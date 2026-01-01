Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Gültig ab 5. Juli 2023

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie Slack Informationen, die mit einer identifizierten oder identifizierbaren Person in Verbindung stehen (in dieser Datenschutzrichtlinie als „personenbezogene Daten“ bezeichnet), sammelt, verwendet und offenlegt und welche Wahlmöglichkeiten du in diesem Zusammenhang hast. Falls du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an uns wenden.

Wenn wir uns auf „Slack“ beziehen, meinen wir Slack Technologies, LLC oder Slack Technologies Limited. Dies wird im unten stehenden Abschnitt „Bestimmung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters“ näher erläutert.

Inhaltsverzeichnis:

Anwendbarkeit dieser Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Online-Tools und die Online-Plattform zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz von Slack, einschließlich der damit verbundenen Mobil- und Desktop-Apps von Slack (gemeinsam die „Services“), Slack.com und andere Slack-Websites (gemeinsam die „Websites“) und andere mögliche Interaktionen (z. B. Kundendienstanfragen, Anwenderkonferenzen etc.) zwischen dir und Slack. Falls du mit dieser Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden bist, dann sieh bitte von einem Zugriff oder der Nutzung der Services, Websites oder jeglicher anderer Angebote von Slack ab. Zur Klarstellung: Dies ist die einzige Datenschutzrichtlinie, die für Slack gilt.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für Anwendungen von Drittanbietern oder Software, die sich mit den Services über die Slack-Plattform integrieren lässt („Services von Drittanbietern“), oder jegliche andere Produkte, Services oder Unternehmen von Dritten, die ihre Services unter ihren eigenen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien anbieten. Darüber hinaus regelt eine gesonderte Vereinbarung die Bereitstellung, den Zugriff und die Nutzung der Services (die „Kundenvereinbarung“), einschließlich der Verarbeitung jeglicher Nachrichten, Dateien oder anderen Inhalte, welche durch die Accounts der Services übermittelt wurden (zusammen „Kundendaten“). Die Organisation (z. B. dein:e Arbeitgeber:in oder eine andere Entität oder Person), die der Kundenvereinbarung zugestimmt hat („Kunde:in“) kontrolliert ihre Instanz der Services (ihren „Workspace“) und alle damit verbundenen Kundendaten. Falls du Fragen zu bestimmten Workspace-Einstellungen und Datenschutzpraktiken haben solltest, kontaktiere bitte die Kund:in, deren Workspace du verwendest. Falls du einen Account hast, kannst du unter http://slack.com/account/team nach den Kontaktinformationen deiner Workspace-Inhaber:innen und -Administratoren:innen suchen. Falls du eine Einladung für den Beitritt zu einem Workspace erhalten, jedoch noch keinen Account eingerichtet hast, solltest du die Kund:in um Hilfe bitten, der dir diese Einladung gesendet hat.

Hinweis zur Erhebung personenbezogener Daten in Kalifornien: Wir sammeln die unten unter „Welche Daten erheben und empfangen wir“ beschriebenen Informationen für die unten unter „Verwendung der Information“ beschriebenen geschäftlichen und kommerziellen Zwecke. Um mehr über die Ausübung deiner Datenschutzrechte in Kalifornien zu erfahren, lies bitte den Abschnitt „Kalifornische Datenschutzrechte“ weiter unten.

Welche Daten erheben und empfangen wir

Slack sammelt und erhält Informationen durch den Betrieb der Services und Websites und durch andere Interaktionen mit Slack. Diese Informationen umfassen Kundendaten und sonstige Informationen und Daten („Sonstige Informationen“) auf unterschiedliche Weise:

Kundendaten . Kunden:innen oder Personen, denen von bestehenden Kund:innen der Zugriff auf einen Workspace gewährt wird („ Autorisierte Benutzer:innen “) übermitteln im Rahmen der Nutzung der Services routinemäßig Kundendaten (wie Nachrichten, Dateien oder andere Inhalte, die über die Accounts der Services übermittelt werden) an Slack.

