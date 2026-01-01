본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2023년 7월 5일

이 개인정보 처리방침에서는 식별되거나 식별 가능한 개인과 관련된 정보(이 개인정보 처리방침에서는 “개인 데이터”라고 함)를 Slack에서 수집, 사용, 공개하는 방법 및 이 활동과 관련해 귀하에게 부여되는 선택권에 대해 설명합니다. 궁금한 점이 있으면 언제든지 Slack에 문의해 주십시오.

당사가 이 정책에서 언급하는 “Slack”은 Slack Technologies, LLC 또는 Slack Technologies Limited를 의미하며, 아래의 “데이터 통제자 및 처리자 식별” 섹션에 더 자세히 설명되어 있습니다.

목차:

이 개인정보 처리방침의 적용 가능성

이 개인정보 처리방침은 연결된 Slack 모바일 및 데스크톱 애플리케이션 등 Slack의 온라인 작업 공간 생산성 도구 및 플랫폼(통칭 “서비스”)과 Slack.com, 기타 Slack 웹사이트(통칭 “웹사이트”), 귀하가 Slack과 수행할 수 있는 기타 상호 작용(예: 고객 서비스 문의, 사용자 컨퍼런스 등)에 적용됩니다. 이 개인정보 처리방침에 동의하지 않는 경우 서비스, 웹사이트 또는 Slack 비즈니스의 기타 측면에 액세스하거나 이를 사용하지 마십시오. 의심의 소지를 없애기 위해, 이 정책은 Slack에만 적용되는 개인정보 처리방침입니다.

이 개인정보 처리방침은 Slack 플랫폼을 통해 서비스와 통합되는 타사 애플리케이션 또는 소프트웨어(“타사 서비스”) 또는 자체 서비스 약관 및 개인정보 처리방침에 따라 서비스를 제공하는 기타 모든 타사 제품, 서비스 또는 비즈니스에는 적용되지 않습니다. 또한 서비스 계정을 통해 제출된 메시지, 파일 또는 기타 콘텐츠(통칭 “고객 데이터”)의 처리를 포함하여 서비스 제공, 액세스, 사용에 관해서는 별도의 계약(“고객 계약”)이 적용됩니다. 고객 계약을 체결한 조직(예: 귀하의 고용주 또는 다른 법인이나 개인)(“고객”)은 서비스 인스턴스(해당 “워크스페이스”) 및 모든 관련 고객 데이터를 관리합니다. 특정 워크스페이스 설정 및 개인정보 보호 관행에 관해 질문이 있는 경우 귀하가 사용하는 워크스페이스를 소유한 고객에게 문의하십시오. 계정이 있는 경우 http://slack.com/account/team에서 워크스페이스 소유자 및 관리자의 연락처 정보를 확인할 수 있습니다. 워크스페이스에 참여하도록 초대를 받았지만 아직 계정을 생성하지 않은 경우 초대를 보낸 고객에게 지원을 요청해야 합니다.

캘리포니아 개인 정보 수집 통지: 당사는 아래 “정보 사용”에 설명된 비즈니스 및 상업적 목적으로 “당사가 수집 및 수신하는 정보”에 설명된 정보를 수집합니다. 캘리포니아 개인정보 보호에 관한 권리(California Privacy Rights)에 관해 자세히 알아보려면 아래의 “캘리포니아 개인정보 보호에 관한 권리” 섹션을 참조하십시오.

당사가 수집 및 수신하는 정보

Slack은 서비스 및 웹사이트 운영 및 Slack과의 기타 상호 작용을 통해 정보를 수집 및 수신합니다. 이러한 정보에는 다양한 방식의 고객 데이터와 기타 정보 및 데이터(“기타 정보”)가 포함됩니다.

고객 데이터 . 고객 또는 고객이 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 부여한 개인(“ 허가된 사용자 ”)은 서비스를 사용할 때 정례적으로 Slack에 고객 데이터(예: 서비스 계정을 통해 제출된 메시지, 파일 또는 기타 콘텐츠)를 제출합니다.

