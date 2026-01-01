338 % Rendite1Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.

2,1 Mio. $ an Einsparungen durch Produktivität1Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.

85 % der Benutzer:innen sagen, dass Slack die Kommunikation verbessert hat2Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.