. Kunden:innen oder Personen, denen von bestehenden Kund:innen der Zugriff auf einen Workspace gewährt wird („ “) übermitteln im Rahmen der Nutzung der Services routinemäßig Kundendaten (wie Nachrichten, Dateien oder andere Inhalte, die über die Accounts der Services übermittelt werden) an Slack. Sonstige Informationen. Slack erfasst, generiert und/oder erhält auch die folgenden Kategorien an sonstigen Informationen: Workspace- und Account-Informationen : Zum Erstellen oder Aktualisieren eines Workspace-Accounts übermittelst du oder unser:e Kunde:in (z. B. dein:e Arbeitgeber:in) Slack eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ein Passwort, eine Domäne und/oder andere Details zur Einrichtung des Accounts (weitere Informationen zur Erstellung eines Workspace findest du hier). Darüber hinaus stellen Kund:innen, die eine bezahlte Version der Services erwerben, Slack (oder dessen Zahlungsabwickler:innen) Zahlungsinformationen wie Kreditkarteninformationen, Bankinformationen und/oder eine Rechnungsadresse zur Verfügung. Nutzungsinformationen: Metadaten der Services. Wenn ein:e autorisierte:r Benutzer:in mit den Services interagiert, werden Metadaten generiert, die zusätzlichen Kontext über die Art und Weise liefern, wie ein:e autorisierte:r Benutzer:in die Services verwendet. So protokolliert Slack z. B. die Workspaces, Channels, Personen, Funktionen, Inhalte und Links, die du ansiehst oder mit denen du interagierst, die geteilten Dateitypen und welche Services von Drittanbietern (falls zutreffend) verwendet werden. Protokolldaten. Wie bei den meisten Websites und Technologie-Services, die über das Internet bereitgestellt werden, erheben unsere Server automatisch Daten und zeichnen diese in Protokolldateien auf, sobald du auf unsere Websites oder Services zugreifst oder diese verwendest. Diese Protokolldaten können z. B. deine IP-Adresse sein, die Adresse der Website, die du vor der Benutzung der Website oder Services besucht hast, Browser-Typ und Browser-Einstellungen, das Datum und der Zeitpunkt der Benutzung der Services, Angaben über die Konfiguration des Browsers und über Plug-ins und deine Spracheinstellungen. Gerätedaten. Slack kann Daten über das Gerät erheben, auf dem die Services benutzt werden, darunter die Art des Geräts, das verwendete Betriebssystem, die Geräteeinstellungen, die Kennziffern von Anwendungen, eindeutige Gerätebezeichnungen und Absturzinformationen. Welche dieser Anderen Informationen wir erheben, hängt häufig von der Art des verwendeten Geräts und dessen Einstellungen ab. Standortinformationen. Wir erhalten Informationen von dir, deinen Kunden:innen und anderen Drittanbietern, die uns helfen, deinen Standort annähernd zu bestimmen. Wir können z. B. eine von dein:er Arbeitgeber:in (die unser:e Kunde:in ist) übermittelte Geschäftsadresse oder eine von deinem Browser oder Gerät empfangene IP-Adresse verwenden, um den ungefähren Standort zu bestimmen, um die Lokalisierung zu unterstützen oder aus Sicherheitsgründen. Cookie-Informationen : Slack verwendet auf seinen Websites und bei seinen Services zahlreiche verschiedene Cookies und ähnliche Technologien, um uns bei der Erhebung sonstiger Informationen zu unterstützen. Weitere Details zu unserem Einsatz dieser Technologien, zu deinen Abmeldemöglichkeiten und anderen Optionen findest du in unserer Cookie-Richtlinie. Informationen zu Services von Drittanbietern : Kund:innen können entscheiden, ob Services von Drittanbietern für den Workspace zulässig sind oder eingeschränkt werden, und Slack kann personenbezogene Daten von solchen Services von Drittanbietern empfangen. In der Regel handelt es sich bei den Services von Drittanbietern um Software, die in unsere Services integriert wird, und Kund:innen können den autorisierten Benutzer:innen erlauben, diese Integrationen für ihren Workspace zu aktivieren und zu deaktivieren (für weitere Details zur Verwaltung von Drittanbieteranwendungen, Einstellungen und Berechtigungen klicke hier). Slack kann auch Slack-Anwendungen entwickeln und anbieten, die die Services mit einem Service von einem Drittanbieter verbinden. Einmal aktiviert, kann der Drittanbieter eines Services bestimmte Angaben an Slack weitergeben. Wenn z. B. eine Cloud-Storage-Anwendung aktiviert wird, um den Import von Dateien in einen Workspace zu ermöglichen, erhalten wir möglicherweise den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse von autorisierten Benutzer:innen. Hinzu können zusätzliche Informationen kommen, welche die Anwendung zur Erleichterung der Integration an Slack übermittelt. Autorisierte Benutzer:innen sollten die Privatsphäre-Einstellungen und Hinweise in diesen Services von Drittanbietern prüfen, um zu verstehen, welche Daten ggf. an Slack weitergegeben werden. Wenn ein Service eines Drittanbieters aktiviert ist, ist Slack berechtigt, eine Verbindung herzustellen und auf sonstige Informationen zuzugreifen, die Slack gemäß unserer Vereinbarung mit dem Anbieter des Drittanbieters und der von unseren Kund:innen (einschließlich der autorisierten Benutzer:innen) erteilten Erlaubnis zur Verfügung gestellt werden. Beispiele für Informationen, die Slack auf diese Weise erhalten kann, sind, ob du erfolgreich einen neuen Account erstellt hast oder mit einer Anwendung eines Drittanbieters auf eine Weise interagiert hast, die auf die Nutzung von Slack zurückzuführen ist. Allerdings erhalten oder speichern wir keine Passwörter für diese Services von Drittanbietern, wenn sich diese mit den Services verbinden. Weitere Informationen zur Interaktion von Slack mit Services von Drittanbietern findest du hier. Kontaktdaten : In Übereinstimmung mit dem von deinem Gerät oder einer anderen Drittanbieter-API bereitgestellten Zustimmungsprozess werden bei der Nutzung der Services alle Kontaktdaten erfasst, die autorisierte Benutzer:innen importieren (z. B beim Importieren eines Adressbuchs, um Kolleg:innen und Slack Connect-Kontakte oder Kalender von einem Gerät oder einer API zu finden), weiterleiten oder auf die Services hochladen (z. B beim Senden von E-Mails an die Services). Daten Dritter : Slack kann auch Daten über Organisationen, Branchen, Listen von Unternehmenskund:innen, Website-Besucher:innen, Marketing-Kampagnen und andere für unser Geschäft relevante Daten von verbundenen Unternehmen, Tochter- und Muttergesellschaften, angegliederten Konzernunternehmen, unseren Partnern und anderen Dritten erhalten, die wir zur Verbesserung oder Aufwertung unserer Daten verwenden. Diese Daten können mit von uns erhobenen sonstigen Informationen kombiniert werden und aggregierte Daten, wie z. B. welche IP-Adressen einem bestimmten Postleitzahlgebiet oder Land zugeordnet werden können, umfassen. Es kann sich aber auch um spezifischere Daten handeln, so z. B. Angaben über den Erfolg einer Online-Marketing- oder E-Mail-Kampagne. Audio- und Video-Metadaten : Slack kann Metadaten empfangen, erfassen und speichern, die aus deiner Nutzung von Funktionen wie Slack Huddles oder Video- und Sprachnachrichten abgeleitet werden, sowie zusätzliche zugehörige Daten wie Datum und Uhrzeit deines Slack Huddles und die autorisierten Benutzer:innen, mit denen du dich verbunden hast. Zusätzliche an Slack übermittelte Informationen : Wir erhalten auch sonstige Informationen, die auf unseren Websites oder auf andere Weise übermittelt werden, z. B. Antworten oder Meinungen, die du uns gibst, wenn du an einer Fokusgruppe, einem Wettbewerb, einer Aktivität oder einer Veranstaltung teilnimmst, Feedback, das du zu unseren Produkten oder Services gibst, Informationen, die du uns gibst, wenn du dich für eine Stelle bei Slack bewirbst, dich für ein Zertifizierungsprogramm oder ein anderes von Slack oder einem Anbieter veranstaltetes Bildungsprogramm anmeldest, Support anforderst, mit unseren Social-Media-Konten interagierst oder anderweitig mit Slack kommunizierst.

Slack erfasst, generiert und/oder erhält auch die folgenden Kategorien an sonstigen Informationen:

Im Allgemeinen ist niemand gesetzlich oder vertraglich zur Bereitstellung von Kundendaten oder Sonstigen Informationen (zusammenfassend „Informationen“) verpflichtet. Bestimmte Informationen werden jedoch automatisch erhoben. Wenn vor diesem Hintergrund einige Informationen, wie z. B. die Einrichtungsdetails eines Workspace, nicht angegeben werden, kann dies möglicherweise dazu führen, dass wir die Services nicht erbringen können.

Verarbeitung deiner Daten und unsere Rechtsgrundlagen

Kundendaten werden von Slack gemäß den Anweisungen der Kund:innen verwendet, um den Service bereitzustellen, und aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kund:innen und soweit es gesetzlich erforderlich ist. Slack ist der Auftragsverarbeiter („Processor“) von Kundendaten und die Kund:innen sind der Verantwortliche („Controller“). Kund:innen können z. B. die Services dafür verwenden, um Zugriff auf einen Workspace zu gewähren und zu entziehen, Rollen zuzuordnen und Einstellung zu konfigurieren, auf Kundendaten zuzugreifen, diese zu bearbeiten, zu exportieren, zu teilen und zu entfernen sowie seine eigenen Richtlinien auf die Services anzuwenden.

Slack verwendet sonstige Informationen, um unsere Dienste, Websites und Geschäfte auszuführen. Genauer gesagt verwendet Slack sonstige Informationen für folgende Zwecke

Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung:

Slack verarbeitet sonstige Informationen, wenn wir einer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen, z. B. um auf bestimmte Informationen zuzugreifen, sie aufzubewahren oder offenzulegen, wenn eine gültige gesetzliche Anfrage von einer Aufsichtsbehörde, einer Strafverfolgungsbehörde oder anderen vorliegt. Zum Beispiel ein Durchsuchungsbefehl oder eine Vorlageverfügung von Strafverfolgungsbehörden, um Informationen im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu liefern, wie dein Profilbild oder deine IP-Adresse.

Wir verwenden Workspace- und Account-Informationen, Nutzungsinformationen, Cookie-Informationen, Informationen über Services von Drittanbietern, Kontaktinformationen, Daten von Drittanbietern, Audio- und Video-Metadaten und zusätzliche Informationen, die Slack zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden.

Berechtigte Interessen :

Wir berufen uns auf unsere berechtigten Interessen oder die berechtigten Interessen eines Dritten, wenn diese nicht durch deine Interessen oder Grundrechte und -freiheiten überwiegen („berechtigte Interessen“).