. 고객 또는 고객이 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 부여한 개인(“ ”)은 서비스를 사용할 때 정례적으로 Slack에 고객 데이터(예: 서비스 계정을 통해 제출된 메시지, 파일 또는 기타 콘텐츠)를 제출합니다. 기타 정보. Slack은 또한 다음과 같은 범주의 기타 정보를 수집, 생성 및/또는 수신합니다. 워크스페이스 및 계정 정보 : 귀하 또는 당사 고객(예: 귀하의 고용주)은 워크스페이스 계정을 생성하거나 업데이트하기 위해 Slack에 이메일 주소, 전화번호, 암호, 도메인 및/또는 기타 계정 설정 세부정보를 제공합니다. 워크스페이스 생성과 관련된 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. 또한, 서비스의 유료 버전을 구매하는 고객은 Slack(또는 해당 결제 기관)에 신용카드 정보, 은행 정보 및/또는 청구서 주소와 같은 청구 관련 세부정보를 제공합니다. 사용 정보: 서비스 메타데이터. 허가된 사용자가 서비스와 상호 작용할 때, 허가된 사용자의 서비스 사용 방식에 관해 추가 컨텍스트를 제공하는 메타데이터가 생성됩니다. 예를 들어 Slack은 귀하가 보거나 상호 작용하는 워크스페이스, 채널, 다른 사용자, 기능, 콘텐츠 및 링크, 공유되는 파일의 유형, 사용되는 타사 서비스(있는 경우)를 기록합니다. 로그 데이터. 인터넷을 통해 제공되는 대부분의 웹사이트 및 기술 서비스와 마찬가지로, 당사 서버는 귀하가 웹사이트 또는 서비스에 액세스하거나 이를 사용할 때 자동으로 정보를 수집하고 해당 정보를 로그 파일에 기록합니다. 이러한 로그 데이터에는 IP(Internet Protocol) 주소, 웹사이트 또는 서비스를 사용하기 전에 방문한 웹페이지의 주소, 브라우저 종류 및 설정, 서비스를 사용한 날짜 및 시간, 브라우저 구성 및 플러그인에 관한 정보, 언어 환경설정이 포함될 수 있습니다. 기기 정보. Slack은 기기 유형, 사용하는 운영체제, 기기 설정, 애플리케이션 ID, 기기 고유 식별자 및 충돌 데이터 등 서비스에 액세스하는 기기에 관한 정보를 수집합니다. 당사가 이러한 기타 정보 중 일부를 수집할지 아니면 모든 정보를 수집할지는 사용되는 기기 유형과 해당 기기의 설정에 따라 다릅니다. 위치 정보. 당사는 귀하, 당사 고객 및 기타 제삼자로부터 귀하의 위치를 대략적으로 파악할 수 있게 해주는 정보를 수신합니다. 예를 들어 현지화 지원 또는 보안 목적으로 대략적인 위치를 파악하기 위해 귀하의 고용주(당사 고객)가 제출한 사업장 주소나 귀하의 브라우저 또는 기기에서 수신한 IP 주소를 사용할 수 있습니다. 쿠키 정보 : Slack은 웹사이트 및 서비스에서 기타 정보를 수집하는 데 유용한 쿠키 및 이와 유사한 기술을 사용합니다. Slack이 이러한 기술을 사용하는 방법, 귀하의 옵트아웃 제어 및 기타 옵션에 관한 세부정보는 쿠키 정책을 참조하십시오. 타사 서비스 정보 : 고객은 워크스페이스에서 타사 서비스 사용을 허용하거나 제한하도록 선택할 수 있으며, Slack은 이러한 타사 서비스로부터 개인 데이터를 수신할 수 있습니다. 일반적으로 타사 서비스는 당사 서비스와 통합되는 소프트웨어로, 고객은 허가된 사용자가 워크스페이스에서 이러한 통합을 활성화하거나 비활성화하도록 허용할 수 있습니다. 타사 애플리케이션 관리, 설정, 권한에 대한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. Slack은 또한 서비스를 타사 서비스와 연결하는 애플리케이션을 개발 및 제공할 수 있습니다. 통합이 활성화되면 타사 서비스 제공업체가 특정 정보를 Slack과 공유할 수 있습니다. 예를 들어 사용 중인 클라우드 저장 애플리케이션이 워크스페이스로 파일을 가져올 수 있도록 활성화되어 있는 경우, 당사는 허가된 사용자의 사용자 이름 및 이메일 주소와 함께 통합이 가능하도록 애플리케이션에서 Slack에 제공하는 추가 정보를 수신할 수 있습니다. 허가된 사용자는 이러한 타사 서비스의 개인정보 보호 설정 및 통지를 확인하여 Slack에 공개될 수 있는 데이터를 파악해야 합니다. 타사 서비스를 활성화하면 Slack은 타사 서비스 제공업체와 맺은 계약 및 고객(고객이 승인한 사용자 포함)이 승인한 권한에 따라 Slack에 제공되는 기타 정보를 연결하고 이에 액세스할 수 있습니다. 이러한 방식으로 Slack이 수신할 수 있는 정보의 예로는 사용자가 새 계정을 성공적으로 생성했는지 또는 Slack 사용 활동에 기인하는 방식으로 타사 애플리케이션과 상호 작용했는지 등이 있습니다. 하지만 당사는 이러한 타사 서비스를 당사 서비스에 연결할 때 타사 서비스에 대한 암호를 수신하거나 저장하지 않습니다. Slack과 타사 서비스의 상호 작용에 대한 자세한 내용을 확인하려면, 여기를 클릭하십시오. 연락처 정보 : 기기 또는 타사 API에서 제공하는 동의 절차에 따라, 서비스를 사용할 때 허가된 사용자가 가져오기로 선택하는 연락처 정보(예:기기 또는 API에서 직장 동료 및 Slack Connect 연락처 또는 캘린더 검색을 위한 주소록 가져오기), 서비스에 전달 또는 업로드(예:서비스로 이메일 전송)가 수집됩니다. 타사 데이터 : Slack은 모기업, 계열사 및 자회사, 당사 파트너 또는 다른 사람으로부터 조직, 업계, 고객인 기업 목록, 웹사이트 방문자, 마케팅 캠페인, 당사 비즈니스와 관련된 기타 문제에 대한 데이터를 수신할 수 있으며, 당사는 이러한 데이터를 당사가 소유하고 있는 정보를 개선하거나 더 유용하게 사용합니다. 이러한 데이터는 당사가 수집하는 기타 정보와 통합될 수 있으며, 우편번호 또는 국가에 해당하는 IP 주소와 같은 종합적인 수준의 데이터를 포함하고 있을 수 있습니다. 또는 온라인 마케팅 또는 이메일 캠페인의 수행 상태와 같은 보다 구체적인 내용일 수도 있습니다. 오디오 및 비디오 메타데이터 : Slack은 Slack 허들 또는 Clips 등의 기능을 사용하여 파생된 메타데이터와 Slack 허들 및 귀하가 연결한 허가된 사용자의 날짜 및 시간 관련 데이터와 같은 추가 관련 데이터를 수신, 캡처, 저장할 수 있습니다. Slack에 제공되는 추가 정보 : Slack은 또한 귀하가 포커스 그룹, 대회, 활동 또는 이벤트에 참여하거나 입사 지원을 하거나 또는 Slack이나 벤더에서 주최하는 인증 프로그램 또는 그 밖의 교육 프로그램에 등록하거나 지원을 요청하거나 당사 소셜 미디어 계정과 상호 작용하거나 다른 방법으로 Slack과 커뮤니케이션하는 경우 웹사이트 또는 기타 방법으로 제출된 기타 정보를 수신합니다.

Slack은 또한 다음과 같은 범주의 기타 정보를 수집, 생성 및/또는 수신합니다.

일반적으로 누구도 고객 데이터 또는 기타 정보(통칭하여 “정보”)를 제공할 법적 또는 계약상의 의무를 지지 않습니다. 하지만 특정 정보는 자동으로 수집되며, 워크스페이스 설정 세부정보와 같은 일부 정보를 제공받지 못하면 당사는 서비스를 제공하지 못할 수 있습니다.

당사가 귀하의 정보를 처리하는 방법 및 이에 대한 법적 근거

Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 기능 사용과 관련하여 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 해당 법률에서 요구하는 대로 고객 데이터를 사용합니다. Slack은 고객 데이터의 처리자이고 고객은 통제자입니다. 예를 들어 고객은 서비스를 사용하여 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 부여하거나 제거하고, 역할을 할당하고 설정을 구성하며, 고객 데이터에 액세스하고 고객 데이터를 수정하고 내보내고 공유하고 제거하고, 해당 정책을 서비스에 적용할 수 있습니다.

Slack은 기타 정보를 사용하여 서비스, 웹사이트, 비즈니스를 운영합니다. 보다 구체적으로, Slack은 다음과 같은 목적으로 기타 정보를 사용합니다.

