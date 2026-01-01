Mehr Möglichkeiten mit einem kostenpflichtigen Slack-Plan
Warum ein Upgrade? Mit den kostenpflichtigen Slack-Plänen erhältst du Zugriff auf noch mehr Funktionen, mehr Kontakte und noch mehr Zusammenarbeit.
Investitionen in Teamarbeit machen sich bezahlt
338 %
Rendite1Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.
2,1 Mio. $
an Einsparungen durch Produktivität1Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.
85 %
der Benutzer:innen sagen, dass Slack die Kommunikation verbessert hat2Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.
69 %
aller Benutzerinnen und Benutzer nutzen Slack, um ihre Arbeit zu erledigen2Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 2.707 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ± 2 % bei 95 % CI (Dezember 2021).
Mehr Flexibilität für deine Produktivität
- Starte für schnelle Unterhaltungen einen Huddle mit deinem Team oder nimm eine Videonachricht auf, um über verschiedene Standorte und Zeitzonen hinweg Updates zu teilen.
- Integriere alle deine Tools. Du kannst Reports erstellen, Meetings starten, Support-Tickets verwalten und vieles mehr, ohne dafür Slack zu verlassen.
- Automatisiere alltägliche Aufgaben und Prozesse mit dem Workflow-Builder, um in kürzerer Zeit mehr Aufgaben zu erledigen. Ganz ohne Programmierkenntnisse.
Mit Slack Connect schneller mit Partner:innen zusammenarbeiten
- Arbeite ganz einfach mit Kund:innen, Auftraggeber:innen und anderen Geschäftspartner:innen in Channels zusammen.
- Sende Nachrichten und teile Dateien in Echtzeit, damit alle auf dem gleichen Stand sind – egal, wo sie arbeiten.
- Reduziere das Risiko von Phishing- und Spam-Angriffen, die mit E-Mails einhergehen.
Hole dir mehr von all dem, was du an Slack liebst
Vorteile vergleichen
Kostenlos
Messaging (90 Tage Verlauf)
Audio- und Videounterhaltungen mit Bildschirmfreigabe (begrenzt auf 30 Minuten)
Aufzeichnung von Videonachrichten (Video- und Sprachnachrichten)
Integrationen in andere Tools (max. drei)
Kostenpflichtige Pläne
Nachrichtenübermittlung (Unbegrenzt)
Audio- und Videounterhaltungen mit Bildschirmfreigabe (unbegrenzte Anzahl an Gruppen-Huddles)
Aufzeichnung von Videonachrichten (Video- und Sprachnachrichten)
Integrationen mit anderen Tools (unbegrenzt)
Zusammenarbeit mit externen Organisationen (Slack Connect)
Zusammenarbeiten und Projekte mit Dokumenten und Listen (Canvases und Listen) verwalten
Automatisierung von wiederkehrenden, zeitaufwendigen Aufgaben (Workflow-Builder)
Verbesserte Sicherheit und Datenschutz (SSO, DLP-Integrationen und mehr)
Spezifischer Compliance-Support (HIPAA-Support, e-Discovery und mehr)
|Vorteile vergleichen
|Kostenlos
|Kostenpflichtige Pläne
Unbegrenztes Messaging
90-Tage-Verlauf
Unbegrenzt
Audio- und Videounterhaltungen mit Bildschirmfreigabe
Nur persönliche Huddles
Gruppen-Huddles
Integrationen mit anderen Tools
Begrenzt auf 10 Apps
Unbegrenzt
Zusammenarbeit mit externen Organisationen
Nur persönliches Messaging
Externe Gruppennachrichten
Projekte in Dokumenten und Listen erstellen und verwalten
-
Canvases und Listen
KI-gestützte Arbeit
-
Zusammenfassungen von Unterhaltungen durch KI, Suche, Workflow-Erzeugung, tägliche Übersichten
Automatisierung von wiederkehrenden, zeitaufwendigen Aufgaben
-
Workflow-Builder
Verbesserte Sicherheit
-
SAML-basiertes SSO, SCIM
Compliance-Support
-
Globale Aufbewahrungsrichtlinien, Datenexporte, HIPAA-Support und mehr
Schau, wie andere Kunden Slack nutzen
Häufig gestellte Fragen
Leider nein. Slack ist für Teams gedacht. Deshalb ist es nur dann effektiv, wenn dein gesamtes Team an Bord ist. Wenn du ein Upgrade für Slack vornehmen möchtest, musst du deinen gesamten Workspace hochstufen.
Nein. Slack wächst gemeinsam mit deinem Unternehmen, sodass du dir keine Sorgen über die Obergrenzen für die Anzahl der Personen in deinen Channels oder deinem Team machen musst.
Bei einem Upgrade auf Pro haben Teams, die den kostenlosen Plan nutzen, Zugriff auf die Workspace-Daten der letzten 12 Monate, einschließlich Dateien, Nachrichten und anderer Inhalte.
Weitere Informationen zu jedem Plan findest du auf unserer Preisseite. Du kannst uns auch kontaktieren, und wir gehen gerne jeden Plan mit dir durch, um den richtigen für dich zu bestimmen.
Ja. Weitere Informationen findest duhier.
1Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams“ (Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von Slack auf technische Teams), Forrester, 2020.
2Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 2.707 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ± 2 % bei 95 % CI (Dezember 2021).