Wir verwenden Workspace- und Account-Informationen, Nutzungsinformationen, Cookie-Informationen, Informationen über Services von Drittanbietern, Kontaktinformationen, Daten von Drittanbietern, Audio- und Video-Metadaten und zusätzliche Informationen, die Slack zur Verfügung gestellt werden, für die folgenden berechtigen Interessen:

Bereitstellung, Aktualisierung, Pflege und den Schutz unserer Services, Websites und unseres Geschäfts.

Dies umfasst die Verwendung von sonstigen Informationen, um die Bereitstellung der Services im Rahmen einer Kundenvereinbarung zu unterstützen, Fehler bei der Erbringung der Services oder Probleme in den Bereichen Sicherheit oder Technik zu vermeiden oder zu adressieren, die Nutzung, Trends und anderweitige Aktivitäten zu überwachen oder auf Anfrage von autorisierten Benutzer:innen. Es liegt in unserem und deinem Interesse, unsere Services, Websites und unser Geschäft bereitzustellen, zu aktualisieren, zu pflegen und zu schützen.

Dies umfasst die Verwendung von sonstigen Informationen, um die Bereitstellung der Services im Rahmen einer Kundenvereinbarung zu unterstützen, Fehler bei der Erbringung der Services oder Probleme in den Bereichen Sicherheit oder Technik zu vermeiden oder zu adressieren, die Nutzung, Trends und anderweitige Aktivitäten zu überwachen oder auf Anfrage von autorisierten Benutzer:innen. Entwicklung und Bereitstellung von Tools für Suchen, Lernen und Produktivität sowie weitere Funktionen.

Slack versucht, die Services für bestimmte Workspaces und autorisierte Benutzer:innen so hilfreich wie möglich zu machen. Beispielsweise können wir: die Suchfunktionalität verbessern, indem wir andere Informationen nutzen, um die Relevanz von Inhalten und Channels oder Fachwissen von autorisierten Benutzer:innen zu bestimmen und einzustufen; Empfehlungen für Services oder Services von Drittanbietern auf der Grundlage der bisherigen Nutzung und von Vorhersagemodellen unterbreiten; organisatorische Trends und Erkenntnisse ermitteln; die Serviceerfahrung anpassen oder neue Produktivitätsfunktionen und Produkte entwickeln. Es liegt in unserem Interesse und im Interesse der Kund:innen und autorisierten Benutzer:innen, den von uns angebotenen Kundensupport kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Slack versucht, die Services für bestimmte Workspaces und autorisierte Benutzer:innen so hilfreich wie möglich zu machen. Beispielsweise können wir: Untersuchung und Vermeidung von Sicherheitsproblemen und Missbrauch.

Um Probleme und Missbrauch zu verhindern, können wir eine Reihe von Tools wie einsetzen, z. B. digitale Fingerabdrücke auf Geräten. Wir verarbeiten sonstige Informationen, auch automatisiert, um besser zu verstehen, wie Slack genutzt wird oder um Spam oder Missbrauch zu verhindern. Es liegt in unserem Interesse, die Sicherheit des Services zu gewährleisten und Missbrauch (wie z. B. Spam) zu erkennen, zu verhindern und zu bekämpfen sowie verdächtige Aktivitäten in den Services zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Um Probleme und Missbrauch zu verhindern, können wir eine Reihe von Tools wie einsetzen, z. B. digitale Fingerabdrücke auf Geräten. Wir verarbeiten sonstige Informationen, auch automatisiert, um besser zu verstehen, wie Slack genutzt wird oder um Spam oder Missbrauch zu verhindern. Zusammenfassung oder Pseudonymisierung von Informationen.

In einigen Fällen fassen wir Informationen, die wir mit dir in Verbindung gebracht haben, zusammen oder pseudonymisieren sie und verwenden die daraus resultierenden Informationen, beispielsweise zur Verbesserung der Services. Es liegt in unserem Interesse, die Services zu untersuchen und zu verbessern; Es liegt im Interesse der Kund:innen und autorisierten Benutzer:innen, in Bezug auf ihre Daten so wenig wie möglich Daten zu sammeln und den Datenschutz zu gewährleisten.

In einigen Fällen fassen wir Informationen, die wir mit dir in Verbindung gebracht haben, zusammen oder pseudonymisieren sie und verwenden die daraus resultierenden Informationen, beispielsweise zur Verbesserung der Services. Weitergabe von Informationen an andere, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden und zur Beantwortung rechtlicher Anfragen.

Es liegt in unserem Interesse und im Interesse der Allgemeinheit, Betrug, unbefugte Nutzung von Slack, Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen oder andere schädliche oder illegale Aktivitäten zu verhindern und zu bekämpfen; uns selbst, unsere Benutzer:innen oder andere zu schützen, auch im Rahmen von Ermittlungen oder behördlichen Untersuchungen; oder den Tod oder drohende Körperverletzungen zu verhindern.

Übertragung, Speicherung oder Verarbeitung deiner Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Da die Websites und Services weltweit aktiv sind und von Kund:innen auf der ganzen Welt genutzt werden, müssen wir die von uns gesammelten Informationen weltweit weitergeben. Wir führen notwendige Übertragungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durch, u. a. nach Australien, Kanada, Japan, Indien, Südkorea und in die USA, um unsere Services, Websites und Geschäftsaktivitäten bereitzustellen, zu aktualisieren, zu pflegen und zu schützen.

Weitere Informationen findest du im Abschnitt „Internationale Datenübertragungen“ weiter unten. In unserem und deinem Interesse zur Bereitstellung, Aktualisierung, Pflege und den Schutz unserer Services, Websites und unseres Geschäfts.

Da die Websites und Services weltweit aktiv sind und von Kund:innen auf der ganzen Welt genutzt werden, müssen wir die von uns gesammelten Informationen weltweit weitergeben. Wir führen notwendige Übertragungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durch, u. a. nach Australien, Kanada, Japan, Indien, Südkorea und in die USA, um unsere Services, Websites und Geschäftsaktivitäten bereitzustellen, zu aktualisieren, zu pflegen und zu schützen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt „Internationale Datenübertragungen“ weiter unten.

Wir verwenden Workspace- und Account-Informationen, Informationen von Services von Drittanbietern, Drittanbieterdaten und zusätzliche Informationen, die Slack zur Verfügung gestellt werden, für die folgenden berechtigen Interessen:

Die Kommunikation mit dir durch die Beantwortung deiner Anfragen, Kommentare und Fragen.

Nimmst du Kontakt mit uns auf, verwenden wir die dabei übermittelten Sonstigen Informationen, um auf die Anfrage zu reagieren. Es liegt in unserem Interesse, dem unserer Kund:innen und autorisierten Benutzer:innen, die Kommunikation zu erleichtern (zum Beispiel um Fragen von Kund:innen zu beantworten).

Nimmst du Kontakt mit uns auf, verwenden wir die dabei übermittelten Sonstigen Informationen, um auf die Anfrage zu reagieren. Senden von Service-E-Mails und anderweitiger Kommunikation.

Beispielsweise können wir: dir E-Mails und Nachrichten im Zusammenhang mit den Services, unserer Technik oder für administrative Zwecke sowie andere Arten von Mitteilungen senden. Kontakt mit dir aufnehmen, um dich über Änderungen in unseren Services, in unseren Service-Angeboten und wichtige Hinweise im Zusammenhang mit den Services zu informieren, z. B. Sicherheits- und Betrugshinweise. Diese Art der Kommunikation gilt als Bestandteil der Services und kann nicht abgewählt werden. Es liegt in unserem und im Interesse unserer Kund:innen und autorisierten Benutzer:innen, Probleme im Zusammenhang mit dem Service anzusprechen.

Beispielsweise können wir:

Wir verwenden Workspace- und Account-Daten sowie Nutzungsinformationen für die folgenden berechtigten Interessen:

Für Abrechnung, Account-Verwaltung und andere administrative Belange.