법적 의무 준수:

Slack은 규제 기관, 법 집행 기관 또는 다른 사람의 유효한 법적 요청이 있는 경우, 특정 정보에 액세스하고 특정 정보를 보존하거나 공개하는 등의 법적 의무를 준수할 때 기타 정보를 처리합니다. 예를 들어, 프로필 사진이나 IP 주소와 같은 수사 관련 정보를 제공하기 위한 검색 영장 또는 법 집행 기관의 구매 주문을 들 수 있습니다.

당사는 법적 의무를 준수하기 위해 워크스페이스 및 계정 정보, 사용 정보, 쿠키 정보, 타사 서비스 정보, 연락처 정보, 타사 데이터, 오디오 및 비디오 메타데이터, Slack에 제공된 추가 정보를 사용합니다.

적법한 이익 :

당사는 귀하의 이익 또는 기본적 권리와 자유(“적법한 이익”)보다 중요하지 않은 경우 당사의 적법한 이익 또는 제삼자의 적법한 이익을 바탕으로 합니다.

당사는 다음과 같은 적법한 이익을 위해 워크스페이스 및 계정 정보, 사용 정보, 쿠키 정보, 타사 서비스 정보, 연락처 정보, 타사 데이터, 오디오 및 비디오 메타데이터, Slack에 제공된 추가 정보를 사용합니다.

서비스, 웹사이트, 비즈니스를 제공하고 업데이트하며 유지 관리하고 보호하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

여기에는 고객 계약에 따라 서비스 제공을 지원하고, 서비스 오류, 보안 또는 기술 문제를 방지 또는 해결하며, 사용량, 트렌드, 기타 활동을 분석 및 모니터링하는 목적으로 기타 정보를 사용하는 것 또는 허가된 사용자의 요청에 따라 기타 정보를 사용하는 것이 포함됩니다. 당사 서비스, 웹사이트, 비즈니스를 제공하고 업데이트하며 유지 관리하고 보호하는 것은 당사 및 귀하의 이익에 부합합니다.

여기에는 고객 계약에 따라 서비스 제공을 지원하고, 서비스 오류, 보안 또는 기술 문제를 방지 또는 해결하며, 사용량, 트렌드, 기타 활동을 분석 및 모니터링하는 목적으로 기타 정보를 사용하는 것 또는 허가된 사용자의 요청에 따라 기타 정보를 사용하는 것이 포함됩니다. 검색, 학습 및 생산성 도구, 추가 기능을 개발하고 제공하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

Slack은 특정 워크스페이스에서, 그리고 허가된 사용자가 서비스를 최대한 유용하게 사용할 수 있도록 만들기 위해 노력합니다. 예를 들어 다음과 같이 노력할 수 있습니다. 기타 정보를 사용하여 허가된 사용자에 대한 콘텐츠, 채널, 전문 지식의 관련성을 결정하고 순위를 매김으로써 검색 기능 개선; 과거 사용 및 예측 모델을 기반으로 서비스 또는 타사 서비스 제안; 조직의 동향과 통찰력 식별; 서비스 경험 맞춤화; 또는 새로운 생산성 기능 및 제품 생산. 당사가 제공하는 고객 지원을 지속적으로 개선하고 개발하는 것은 당사와 고객 및 허가된 사용자의 이익에 부합합니다.

Slack은 특정 워크스페이스에서, 그리고 허가된 사용자가 서비스를 최대한 유용하게 사용할 수 있도록 만들기 위해 노력합니다. 예를 들어 다음과 같이 노력할 수 있습니다. 보안 문제 및 남용을 조사하고 방지하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

문제 및 남용을 방지하기 위해 기기 지문과 같은 다양한 도구를 사용할 수 있습니다. 당사는 Slack 사용 방법을 더 잘 이해하거나 스팸 또는 남용을 방지하기 위해 자동화된 방식을 포함한 기타 정보를 처리할 수 있습니다. 서비스를 안전하게 유지하고 남용(스팸 등)을 감지, 예방, 처리하고 서비스와 관련된 의심스러운 활동을 조사하고 조치를 취하는 것은 당사의 이익에 부합합니다.

문제 및 남용을 방지하기 위해 기기 지문과 같은 다양한 도구를 사용할 수 있습니다. 당사는 Slack 사용 방법을 더 잘 이해하거나 스팸 또는 남용을 방지하기 위해 자동화된 방식을 포함한 기타 정보를 처리할 수 있습니다. 집계하거나 개인 정보를 제거하기 위해 기타 정보를 수집합니다.

경우에 따라 당사는 귀하와 관련된 정보를 집계하거나 개인 정보를 제거하고 결과 정보를 사용(예: 서비스 개선 등의 목적)합니다. 서비스를 연구하고 개선하는 것은 당사의 이익에 부합합니다. 고객 및 허가된 사용자가 자신의 정보와 관련하여 설계에 따라 데이터 최소화 및 개인정보 보호를 실행하는 것은 이익에 부합합니다.

경우에 따라 당사는 귀하와 관련된 정보를 집계하거나 개인 정보를 제거하고 결과 정보를 사용(예: 서비스 개선 등의 목적)합니다. 법 집행 기관을 비롯해 다른 사람과 정보를 공유하고 법적 요청에 대응합니다.

사기, Slack의 무단 사용, 약관 위반 또는 기타 유해하거나 불법적인 활동을 방지하고 해결하고, 조사 또는 규제 조사의 일부로 당사, 당사의 사용자 또는 타인을 보호하거나 사망이나 위급한 신체적 손상을 방지하는 것은 일반 대중의 이익에 부합합니다.

유럽경제지역(European Economic Area) 외부로 정보를 전송, 저장 또는 처리합니다.

웹사이트 및 서비스가 전 세계적으로 운영됨에 따라 수집한 정보를 전 세계적으로 공유해야 합니다. 당사는 서비스, 웹사이트, 비즈니스를 제공하고 업데이트하며 유지 관리하고 보호하기 위해 대한민국, 호주, 캐나다, 일본, 인도, 미국을 포함한 유럽경제지역 외부로 필요한 전송을 수행합니다.

자세한 내용은 아래 “국제 데이터 전송” 섹션을 참조하십시오. 서비스, 웹사이트, 비즈니스를 제공하고 업데이트하며 유지 관리하고 보호하기 위해 기타 정보를 사용하는 것은 당사 및 귀하의 이익에 부합합니다.

웹사이트 및 서비스가 전 세계적으로 운영됨에 따라 수집한 정보를 전 세계적으로 공유해야 합니다. 당사는 서비스, 웹사이트, 비즈니스를 제공하고 업데이트하며 유지 관리하고 보호하기 위해 대한민국, 호주, 캐나다, 일본, 인도, 미국을 포함한 유럽경제지역 외부로 필요한 전송을 수행합니다. 자세한 내용은 아래 “국제 데이터 전송” 섹션을 참조하십시오.

