Indem KI in echte Workflows und echten Kontext eingebettet wird, schafft LMG einen praxisnahen Weg in eine Zukunft, in der Menschen und digitale Agenten gemeinsam daran arbeiten, Broker:innen und ihre Kund:innen noch effektiver zu unterstützen.