Slack muss möglicherweise im Zuge der Rechnungsstellung, der Account-Verwaltung oder aus ähnlichen Gründen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir verwenden Kontodaten, um Accounts zu verwalten und einen Überblick über Rechnungen und Zahlungseingänge zu behalten. Es liegt in unserem Interesse, die effektive Bereitstellung und Verwaltung der Websites und Services zu erleichtern.

Slack muss möglicherweise im Zuge der Rechnungsstellung, der Account-Verwaltung oder aus ähnlichen Gründen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir verwenden Kontodaten, um Accounts zu verwalten und einen Überblick über Rechnungen und Zahlungseingänge zu behalten.

Wir verwenden Workspace- und Account-Informationen, Nutzungsinformationen, Cookie-Informationen, Informationen von Services von Drittanbietern, Drittanbieterdaten und zusätzliche Informationen, die Slack zur Verfügung gestellt werden, für die folgenden berechtigen Interessen:

Senden von Marketing-E-Mails und anderweitiger Kommunikation.

Wir versenden gelegentlich E-Mails mit Informationen über neue Produkteigenschaften, Werbemitteilungen oder mit anderen Neuigkeiten über Slack. Hierbei handelt es sich um Marketingnachrichten. Du kannst also kontrollieren, ob du sie erhalten möchtest oder nicht. Solltest du eine Nachricht von Slack nicht ganz verstehen, nimm bitte mit uns über die unten aufgeführten Wege Kontakt auf. Es liegt in unserem Interesse, für die Websites und Services zu werben und unser Direktmarketing zu versenden.

Wir versenden gelegentlich E-Mails mit Informationen über neue Produkteigenschaften, Werbemitteilungen oder mit anderen Neuigkeiten über Slack. Hierbei handelt es sich um Marketingnachrichten. Du kannst also kontrollieren, ob du sie erhalten möchtest oder nicht. Solltest du eine Nachricht von Slack nicht ganz verstehen, nimm bitte mit uns über die unten aufgeführten Wege Kontakt auf.

Wie werden Daten von uns weitergegeben und offengelegt

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Slack Informationen weitergeben und offenlegen kann, wie im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ oben beschrieben. Kund:innen legen ihre eigenen Richtlinien und Methoden für die Weitergabe und Offenlegung von Daten an Dritte fest. Slack hat keine Kontrolle darüber, welche Entscheidungen Kund:innen oder Dritte über die Weitergabe bzw. Offenlegung von Daten treffen.

Kundenanweisungen. Slack darf Informationen nur gemäß den Anweisungen der Kunden und mit entsprechender Zustimmung teilen und weitergeben, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kunden und in Übereinstimmung mit geltendem Recht und rechtlichen Verfahren. Für manche Freigaben auf Wunsch des Kunden können zusätzliche Gebühren anfallen. Damit Slack die Anweisungen unserer Kund:innen befolgen kann, bietet Slack mehrere Steuerungsmöglichkeiten für Administrator:innen, mit denen Kund:innen ihre Workspaces verwalten können. Wir befolgen zum Beispiel die Anweisungen unserer Kund:innen, um die Nutzung verschiedener Funktionen der Services durch autorisierte Benutzer:innen zu aktivieren oder zu deaktivieren, z. B. Video- und Sprachnachrichten oder Slack Huddles, Berechtigungen zum Posten in Channels, das Teilen und die Sichtbarkeit von Direktnachrichten einschließlich Dateien oder die Frage, ob und wie sich autorisierte Benutzer:innen über Slack Connect mit den Workspaces anderer Organisationen verbinden können. Wir befolgen auch die Anweisungen der Kund:innen und autorisierten Benutzer:innen hinsichtlich der Darstellung des Profils der autorisierten Benutzer:innen im Workspace der Kund:innen oder bei der Freigabe des Profils über Slack Connect oder andere Funktionen. Kund:innen können ihren autorisierten Benutzer:innen außerdem die Möglichkeit geben, die Zielgruppe und die Sichtbarkeit bestimmter Kundendaten anzupassen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen und Einstellungen findest du in unserem Support-Center.

Slack darf Informationen nur gemäß den Anweisungen der Kunden und mit entsprechender Zustimmung teilen und weitergeben, einschließlich aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kunden und in Übereinstimmung mit geltendem Recht und rechtlichen Verfahren. Für manche Freigaben auf Wunsch des Kunden können zusätzliche Gebühren anfallen. Anzeige der Services. Wenn autorisierte Benutzer:innen Informationen übermitteln, können diese anderen autorisierten Benutzer:innen im selben oder in verbundenen Workspaces oder Slack Connect-Instanzen angezeigt oder von diesen gefunden werden. So kann z. B. die E-Mail-Adresse ein:er autorisierten Benutzer:in mit ihrem Workspace-Profil angezeigt werden oder andere Profil- und Organisationsinformationen können den autorisierten Benutzer:innen angezeigt werden. Weitere Informationen zu den Funktionalitäten der Services findest du im Support-Center.

Wenn autorisierte Benutzer:innen Informationen übermitteln, können diese anderen autorisierten Benutzer:innen im selben oder in verbundenen Workspaces oder Slack Connect-Instanzen angezeigt oder von diesen gefunden werden. So kann z. B. die E-Mail-Adresse ein:er autorisierten Benutzer:in mit ihrem Workspace-Profil angezeigt werden oder andere Profil- und Organisationsinformationen können den autorisierten Benutzer:innen angezeigt werden. Weitere Informationen zu den Funktionalitäten der Services findest du im Support-Center. Zusammenarbeit mit anderen. Die Services bieten autorisierten Benutzer:innen, die in unabhängigen Workspaces arbeiten, verschiedene Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, darunter z. B. Slack Connect oder E-Mail-Interoperabilität. Informationen, wie z. B. die Profil- und Organisationsinformationen ein:er autorisierten Benutzer:in, können abhängig von den Richtlinien und Praktiken des/der von dir verwendeten Workspace/s freigegeben werden. Je nach den Einstellungen deines Workspace kann dein Profil beispielsweise von autorisierten Benutzer:innen oder anderen Benutzer:innen außerhalb des/der Workspace(s), dem/denen du angehörst, geteilt, durchsuchbar oder auffindbar sein oder per E-Mail geteilt werden, wenn du ein:e autorisierte Benutzer:n oder ein:e andere Benutzer:in zur Zusammenarbeit über Slack Connect einlädst. In vielen Fällen enthält Slack je nach Anwendungsfall entweder Administrator- oder Benutzerkontrollen für die externe Zusammenarbeit. Autorisierte Benutzer:innen können auch entscheiden, die Sichtbarkeit bestimmter Inhalte und Kundendaten, wie z. B. Dateien, zu erweitern.