당사는 다음과 같은 적법한 이익을 위해 Slack에 제공된 워크스페이스 및 계정 정보, 타사 서비스 정보, 타사 데이터, 추가 정보를 사용합니다.

귀하의 요청, 의견, 질문에 응답하는 방식으로 귀하와 커뮤니케이션하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

귀하가 당사에 문의하는 경우 당사는 응답하기 위해 귀하의 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 고객의 질문에 응답하는 것과 같은 커뮤니케이션 촉진은 고객 및 허가된 사용자의 이익에 부합합니다.

귀하가 당사에 문의하는 경우 당사는 응답하기 위해 귀하의 기타 정보를 사용할 수 있습니다. 이메일 및 기타 커뮤니케이션을 전송하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다. 귀하에게 서비스, 기술 및 기타 관리용 이메일, 메시지, 기타 유형의 커뮤니케이션 전송; 또는 서비스, 당사 서비스 제공 내용, 중요한 서비스 관련 통지(예: 보안 및 사기 통지)의 변경 내용을 알리기 위해 귀하에게 연락. 이러한 커뮤니케이션은 서비스의 일부로 간주되며, 귀하는 이러한 커뮤니케이션의 수신을 거부하지 못할 수 있습니다. 서비스 관련 문제를 해결하는 것은 고객 및 허가된 사용자의 이익에 부합합니다.

예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다.

당사는 다음과 같은 적법한 이익을 위해 워크스페이스 및 계정 정보, 사용 정보를 사용합니다.

청구, 계정 관리, 기타 관리 문제에 대해 기타 정보를 사용합니다.

Slack은 인보이스 발행, 계정 관리 및 이와 유사한 이유로 귀하에게 연락해야 할 수 있으며, 당사는 계정을 관리하고 청구 및 결제를 추적하기 위해 계정 데이터를 사용합니다. 웹사이트와 서비스의 효과적인 제공 및 관리를 촉진하는 것은 당사의 이익에 부합합니다.

Slack은 인보이스 발행, 계정 관리 및 이와 유사한 이유로 귀하에게 연락해야 할 수 있으며, 당사는 계정을 관리하고 청구 및 결제를 추적하기 위해 계정 데이터를 사용합니다.

당사는 다음과 같은 적법한 이익을 위해 Slack에 제공된 워크스페이스 및 계정 정보, 사용 정보, 쿠키 정보, 타사 서비스 정보, 타사 데이터, 추가 정보를 사용합니다.

마케팅 이메일 및 기타 커뮤니케이션을 전송하기 위해 기타 정보를 사용합니다.

당사는 때때로 새로운 제품 기능에 관한 이메일, 홍보용 커뮤니케이션 또는 Slack에 대한 기타 소식을 전송합니다. 이는 마케팅 메시지에 해당하므로, 귀하는 수신 여부를 선택할 수 있습니다. Slack으로부터 받은 메시지와 관련하여 추가로 궁금한 점이 있으면 아래 설명된 연락 메커니즘을 통해 문의하십시오. 웹사이트와 서비스를 홍보하고 다이렉트 마케팅을 진행하는 것은 당사의 이익에 부합합니다.

당사는 때때로 새로운 제품 기능에 관한 이메일, 홍보용 커뮤니케이션 또는 Slack에 대한 기타 소식을 전송합니다. 이는 마케팅 메시지에 해당하므로, 귀하는 수신 여부를 선택할 수 있습니다. Slack으로부터 받은 메시지와 관련하여 추가로 궁금한 점이 있으면 아래 설명된 연락 메커니즘을 통해 문의하십시오.

당사가 정보를 공유하고 공개하는 방법

이 섹션에서는 위의 ‘당사가 수집 및 수신하는 정보’라는 제목의 섹션에 설명된 대로 Slack에서 정보를 공유하고 공개할 수 있는 방법을 설명합니다. 고객은 제삼자에 대한 정보 공유 및 공개에 대한 자체 정책과 관행을 결정합니다. Slack은 고객이나 제삼자가 정보를 공유하거나 공개하기로 선택하는 방식을 공유하지 않습니다.

고객의 지침. Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 사용과 관련하여 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 적절한 동의에 따라 정보를 공유하고 공개할 수 있습니다. 고객의 요청에 따라 공유하는 일부에는 추가 요금이 발생할 수 있습니다. Slack이 고객의 지침을 따를 수 있도록 Slack은 고객이 워크스페이스를 관리하는 여러 관리자 제어 기능을 제공합니다. 예를 들어, 당사는 고객의 지침에 따라 허가된 사용자가 서비스의 다양한 기능(예: Clips 또는 Slack 허들, 채널 게시 권한, 파일을 포함한 다이렉트 메시지의 공유 및 가시성) 사용 또는 허가된 사용자가 Slack Connect를 통해 다른 조직의 워크스페이스와 연결할 수 있는지 및 해당 연결 방법을 활성화하거나 비활성화합니다. 또한 당사는 고객의 워크스페이스 내에서 또는 Slack Connect나 기타 기능을 통해 공유하는 경우, 허가된 사용자의 프로필을 보는 방법에 대한 고객 및 허가된 사용자의 지침을 따릅니다. 고객은 허가된 사용자에게 특정 고객 데이터의 대상 및 가시성을 조정하는 기능을 제공할 수도 있습니다. 자세히 알아보려면 고객지원센터를 방문하여 사용 가능한 선택사항과 설정을 확인하십시오.

Slack은 고객 계약 및 고객의 서비스 사용과 관련하여 적용 가능한 조건을 포함하여 고객의 지침에 따라, 그리고 적절한 동의에 따라 정보를 공유하고 공개할 수 있습니다. 고객의 요청에 따라 공유하는 일부에는 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 서비스 표시. 허가된 사용자가 정보를 제출하면 동일하거나 연결된 워크스페이스 또는 Slack Connect 인스턴스에서 다른 허가된 사용자에게 정보가 표시되거나 검색될 수 있습니다. 예를 들어 허가된 사용자의 이메일 주소가 해당 워크스페이스 프로필과 함께 표시되거나 다른 프로필 및 조직 정보가 허가된 사용자에게 표시될 수 있습니다. 서비스 기능에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오.

허가된 사용자가 정보를 제출하면 동일하거나 연결된 워크스페이스 또는 Slack Connect 인스턴스에서 다른 허가된 사용자에게 정보가 표시되거나 검색될 수 있습니다. 예를 들어 허가된 사용자의 이메일 주소가 해당 워크스페이스 프로필과 함께 표시되거나 다른 프로필 및 조직 정보가 허가된 사용자에게 표시될 수 있습니다. 서비스 기능에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오. 다른 사용자와의 협업. 서비스는 Slack Connect 또는 이메일 상호 운용성과 같이 독립적인 워크스페이스에서 작업 중인 허가된 사용자가 다양한 방식으로 협업하는 방법을 제공합니다. 허가된 사용자의 프로필 및 조직 정보 등의 정보는 사용하는 워크스페이스의 정책 및 관행에 따라 공유될 수 있습니다. 예를 들어 워크스페이스 설정에 따라 다른 허가된 사용자와의 연결을 활성화하려면, 사용자의 프로필을 공유하거나, 귀하의 워크스페이스 외부의 허가된 사용자 또는 다른 사용자가 검색하거나, Slack Connect를 통해 협업하도록 초대할 때 이메일을 통해 공유할 수 있습니다. 많은 경우 Slack에는 외부 협업과 관련하여 사용 사례에 따라 관리자 제어 또는 사용자 제어가 포함됩니다. 허가된 사용자는 파일 등의 특정 콘텐츠 및 고객 데이터의 가시성을 확장하기로 결정할 수도 있습니다.

서비스는 Slack Connect 또는 이메일 상호 운용성과 같이 독립적인 워크스페이스에서 작업 중인 허가된 사용자가 다양한 방식으로 협업하는 방법을 제공합니다. 허가된 사용자의 프로필 및 조직 정보 등의 정보는 사용하는 워크스페이스의 정책 및 관행에 따라 공유될 수 있습니다. 예를 들어 워크스페이스 설정에 따라 다른 허가된 사용자와의 연결을 활성화하려면, 사용자의 프로필을 공유하거나, 귀하의 워크스페이스 외부의 허가된 사용자 또는 다른 사용자가 검색하거나, Slack Connect를 통해 협업하도록 초대할 때 이메일을 통해 공유할 수 있습니다. 많은 경우 Slack에는 외부 협업과 관련하여 사용 사례에 따라 관리자 제어 또는 사용자 제어가 포함됩니다. 허가된 사용자는 파일 등의 특정 콘텐츠 및 고객 데이터의 가시성을 확장하기로 결정할 수도 있습니다. 고객 액세스. 소유자, 관리자, 허가된 사용자, 기타 고객 담당자 및 직원은 정보에 액세스하거나 정보를 수정하거나 정보에 대한 액세스 권한을 제한할 수 있습니다. 여기에는 예를 들어 귀하의 고용주가 서비스 기능을 사용하여 프로필 세부정보에 액세스하거나 이를 수정하거나 워크스페이스 활동 로그를 내보내는 것 등이 포함될 수 있습니다. 워크스페이스 설정과 관련된 자세한 내용은 https://slack.com/account/settings를 참조하십시오.

소유자, 관리자, 허가된 사용자, 기타 고객 담당자 및 직원은 정보에 액세스하거나 정보를 수정하거나 정보에 대한 액세스 권한을 제한할 수 있습니다. 여기에는 예를 들어 귀하의 고용주가 서비스 기능을 사용하여 프로필 세부정보에 액세스하거나 이를 수정하거나 워크스페이스 활동 로그를 내보내는 것 등이 포함될 수 있습니다. 워크스페이스 설정과 관련된 자세한 내용은 https://slack.com/account/settings를 참조하십시오. 타사 서비스 제공업체 및 파트너. 당사는 정보를 처리하고 비즈니스를 지원하기 위해 제삼자 회사 또는 개인을 서비스 제공업체 또는 비즈니스 파트너로 고용할 수 있습니다. 예를 들어 이러한 제삼자는 가상 컴퓨팅 및 저장 서비스를 제공하거나, Slack이 소유자 및 고객을 확인하도록 지원하거나, 일반 고객 지원을 위해 비즈니스 정보를 공유하여 타사 서비스 제공업체와 전략적 파트너십을 구축할 수 있습니다. 이와 관련하여, 제공되는 타사 서비스에 따라 Slack은 귀하의 정보를 공유할 수 있습니다. 서비스 제공을 지원하기 위해 당사에서 활용하는 보조 처리자에 대한 추가 정보는 Salesforce 인프라 및 보조 처리자 문서에 명시되어 있습니다. 위탁 및 해외 이전 문서에는 개인 정보의 해외 이전에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.

당사는 정보를 처리하고 비즈니스를 지원하기 위해 제삼자 회사 또는 개인을 서비스 제공업체 또는 비즈니스 파트너로 고용할 수 있습니다. 예를 들어 이러한 제삼자는 가상 컴퓨팅 및 저장 서비스를 제공하거나, Slack이 소유자 및 고객을 확인하도록 지원하거나, 일반 고객 지원을 위해 비즈니스 정보를 공유하여 타사 서비스 제공업체와 전략적 파트너십을 구축할 수 있습니다. 이와 관련하여, 제공되는 타사 서비스에 따라 Slack은 귀하의 정보를 공유할 수 있습니다. 서비스 제공을 지원하기 위해 당사에서 활용하는 보조 처리자에 대한 추가 정보는 Salesforce 인프라 및 보조 처리자 문서에 명시되어 있습니다. 위탁 및 해외 이전 문서에는 개인 정보의 해외 이전에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다. 타사 서비스. 고객은 허가된 사용자가 타사 서비스를 활성화하도록 지원 또는 허용할 수 있습니다. Slack은 서비스에서 정보 액세스에 대한 모든 권한을 공개하도록 각 타사 서비스 제공업체에 요구하고 있지만 타사에서 반드시 이를 따를 것이라는 점은 보장하지 않습니다. 고객 또는 허가된 사용자가 타사 서비스를 활성화한 경우 Slack은 타사 서비스와 정보를 공유할 수 있습니다. Slack은 타사 서비스를 소유하거나 통제하지 않고, 정보에 대한 액세스 권한을 부여받은 타사는 기타 정보 수집, 사용 및 공유에 대한 정책 및 관행을 자체적으로 보유할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 이러한 타사 서비스의 권한, 개인 정보 보호 설정 및 통지를 확인하거나 제공업체에 문의하십시오.