Die Services bieten autorisierten Benutzer:innen, die in unabhängigen Workspaces arbeiten, verschiedene Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, darunter z. B. Slack Connect oder E-Mail-Interoperabilität. Informationen, wie z. B. die Profil- und Organisationsinformationen ein:er autorisierten Benutzer:in, können abhängig von den Richtlinien und Praktiken des/der von dir verwendeten Workspace/s freigegeben werden. Je nach den Einstellungen deines Workspace kann dein Profil beispielsweise von autorisierten Benutzer:innen oder anderen Benutzer:innen außerhalb des/der Workspace(s), dem/denen du angehörst, geteilt, durchsuchbar oder auffindbar sein oder per E-Mail geteilt werden, wenn du ein:e autorisierte Benutzer:n oder ein:e andere Benutzer:in zur Zusammenarbeit über Slack Connect einlädst. In vielen Fällen enthält Slack je nach Anwendungsfall entweder Administrator- oder Benutzerkontrollen für die externe Zusammenarbeit. Autorisierte Benutzer:innen können auch entscheiden, die Sichtbarkeit bestimmter Inhalte und Kundendaten, wie z. B. Dateien, zu erweitern. Kundenzugang. Inhaber:innen, Administrator:innen, autorisierte Benutzer:innen und Vertreter:innen oder anderweitige Beschäftigte der Kund:innen können auf Informationen zugreifen, sie bearbeiten oder den Zugriff darauf einschränken. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass dein:e Arbeitgeber:in Funktionen der Services nutzt, um auf deine Profildaten zuzugreifen oder sie zu ändern oder um Protokolle von Workspace-Aktivitäten zu exportieren. Informationen über deine Workspace-Einstellungen findest du unter https://slack.com/account/settings.

Inhaber:innen, Administrator:innen, autorisierte Benutzer:innen und Vertreter:innen oder anderweitige Beschäftigte der Kund:innen können auf Informationen zugreifen, sie bearbeiten oder den Zugriff darauf einschränken. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass dein:e Arbeitgeber:in Funktionen der Services nutzt, um auf deine Profildaten zuzugreifen oder sie zu ändern oder um Protokolle von Workspace-Aktivitäten zu exportieren. Informationen über deine Workspace-Einstellungen findest du unter https://slack.com/account/settings. Services von Drittanbietern und Partnern. Wir können externe Unternehmen oder Personen als Dienstleister oder Geschäftspartner mit der Verarbeitung von Informationen und der Unterstützung unseres Unternehmens beauftragen. Solche externen Beteiligten können z. B. für die virtuelle Datenverarbeitung oder Bereitstellung von Speicher-Services oder zur Unterstützung von Slack bei der Verifizierung von Inhaber:innen und Kund:innen herangezogen werden. Wir können auch Geschäftsinformationen weitergeben, um strategische Partnerschaften mit Drittanbietern aufzubauen und so unseren gemeinsamen Kund:innen die nötige Unterstützung anzubieten. In diesem Zusammenhang kann Slack, je nach angebotenem Drittanbieterservice, deine Informationen weitergeben. Weitere Informationen über die von uns zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services engagierten Unterauftragsverarbeitern finden sich in der Salesforce-Dokumentation zur Infrastruktur und zu Unterauftragsverarbeitern.

Wir können externe Unternehmen oder Personen als Dienstleister oder Geschäftspartner mit der Verarbeitung von Informationen und der Unterstützung unseres Unternehmens beauftragen. Solche externen Beteiligten können z. B. für die virtuelle Datenverarbeitung oder Bereitstellung von Speicher-Services oder zur Unterstützung von Slack bei der Verifizierung von Inhaber:innen und Kund:innen herangezogen werden. Wir können auch Geschäftsinformationen weitergeben, um strategische Partnerschaften mit Drittanbietern aufzubauen und so unseren gemeinsamen Kund:innen die nötige Unterstützung anzubieten. In diesem Zusammenhang kann Slack, je nach angebotenem Drittanbieterservice, deine Informationen weitergeben. Weitere Informationen über die von uns zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services engagierten Unterauftragsverarbeitern finden sich in der Salesforce-Dokumentation zur Infrastruktur und zu Unterauftragsverarbeitern. Dienste von Drittanbietern. Kund:innen können autorisierten Benutzer:innen ermöglichen oder ihnen die Erlaubnis erteilen, Services von Drittanbietern zu aktivieren. Wir verlangen von allen Drittanbietern, dass sie Berechtigungen für den Zugriff auf Informationen in den Services offenlegen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sie dies tun. Wenn Services von Drittanbietern von Kund:innen oder autorisierten Benutzer:innnen aktiviert werden, kann Slack Informationen mit Services von Drittanbietern teilen. Services von Drittanbietern befinden sich nicht in Besitz von Slack und werden auch nicht von Slack kontrolliert. Dritte, denen der Zugriff auf Informationen gewährt wurde, haben möglicherweise ihre eigenen Richtlinien und Verfahren in Bezug auf deren Erhebung, Verwendung und Weitergabe. Bitte überprüfe die Berechtigungen, Datenschutzeinstellungen und Hinweise für diese Services von Drittanbietern oder kontaktiere bei Fragen den entsprechenden Anbieter.

Kund:innen können autorisierten Benutzer:innen ermöglichen oder ihnen die Erlaubnis erteilen, Services von Drittanbietern zu aktivieren. Wir verlangen von allen Drittanbietern, dass sie Berechtigungen für den Zugriff auf Informationen in den Services offenlegen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sie dies tun. Wenn Services von Drittanbietern von Kund:innen oder autorisierten Benutzer:innnen aktiviert werden, kann Slack Informationen mit Services von Drittanbietern teilen. Services von Drittanbietern befinden sich nicht in Besitz von Slack und werden auch nicht von Slack kontrolliert. Dritte, denen der Zugriff auf Informationen gewährt wurde, haben möglicherweise ihre eigenen Richtlinien und Verfahren in Bezug auf deren Erhebung, Verwendung und Weitergabe. Bitte überprüfe die Berechtigungen, Datenschutzeinstellungen und Hinweise für diese Services von Drittanbietern oder kontaktiere bei Fragen den entsprechenden Anbieter. Foren. Die Informationen, die du in einem Community-Forum zur Verfügung stellst, einschließlich personenbezogener Daten, sind öffentlich zugänglich.

Die Informationen, die du in einem Community-Forum zur Verfügung stellst, einschließlich personenbezogener Daten, sind öffentlich zugänglich. Organisator:innen und Sponsor:innen von Events/Webinaren. Wenn du an einem von Slack organisierten Event oder Webinar teilnimmst, können wir dein Profil und deine organisatorischen Daten an die Sponsor:innen des Events oder Webinars weitergeben, wenn du dich registrierst, deinen Ausweis scannen lässt oder einen Gruppenraum betrittst. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, kannst du dieser Weitergabe über das Anmeldeformular zustimmen oder indem du deinen Teilnehmerausweis an einem Stand der Sponsor:innen scannen lässt. Unter diesen Umständen unterliegen deine Daten den Datenschutzerklärungen der Sponsor:innen. Weitere Informationen findest du in den Bedingungen, die du bei der Anmeldung zu einem solchen Event oder Webinar erhältst.

Wenn du an einem von Slack organisierten Event oder Webinar teilnimmst, können wir dein Profil und deine organisatorischen Daten an die Sponsor:innen des Events oder Webinars weitergeben, wenn du dich registrierst, deinen Ausweis scannen lässt oder einen Gruppenraum betrittst. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, kannst du dieser Weitergabe über das Anmeldeformular zustimmen oder indem du deinen Teilnehmerausweis an einem Stand der Sponsor:innen scannen lässt. Unter diesen Umständen unterliegen deine Daten den Datenschutzerklärungen der Sponsor:innen. Weitere Informationen findest du in den Bedingungen, die du bei der Anmeldung zu einem solchen Event oder Webinar erhältst. Professionelle Berater:innen Wir können deine Daten an professionelle Berater:innen weitergeben, die als Dienstleister:innen, Verarbeiter:innen, Kontrolleur:innen oder Mitkontrolleur:innen fungieren - einschließlich Anwält:innen, Banker:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Versicherer:innen, die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen erbringen, und in dem Maße, in dem wir gesetzlich zur Weitergabe verpflichtet sind oder ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe deiner Daten haben.