고객은 허가된 사용자가 타사 서비스를 활성화하도록 지원 또는 허용할 수 있습니다. Slack은 서비스에서 정보 액세스에 대한 모든 권한을 공개하도록 각 타사 서비스 제공업체에 요구하고 있지만 타사에서 반드시 이를 따를 것이라는 점은 보장하지 않습니다. 고객 또는 허가된 사용자가 타사 서비스를 활성화한 경우 Slack은 타사 서비스와 정보를 공유할 수 있습니다. Slack은 타사 서비스를 소유하거나 통제하지 않고, 정보에 대한 액세스 권한을 부여받은 타사는 기타 정보 수집, 사용 및 공유에 대한 정책 및 관행을 자체적으로 보유할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 이러한 타사 서비스의 권한, 개인 정보 보호 설정 및 통지를 확인하거나 제공업체에 문의하십시오. 포럼. 개인 데이터를 포함하여 커뮤니티 포럼에서 제공하기로 선택한 정보는 공개적으로 이용할 수 있습니다.

개인 데이터를 포함하여 커뮤니티 포럼에서 제공하기로 선택한 정보는 공개적으로 이용할 수 있습니다. 이벤트/웨비나의 주최자 및 후원자. Slack에서 주최하는 이벤트 또는 웨비나에 참석하는 경우, 등록하거나 배지를 스캔하거나 소그룹 채팅방 참여할 때 귀하의 프로필 및 조직 정보를 이벤트 또는 웨비나 후원자와 공유할 수 있습니다. 관련 법률에서 요구하는 경우, 등록 양식을 통해 해당 공유에 동의하거나 후원자 부스에서 참석자 배지를 스캔하도록 허용할 수 있습니다. 이러한 경우, 귀하의 정보는 후원자의 개인정보 처리방침을 따릅니다. 자세한 내용은 해당 이벤트 또는 웨비나에 등록할 때 제공된 약관을 참조하십시오.

Slack에서 주최하는 이벤트 또는 웨비나에 참석하는 경우, 등록하거나 배지를 스캔하거나 소그룹 채팅방 참여할 때 귀하의 프로필 및 조직 정보를 이벤트 또는 웨비나 후원자와 공유할 수 있습니다. 관련 법률에서 요구하는 경우, 등록 양식을 통해 해당 공유에 동의하거나 후원자 부스에서 참석자 배지를 스캔하도록 허용할 수 있습니다. 이러한 경우, 귀하의 정보는 후원자의 개인정보 처리방침을 따릅니다. 자세한 내용은 해당 이벤트 또는 웨비나에 등록할 때 제공된 약관을 참조하십시오. 전문 고문. 당사는 서비스 제공자, 처리자, 통제자 또는 공동 통제자 역할을 하는 전문 고문(컨설팅, 은행, 법률, 보험, 회계 서비스를 제공하는 변호사, 은행가, 감사관, 보험사 포함)과 귀하의 정보를 공유할 수 있으며, 개인 데이터가 포함된 귀하의 정보를 공유할 법적 의무가 있거나 적법한 이익이 있는 한도 내에서 공유할 수 있습니다.

당사는 서비스 제공자, 처리자, 통제자 또는 공동 통제자 역할을 하는 전문 고문(컨설팅, 은행, 법률, 보험, 회계 서비스를 제공하는 변호사, 은행가, 감사관, 보험사 포함)과 귀하의 정보를 공유할 수 있으며, 개인 데이터가 포함된 귀하의 정보를 공유할 법적 의무가 있거나 적법한 이익이 있는 한도 내에서 공유할 수 있습니다. 계열사. Slack은 당사의 계열사, 모기업 및/또는 자회사와 정보를 공유할 수 있습니다.

Slack은 당사의 계열사, 모기업 및/또는 자회사와 정보를 공유할 수 있습니다. Slack의 비즈니스 변경 시 Slack은 합병, 인수, 파산, 해산, 재편성, Slack 자산 또는 주식 일부 또는 전체의 매각, 자금 조달, 증권 공모, 당사 비즈니스 전체 또는 일부의 인수, 유사한 거래 또는 절차 또는 그러한 활동이 예상되는 조치에 관여하는 경우, ‘당사가 수집 및 수신하는 정보’ 섹션에서 설명된 일부 또는 전체 기타 정보를 표준 기밀유지 계약에 따라 공유 또는 전송할 수 있습니다.

Slack은 합병, 인수, 파산, 해산, 재편성, Slack 자산 또는 주식 일부 또는 전체의 매각, 자금 조달, 증권 공모, 당사 비즈니스 전체 또는 일부의 인수, 유사한 거래 또는 절차 또는 그러한 활동이 예상되는 조치에 관여하는 경우, ‘당사가 수집 및 수신하는 정보’ 섹션에서 설명된 일부 또는 전체 기타 정보를 표준 기밀유지 계약에 따라 공유 또는 전송할 수 있습니다. 종합적이거나 개인 정보가 제거된 데이터. 당사는 수집되거나 개인 정보가 제거된 정보를 어떤 목적으로든 공개하거나 사용할 수 있습니다. 예를 들어 당사는 비즈니스 또는 연구를 위해 수집되거나 개인 정보가 제거된 정보를 잠재 고객 또는 파트너와 공유할 수 있습니다.

당사는 수집되거나 개인 정보가 제거된 정보를 어떤 목적으로든 공개하거나 사용할 수 있습니다. 예를 들어 당사는 비즈니스 또는 연구를 위해 수집되거나 개인 정보가 제거된 정보를 잠재 고객 또는 파트너와 공유할 수 있습니다. 법 집행 및 규제 기관. 당사는 정보 요청을 받으면 공개하는 것이 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 부합하거나 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 의해 요구된다고 합리적으로 생각되는 경우 기타 정보를 공개할 수 있습니다. Slack이 정부 기관, 사법 집행 기관 및 기타 소스로부터 데이터 공개 요청에 대응하는 방법을 알아보려면 데이터 요청 정책, 데이터 요청 개요, 투명성 보고서를 참조하십시오. 여기에는 Slack과 고객 간의 데이터 보호 계약 조건 준수를 포함하여 Slack Technologies, LLC가 보조 처리자로 Slack Technologies Limited의 역할을 대신하여 처리하는 정보가 포함될 수 있습니다.