Wir können deine Daten an professionelle Berater:innen weitergeben, die als Dienstleister:innen, Verarbeiter:innen, Kontrolleur:innen oder Mitkontrolleur:innen fungieren - einschließlich Anwält:innen, Banker:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Versicherer:innen, die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen erbringen, und in dem Maße, in dem wir gesetzlich zur Weitergabe verpflichtet sind oder ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe deiner Daten haben. Verbundene Unternehmen. Slack kann Informationen an unsere Konzerngesellschaften sowie Mutter- und/oder Tochtergesellschaften weitergeben.

Slack kann Informationen an unsere Konzerngesellschaften sowie Mutter- und/oder Tochtergesellschaften weitergeben. Während einer Änderung am Geschäftsmodell von Slack. Im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Insolvenzverfahren, Auflösungsverfahren, Restrukturierungsmaßnahmen, Veräußerungen eines Teils oder aller Vermögensgegenstände oder des Aktienbestands von Slack, Finanzierungen, einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren, Übernahmen eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts, ähnlichen Transaktionen oder Verfahren oder Schritten in Erwägung derartiger Aktivitäten können alle Informationen, die im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ beschrieben sind, vorbehaltlich standardmäßiger Vertraulichkeitsvereinbarungen geteilt oder weitergegeben werden.

Im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Insolvenzverfahren, Auflösungsverfahren, Restrukturierungsmaßnahmen, Veräußerungen eines Teils oder aller Vermögensgegenstände oder des Aktienbestands von Slack, Finanzierungen, einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren, Übernahmen eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts, ähnlichen Transaktionen oder Verfahren oder Schritten in Erwägung derartiger Aktivitäten können alle Informationen, die im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ beschrieben sind, vorbehaltlich standardmäßiger Vertraulichkeitsvereinbarungen geteilt oder weitergegeben werden. Aggregierte oder anonymisierte Daten. Wir dürfen aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Daten für jeden Zweck verwenden. Beispielsweise können wir aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Daten zu Geschäfts- oder Forschungszwecken an potenzielle Kund:innen oder an Partner weitergeben.

Wir dürfen aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Daten für jeden Zweck verwenden. Beispielsweise können wir aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Daten zu Geschäfts- oder Forschungszwecken an potenzielle Kund:innen oder an Partner weitergeben. Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden. Falls wir eine Informationsanfrage erhalten, können wir sonstige Informationen offenlegen, sofern wir Grund zur Annahme haben, dass eine Offenlegung im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften oder rechtlichen Verfahren steht oder darauf basierend vorgeschrieben ist. In unserer Ressourcen Richtlinie über die Anforderung von Daten, Überblick Datenanfrage und Transparenzbericht kannst du nachlesen, wie Slack auf solche Aufforderungen zur Offenlegung von Daten seitens Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und anderer Stellen reagiert. Dies kann zuweilen auch Informationen umfassen, die Slack Technologies, LLC im Namen von Slack Technologies Limited in seiner Rolle als Unterauftragsverarbeiter verarbeitet, auch gemäß den Bedingungen einer Datenschutzvereinbarung zwischen Slack und seinen Kund:innen.

Falls wir eine Informationsanfrage erhalten, können wir sonstige Informationen offenlegen, sofern wir Grund zur Annahme haben, dass eine Offenlegung im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften oder rechtlichen Verfahren steht oder darauf basierend vorgeschrieben ist. In unserer Ressourcen Richtlinie über die Anforderung von Daten, Überblick Datenanfrage und Transparenzbericht kannst du nachlesen, wie Slack auf solche Aufforderungen zur Offenlegung von Daten seitens Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und anderer Stellen reagiert. Dies kann zuweilen auch Informationen umfassen, die Slack Technologies, LLC im Namen von Slack Technologies Limited in seiner Rolle als Unterauftragsverarbeiter verarbeitet, auch gemäß den Bedingungen einer Datenschutzvereinbarung zwischen Slack und seinen Kund:innen. Im Rahmen der Durchsetzung unserer Rechte, zur Verhinderung von Betrug und zur Gewährleistung der Sicherheit. Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte, des Eigentums bzw. der Sicherheit von Slack, dessen Benutzer:innen oder Dritten, einschließlich der Durchsetzung von Verträgen und Richtlinien, sowie im Zusammenhang mit der Untersuchung und Verhinderung von illegalen Aktivitäten, Betrug oder anderen Sicherheitsproblemen, einschließlich der Verhinderung von Tod oder drohendem Personenschaden.

Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte, des Eigentums bzw. der Sicherheit von Slack, dessen Benutzer:innen oder Dritten, einschließlich der Durchsetzung von Verträgen und Richtlinien, sowie im Zusammenhang mit der Untersuchung und Verhinderung von illegalen Aktivitäten, Betrug oder anderen Sicherheitsproblemen, einschließlich der Verhinderung von Tod oder drohendem Personenschaden. Mit Zustimmung. Slack kann Informationen an Dritte weitergeben, wenn wir die Erlaubnis dazu haben oder wenn dies in dieser Datenschutzrichtlinie anderweitig erlaubt ist. Für Workspaces, die auf juristische Personen registriert sind, kann Slack Informationen mit Zustimmung der Primären Workspace-Inhaber:innen oder eines autorisierten Unternehmensvertreters oder dessen Beauftragten teilen. Für Workspaces, die ohne eine formale Zugehörigkeit erstellt wurden, kann Slack die Zustimmung der Benutzer:innen verlangen.

Datenaufbewahrung

Slack wird Kundendaten gemäß den Anweisungen der Kund:innen aufbewahren, einschließlich zur Anwendung aller anwendbaren Bedingungen in der Kundenvereinbarung und der Verwendung der Service-Funktionalitäten seitens der Kund:innen und soweit es gesetzlich erforderlich ist. Kund:innen können je nach Service-Plan ihre Aufbewahrungseinstellungen anpassen und diese benutzerdefinierten Einstellungen auf Workspace-Ebene, Channel-Ebene oder einer anderweitigen Ebene festlegen. Kund:innen können zudem unterschiedliche Einstellungen für Nachrichten, Dateien oder andere Arten von Kundendaten festlegen. Die Löschung von Kundendaten und eine anderweitige Verwendung der Services durch die Kund:innen kann zur Löschung bestimmter und damit verbundener sonstiger Informationen und/oder dem Bereinigen um Identifizierungsmerkmale führen. Weitere Informationen findest du im Support-Center oder kontaktiere die Kund:in.



Slack kann sonstige dich betreffende Informationen so lange aufbewahren, wie es für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke erforderlich ist (z. B. um die Services bereitzustellen, einschließlich aller optionalen Funktionen, die du nutzt, und um Kundensupport zu leisten). Dies kann auch die Aufbewahrung deiner sonstigen Informationen für den Zeitraum nach Deaktivierung deines Accounts einschließen, den Slack für die Verfolgung legitimer Geschäftsinteressen, die Durchführungen von Prüfungen, die Einhaltung von (und Demonstration der Einhaltung) rechtlicher Verpflichtungen, die Beilegung von Streitigkeiten und Durchsetzung unserer Vereinbarungen benötigt.