당사는 정보 요청을 받으면 공개하는 것이 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 부합하거나 해당 법률, 규정 또는 법적 절차에 의해 요구된다고 합리적으로 생각되는 경우 기타 정보를 공개할 수 있습니다. Slack이 정부 기관, 사법 집행 기관 및 기타 소스로부터 데이터 공개 요청에 대응하는 방법을 알아보려면 데이터 요청 정책, 데이터 요청 개요, 투명성 보고서를 참조하십시오. 여기에는 Slack과 고객 간의 데이터 보호 계약 조건 준수를 포함하여 Slack Technologies, LLC가 보조 처리자로 Slack Technologies Limited의 역할을 대신하여 처리하는 정보가 포함될 수 있습니다. 권리 행사, 사기 방지 및 안전 유지를 위해. 계약 또는 정책의 집행을 포함하여 사기 또는 보안 문제 조사 및 방지와 관련하여 Slack 및 사용자 또는 제삼자의 권리, 재산권 또는 사망 또는 상해를 예방하는 안전을 보호하고 방어하기 위함입니다.

계약 또는 정책의 집행을 포함하여 사기 또는 보안 문제 조사 및 방지와 관련하여 Slack 및 사용자 또는 제삼자의 권리, 재산권 또는 사망 또는 상해를 예방하는 안전을 보호하고 방어하기 위함입니다. 동의 얻기. Slack은 당사가 동의하거나 개인정보 처리방침에서 달리 허용하는 경우 제삼자와 정보를 공유할 수 있습니다. 법인에 등록된 워크스페이스의 경우 Slack은 워크스페이스 주 소유자 또는 승인된 회사 간부 또는 피지명자의 동의하에 정보를 공유할 수 있습니다. 공식적인 소속 없이 만들어진 워크스페이스의 경우 Slack에서 사용자 동의를 요구할 수 있습니다.

데이터 보존

Slack은 고객의 지침(고객 계약 및 고객의 서비스 기능 사용을 통해 적용 가능한 조건 수행을 포함)에 따라, 그리고 관련 법률에서 요구하는 대로 고객 데이터를 보존합니다. 고객은 서비스 플랜에 따라 보존 설정을 사용자 지정하고 해당 사용자 지정 설정을 워크스페이스 수준, 채널 수준 또는 기타 수준에서 적용할 수 있습니다. 고객은 또한 메시지, 파일 또는 기타 유형의 고객 데이터에 각각 다른 설정을 적용할 수 있습니다. 고객이 고객 데이터를 삭제하고 서비스를 다른 방식으로 사용할 경우 관련된 특정 기타 정보가 삭제 및/또는 해당 정보에서 개인 정보가 제거될 수 있습니다. 워크스페이스 주 소유자가 삭제를 시작한 후 24시간 이내에, Slack은 현재 가동 중인 프로덕션 시스템에서 모든 고객 정보(팀 및 채널 이름, 웹 서버의 액세스 로그에 있는 URL에 포함된 검색어 제외)를 영구 삭제하며 백업은 14일 이내에 삭제됩니다.



Slack은 이 개인정보 처리방침에 설명된 목적(귀하가 사용하는 선택 기능을 포함한 서비스 제공 및 고객 지원 제공 등)에 필요한 기간 동안 귀하와 관련된 기타 정보를 보유할 수 있습니다. 여기에는 Slack이 적법한 비즈니스 이익을 추구하고, 감사를 수행하고, 법률상 의무를 준수(및 규정 준수 사실을 입증)하며, 분쟁을 해결하고 계약을 집행하는 데 필요한 기간 동안 귀하가 귀하의 계정을 비활성화한 후에도 기타 정보를 유지하는 것이 포함될 수 있습니다.



위에 설명된 해당 보존 기간 및 사용이 만료된 후에는 귀하의 개인 데이터가 삭제됩니다. 기술적인 이유로 시스템에서 완전히 삭제할 수 없는 데이터가 있는 경우, Slack은 적절한 조치를 취하여 해당 데이터가 추후 사용되지 않도록 합니다. 자세한 내용은 고객지원센터를 검토하거나 고객에게 문의하십시오.

보안

Slack은 데이터 보안을 매우 중요하게 생각합니다. Slack은 귀하가 제공하는 정보가 손실되거나 악용되거나 무단으로 액세스 또는 공개되지 않도록 보호하기 위해 노력합니다. 이러한 조치를 취할 때는 당사가 수집, 처리 및 저장하는 정보의 민감성과 최신 기술 상태를 고려합니다. Slack은 국제적으로 공인된 보안 인증을 받았습니다. 보안 및 서비스 기밀유지에 관한 최신 관행 및 정책에 대해 자세히 알아보려면 보안 관행을 참조하십시오. 통신 및 정보 처리 기술의 특성을 고려할 때 Slack은 인터넷을 통해 전송되는 동안, 당사 시스템에 저장되어 있는 동안 또는 당사의 관리하에 있는 동안 정보가 다른 사람의 침입으로부터 완벽하게 보호될 것이라고 보장할 수 없습니다. 타사 사이트의 링크를 클릭하면 Slack 사이트를 떠나게 되므로 당사는 더 이상 타사 사이트의 내용을 통제 또는 보증하지 않습니다.

연령 제한

해당 법률에서 금지하는 범위 내에서 Slack은 만 16세 미만 청소년의 서비스 및 웹사이트 사용을 허용하지 않습니다. 만 16세 미만의 청소년이 불법적으로 당사에 개인 데이터를 제공했음을 알게 되는 경우 당사에 알려주십시오. 그러면 당사는 그러한 정보를 삭제하는 조치를 취할 것입니다.

이 개인정보 처리방침에 대한 변경 내용

Slack은 수시로 이 개인정보 처리방침을 변경할 수 있습니다. 법률, 규정 및 업계 표준이 진화함에 따라 그러한 변경이 필요해질 수 있거나 당사가 서비스 또는 비즈니스를 변경할 수도 있습니다. 당사는 이 페이지에 변경 내용을 게시할 것이므로, 당사의 개인정보 처리방침을 검토하여 최신 내용을 파악하시기 바랍니다. 개인정보 보호 권리에 중대한 영향을 미치는 변경을 수행하는 경우 Slack은 이메일 또는 서비스를 통해 추가 통지를 제공할 것입니다. 이 개인정보 처리방침에 대한 변경 내용에 동의하지 않는 경우 서비스 계정을 비활성화해야 합니다. 고객이 관리 중인 개인 데이터의 제거를 요청하려면 해당 고객에게 문의하십시오. Slack 개인정보 처리방침의 이전 버전을 보려면 https://slack.com/policy-archives를 방문하세요.

국제 데이터 전송

Slack은 미국으로의 전송을 포함하여 귀하가 거주하는 국가 외의 다른 국가로 귀하의 개인 데이터를 전송할 수 있습니다. 개인 데이터가 해외로 전송되면 Slack은 Slack의 의무에 의거하여 각 관할권에서 해당 법의 요구 사항을 준수합니다.