Sicherheit

Slack nimmt das Thema Datensicherheit sehr ernst. Slack arbeitet intensiv daran, um die uns von dir zur Verfügung gestellten Informationen vor Verlust, Missbrauch sowie unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung zu schützen. Dabei berücksichtigen wir die Sensibilität der von uns erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten und den aktuellen Stand der Technik. Slack verfügt über international anerkannte Sicherheitszertifizierungen. Weitere Informationen zu unseren aktuellen Verfahren und Richtlinien zur Gewährleistung der Sicherheit und der Vertraulichkeit der Services findest du auf der Seite Sicherheitspraktiken. Angesichts der Natur der Kommunikation und der Technologie zur Informationsverarbeitung kann Slack nicht garantieren, dass Informationen, während der Übertragung durch das Internet oder während sie auf unseren Systemen gespeichert werden oder sich anderweitig in unserer Obhut befinden, vor dem Eindringen Dritter absolut sicher sind. Wenn du auf einen Link zu einer Website eines Drittanbieters klickst, verlässt du unsere Website. Inhalte auf Websites von Drittanbietern werden weder von Slack kontrolliert noch empfohlen.

Altersbeschränkungen

Soweit rechtlich zulässig untersagt Slack die Nutzung unserer Services und Websites Personen unter 16 Jahren. Falls du davon erfährst, dass uns jemand, der oder die jünger als 16 Jahre ist, rechtswidrig personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, dann nimm bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden dann die notwendigen Schritte unternehmen, um diese Informationen zu löschen.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie

Slack kann diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards entwickeln sich stetig weiter, was solche Änderungen erforderlich machen kann. Weitere Gründe können Änderungen an unseren Services oder an unserem Geschäftsmodell sein. Wir werden solche Änderungen auf dieser Seite bekanntgeben und empfehlen dir, dich regelmäßig über etwaige Änderungen und den neuesten Stand unserer Datenschutzrichtlinie auf dem Laufenden zu halten. Falls wir Änderungen vornehmen, die erhebliche Änderungen deiner Datenschutzrechte bedeuten, wird Slack dir eine gesonderte Benachrichtigung zukommen lassen, z. B. per E-Mail oder über die Services. Wenn du mit den entsprechenden Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden bist, solltest du deinen Account für die Services deaktivieren. Kontaktiere Kunden, wenn du die Löschung von Personenbezogenen Daten beantragen möchtest, die sich in deren Besitz befinden.

Internationale Datenübertragung

Slack kann deine personenbezogenen Daten an Länder übertragen, die nicht deinem Wohnsitzland entsprechen, wie z. B. Übertragung der Daten in die USA. Sofern personenbezogene Daten ins Ausland übermittelt werden, stellt Slack die Einhaltung der Anforderungen der in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Gesetze im Einklang mit den Verpflichtungen von Slack sicher.

Im Einzelnen bieten wir die folgenden Vorsichtsmaßnahmen an, wenn Slack personenbezogene Daten aus Ländern mit unterschiedlichen Datenschutzgesetzen in die USA überträgt:

Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Slack verwendet die von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln (und ggf. die entsprechenden Standardvertragsklauseln für Großbritannien) für Übertragungen u. a. nach Australien, Kanada, Indien, Japan, Südkorea und in die USA. Slack überträgt deine personenbezogenen Daten, um die Bereitstellung der Services zu erleichtern. Eine Kopie unseres Nachtrags zur Datenverarbeitung, der die Standardvertragsklauseln enthält, ist hier verfügbar. Eine Kopie der ausgeführten Version der Standardvertragsklauseln erhältst du, indem du uns wie im Abschnitt „Slack kontaktieren“ unten beschrieben kontaktierst.

Slack verwendet die von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln (und ggf. die entsprechenden Standardvertragsklauseln für Großbritannien) für Übertragungen u. a. nach Australien, Kanada, Indien, Japan, Südkorea und in die USA. Slack überträgt deine personenbezogenen Daten, um die Bereitstellung der Services zu erleichtern. Eine Kopie unseres Nachtrags zur Datenverarbeitung, der die Standardvertragsklauseln enthält, ist hier verfügbar. Eine Kopie der ausgeführten Version der Standardvertragsklauseln erhältst du, indem du uns wie im Abschnitt „Slack kontaktieren“ unten beschrieben kontaktierst. Regelungen für den grenzüberschreitenden Datenschutz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft und Datenschutzanerkennung für Auftragsverarbeiter. Die Datenschutzmaßnahmen von Slack, die in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben werden, folgen den Regelungen für den grenzüberschreitenden Datenschutz (CBPR, Cross-Border Privacy Rules) der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) und der Datenschutzanerkennung für Auftragsverarbeiter (PRP, Privacy Recognition for Processors). Die CBPR der APEC bieten Organisationen einen Rahmen, an den sie sich halten können, um den Schutz personenbezogener Daten, die zwischen den beteiligten APEC-Ländern übertragen werden, zu gewährleisten. Die PRP-Anerkennung bescheinigt, dass eine Organisation in der Lage ist, die Datenschutzverpflichtungen eines für die Datenverarbeitung „Verantwortlichen“ wirksam umzusetzen. Wenn du ein ungelöstes Problem bezüglich des Datenschutzes oder der Datennutzung im Zusammenhang mit unseren APEC-, CBPR- oder PRP-Zertifizierungen hast, das wir nicht zufriedenstellend behandelt haben, kannst du dich an unseren externen Partner für Streitbeilegungen wenden.

Datenschutzbeauftragter

Bitte sende eine E-Mail an dpo@slack.com, um Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten aufzunehmen.

Bestimmung des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters

Das Datenschutzrecht in bestimmten Gerichtsbarkeiten unterscheidet zwischen dem für die Datenverarbeitung „Verantwortlichen“ („Controller“) und dem „Auftragsverarbeiter“ („Processor“) von Informationen. Im Allgemeinen ist der Kunde der für die Datenverarbeitung von Kundendaten Verantwortliche. Im Allgemeinen ist Slack der Auftragsverarbeiter von Kundendaten und der für die Datenverarbeitung von Sonstigen Informationen Verantwortliche. Unterschiedliche Slack-Entitäten stellen die Services in unterschiedlichen Teilen der Welt bereit.

Slack Technologies Limited , ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, ist der für die Datenverarbeitung von sonstigen Informationen Verantwortliche und ein Auftragsverarbeiter von Kundendaten im Zusammenhang mit Autorisierten Benutzern, die Workspaces verwenden, welche für Kunden außerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden.

, ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, ist der für die Datenverarbeitung von sonstigen Informationen Verantwortliche und ein Auftragsverarbeiter von Kundendaten im Zusammenhang mit Autorisierten Benutzern, die Workspaces verwenden, welche für Kunden außerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden. Slack Technologies, LLC, ein US-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, ist der für die Datenverarbeitung von sonstigen Informationen Verantwortliche und ein Auftragsverarbeiter von Kundendaten im Zusammenhang mit Autorisierten Benutzern, die Workspaces verwenden, welche für Kunden innerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden.

Deine Rechte

Personen im Europäischen Wirtschaftsraum, Großbritannien, Brasilien und weltweit verfügen über bestimmte gesetzliche Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten. Vorbehaltlich etwaiger vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen, hast du möglicherweise das Recht, Zugriff auf diese personenbezogenen Daten zu verlangen sowie eine Aktualisierung, Löschung oder Korrektur dieser Daten zu fordern. Dies kannst du über die Einstellungen und Tools vornehmen, die über deinen Account bei den Services zur Verfügung gestellt werden. Falls du diese Einstellungen und Tools nicht nutzen kannst, kontaktiere bitte die Kund:in, die deinen Workspace kontrolliert, um zusätzlichen Zugang oder Hilfe zu erhalten. Informationen zur Kontaktaufnahme mit der Kund:in findest du unter https://slack.com/account/settings.

Soweit die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch Slack der Datenschutz-Grundverordnung oder anderen geltenden Gesetzen unterliegt, die eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, wie z. B. das britische Datenschutzgesetz und das brasilianische Allgemeine Datenschutzgesetz (Lei Geral de Proteção de Dados), stützt sich Slack bei der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten in erster Linie auf seine oben beschriebenen berechtigten Interessen. Wenn wir uns bei der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten auf berechtigte Interessen berufen, kannst du dieser Verarbeitung widersprechen, indem du uns wie im Abschnitt „Slack kontaktieren“ unten beschrieben kontaktierst. Als Folge deines Widerspruchs stellen wir die Verarbeitung deiner Daten für die entsprechenden Zwecke ein, es sei denn, wir haben zwingende Gründe dafür oder die Verarbeitung ist im Rahmen von Rechtsansprüchen erforderlich. Slack kann auch sonstige Informationen, die als deine personenbezogenen Daten gelten, für Direktmarketing-Zwecke verarbeiten. Du hast das Recht, der Verwendung deiner personenbezogenen Daten durch Slack zu diesem Zweck jederzeit zu widersprechen.

Deine Datenschutzrechte in Kalifornien

Dieser Abschnitt enthält weitere Informationen zu den personenbezogenen Daten, die wir über kalifornische Verbraucher:innen sammeln, und zu den Rechten, die ihnen gemäß dem California Consumer Privacy Act (CCPA) in der durch den California Privacy Rights Act (CPRA) geänderten Fassung gewährt werden.

Gemäß kalifornischem Recht müssen wir die Kategorien personenbezogener Daten angeben, die wir für bestimmte „Geschäftszwecke“ erfassen und offenlegen, wie etwa an Dienstanbieter, die uns bei der Sicherung unserer Dienstleistungen oder der Vermarktung unserer Produkte unterstützen, sowie an andere in vorigen Abschnitten der Datenschutzrichtlinie beschriebene Unternehmen. Neben den Informationen, die oben im Abschnitt „Welche Daten erheben und empfangen wir“ aufgeführt sind, sammeln wir für unsere Geschäftszwecke die folgenden Kategorien personenbezogener Daten von dir, deinem Arbeitgeber, Datenanalyseanbietern, Datenbrokern und Drittanbietern:

Identifikatoren/Kontaktinformationen;

Kommerzielle Informationen;

Informationen über Internet- oder elektronische Netzwerkaktivitäten;

Finanzielle Informationen;

Standortinformationen;

Berufs- oder beschäftigungsbezogene Informationen;

Audio- und Video-Daten;

Unter bestimmten Umständen, sofern gesetzlich zulässig, Informationen, die möglicherweise nach kalifornischem oder US-amerikanischem Recht geschützt sind; und

Rückschlüsse, die aus einer der oben genannten Kategorien gezogen werden.

Wir sammeln diese Informationen zu kommerziellen und Geschäftszwecken, wie im Abschnitt „Verarbeitung deiner Daten und unsere Rechtsgrundlagen“ oben beschrieben. Diese Informationen werden wie im Abschnitt „Wie werden Daten von uns weitergegeben und offengelegt“ dargelegt geteilt. Slack verkauft (gemäß Definition dieses Begriffs im CCPA oder ähnlichen Dokumenten) die von uns erfassten personenbezogenen Daten nicht (und wird sie auch nicht verkaufen, ohne ein Optionsrecht zu gewähren). Wir können personenbezogene Daten (in Form von Identifikatoren und Informationen zur Internetaktivität) auch an Drittanbieter-Werbetreibende weitergeben, um Werbung auf Webseiten, in Anwendungen und Diensten zu schalten, die nicht zu Slack gehören. Darüber hinaus können wir Drittanbietern gestatten, personenbezogene Daten von unseren Webseiten oder Diensten zu erheben, wenn diese Drittanbieter autorisierte Dienstleister sind, die unseren vertraglichen Beschränkungen hinsichtlich der Speicherung, Verwendung und Offenlegung dieser personenbezogenen Daten zugestimmt haben, oder wenn du unsere Webseiten oder Dienste verwendest, um mit Drittanbietern zu interagieren, oder uns anweist, deine personenbezogenen Daten an Drittanbieter weiterzugeben.

Vorbehaltlich gewisser Einschränkungen gewährt der CCPA den kalifornischen Verbraucher:innen das Recht, Auskunft über personenbezogene Daten, die wir sammeln, zu erbitten, einschließlich Informationen zu den Kategorien und der Art und Weise, wie wir diese Daten verwenden, weitergeben oder ggf. verkaufen. Kalifornische Verbraucher:innen haben außerdem das Recht, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten anzufordern, sich von etwaigen „Sales“ auszuschließen, über die Weitergabe personenbezogener Daten für das Ausspielen von Werbung auf Nicht-Slack-Webseiten informiert zu werden und diese abzulehnen und bei der Ausübung dieser Rechte nicht diskriminiert zu werden.

Kalifornische Verbraucher:innen können einen Antrag gemäß ihren Rechten im Rahmen des CCPA stellen, indem sie uns unter privacy@slack.com kontaktieren oder dieses Formular ausfüllen. Anträge werden mittels den mit deinem Account verknüpften Informationen und E-Mail-Adressen überprüft. Die Bereitstellung eines Personalausweises kann u. U. erforderlich sein. Verbraucher:innen können auch einen Bevollmächtigten benennen, der diese Rechte in ihrem Namen ausübt. Bevollmächtigte müssen eine entsprechende Vollmacht vorlegen.

Wenn du deine Aktivität basierend auf deinen Cookie-Identifikatoren nicht mehr teilen möchtest, aktiviere eine globale Datenschutzkontrolle in deinem Webbrowser oder der Browsererweiterung. Weitere Informationen zu gültigen globalen Datenschutzkontrollen findest du auf der Website der California Privacy Protection Agency unter https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. Wenn du die Aktivität basierend auf anderen Identifikatoren (wie der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer) nicht mehr teilen möchtest, kontaktiere uns gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Slack kontaktieren“ unten.

Weitere Informationen zur Rolle und den Verpflichtungen von Slack gemäß des California Consumer Privacy Act (CCPA) findest du unter den FAQ zum Thema California Consumer Privacy Act (CCPA) von Slack.

Datenschutzbehörde

Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts steht es dir zu, (i) die Verwendung von Sonstigen Informationen durch Slack, die deine personenbezogenen Daten darstellen, einzuschränken und (ii) eine Beschwerde bei deiner örtlichen Datenschutzbehörde einzureichen. Wenn du jedoch der Meinung bist, dass wir dir bei deiner Beschwerde oder deinem Anliegen nicht helfen konnten, und du dich im Europäischen Wirtschaftsraum oder in Großbritannien befindest, hast du das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. Wenn du in einem Land arbeitest oder wohnst, das Mitglied der Europäischen Union oder des EWR ist, findest du die Kontaktdaten der für dich zuständigen Datenschutzbehörde auf der folgenden Website. Wenn du deinen Wohnsitz in Großbritannien hast, kannst du dich an die britische Aufsichtsbehörde, das Information Commissioner's Office, wenden.

Bitte nimm auch Kontakt mit Slack auf, falls du Fragen zur Datenschutzrichtlinie oder den Methoden von Slack hast, oder wenn du eines deiner gesetzlichen Rechte ausüben möchtest. Slack wird innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf deine Nachricht reagieren. Wende dich – gerne auch auf Deutsch – an privacy@slack.com oder an unsere nachfolgende Postanschrift:

Für Kunden und Autorisierte Benutzer, die Workspaces verwenden, welche für Kunden innerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden:

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA 94105

USA



oder

Für Kunden und Autorisierte Benutzer, die Workspaces verwenden, welche für Kunden außerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden:

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Irland