특히 Slack이 다른 데이터 보호법을 적용하는 관할권으로부터 개인 데이터를 전송하는 경우 당사는 다음과 같은 조치를 취합니다.

유럽연합 집행위원회(European Commission)의 표준 계약 조항. Slack은 특히 대한민국, 호주, 캐나다, 인도, 일본, 미국으로의 전송을 위해 유럽연합 집행위원회에서 승인한 표준 계약 조항(및 해당되는 경우 영국의 동등한 표준 계약 조항)을 사용합니다. Slack은 서비스 제공을 용이하게 하기 위해 귀하의 개인 데이터를 전송합니다. 표준 계약 조항을 포함하는 당사의 표준 데이터 처리 부록 사본은 여기에서 확인할 수 있으며, 표준 계약 조항의 실행 버전 사본은 아래 “Slack에 문의” 섹션에 설명된 대로 당사에 문의하여 확인할 수 있습니다.

Slack은 특히 대한민국, 호주, 캐나다, 인도, 일본, 미국으로의 전송을 위해 유럽연합 집행위원회에서 승인한 표준 계약 조항(및 해당되는 경우 영국의 동등한 표준 계약 조항)을 사용합니다. Slack은 서비스 제공을 용이하게 하기 위해 귀하의 개인 데이터를 전송합니다. 표준 계약 조항을 포함하는 당사의 표준 데이터 처리 부록 사본은 여기에서 확인할 수 있으며, 표준 계약 조항의 실행 버전 사본은 아래 “Slack에 문의” 섹션에 설명된 대로 당사에 문의하여 확인할 수 있습니다. 아시아태평양경제협력체(APEC)의 국경 간 프라이버시 규칙(Cross-Border Privacy Rules System) 시스템 및 처리자에 대한 프라이버시 인증(Privacy Recognition For Processors) 시스템입니다. 이 개인정보 처리방침에서 설명하는 Slack의 개인정보 보호 관행은 아시아태평양경제협력체(“APEC”)의 국경 간 프라이버시 규칙(“CBPR”) 시스템 및 처리자에 대한 프라이버시 인증(“PRP”)을 준수합니다. APEC CBPR 시스템은 APEC 내 가맹국 간 전송되는 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 프레임워크를 조직에 제공하며, PRP는 개인정보 처리와 관련하여 개인 데이터 처리자의 개인정보 보호 의무를 효과적으로 수행할 수 있는 능력이 조직에 있음을 보여줍니다. APEC CBPR 또는 PRP 인증과 관련하여 아직 해결되지 않은 개인정보 보호 또는 데이터 사용 관련 우려가 있는 경우 타사 분쟁 해결 제공업체에 문의하십시오.

개인 데이터의 해외 전송을 거부할 수 있지만 Slack 사용이 제한될 수 있습니다. 개인 데이터가 해외로 전송되는 것을 원치 않으면 privacy@slack.com으로 문의하거나 이 양식을 제출하여 Slack 프로필 정보 삭제를 요청할 수 있습니다.

데이터 보호 책임자

당사의 데이터 보호 책임자와 연락하려면 dpo@slack.com으로 이메일을 보내 주십시오.

데이터 통제자 및 처리자 식별

특정 관할권의 데이터 보호법에서는 정보의 “통제자” 및 “처리자”를 구분합니다. 일반적으로 고객은 고객 데이터의 통제자입니다. 일반적으로 Slack은 고객 데이터의 처리자이면서 기타 정보의 통제자입니다. 여러 Slack 법인이 전 세계 여러 지역에서 서비스를 제공하고 있습니다.

아일랜드 더블린에 위치한 아일랜드 기업인 Slack Technologies Limited 는 기타 정보의 통제자이면서 미국 및 캐나다 외 지역의 고객에 대해 설정된 워크스페이스를 사용하는 허가된 사용자에 관한 고객 데이터의 처리자입니다.

는 기타 정보의 통제자이면서 미국 및 캐나다 외 지역의 고객에 대해 설정된 워크스페이스를 사용하는 허가된 사용자에 관한 고객 데이터의 처리자입니다. 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치한 미국 기업인 Slack Technologies, LCC는 기타 정보의 통제자이면서 미국 및 캐나다 지역의 고객에 대해 설정된 워크스페이스를 사용하는 허가된 사용자에 관한 고객 데이터의 처리자입니다.

귀하의 권리

유럽경제지역, 영국, 브라질을 비롯한 전 세계의 개인은 개인 데이터에 관한 특정 법적 권리를 보유합니다. 법률에 규정된 면제에 따라 귀하는 개인 정보에 대한 액세스를 요청할 수 있는 권리와 정보를 업데이트, 삭제 또는 수정을 요구할 수 있는 권리를 보유할 수 있습니다. 귀하는 서비스 계정에 있는 설정 및 도구를 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다. 설정 및 도구를 사용할 수 없는 경우 워크스페이스를 관리하는 고객에게 연락하여 추가 액세스 및 지원을 요청하십시오. 고객 연락처 정보는 https://slack.com/account/settings에서 확인하십시오.

Slack의 개인 데이터 처리가 일반 데이터 보호 규정 또는 영국의 데이터 보호법 또는 브라질의 일반 데이터 보호법(Lei Geral de Proteção de Dados)과 같이 개인 데이터 처리에 대한 법적 근거를 요구하는 기타 관련 법률이 적용되는 범위 내에서, Slack은 위에 명시된 적법한 이익을 바탕으로 귀하의 데이터를 처리합니다. 당사가 귀하의 개인 데이터를 처리하기 위해 적법한 이익을 바탕으로 하는 경우, 귀하는 아래 “Slack에 문의” 섹션에 설명된 대로 당사에 연락하여 해당 처리에 대해 이의를 제기할 수 있습니다. 귀하의 이의에 대응하여 당사는 해당 상황에 대한 명확한 근거가 있거나 법적 청구의 맥락에서 처리해야 하는 경우를 제외하고 관련 목적을 위한 귀하의 정보 처리를 중단합니다. Slack은 또한 직접 마케팅을 위해 귀하의 개인 데이터에 해당하는 기타 정보를 처리할 수 있으며 귀하는 언제든지 Slack이 귀하의 개인 데이터를 이러한 용도로 사용하는 것에 이의를 제기할 권리를 보유합니다.

캘리포니아 개인 정보 보호에 관한 권리

이 섹션은 캘리포니아 프라이버시 권리법(“CPRA”)에 의해 개정된 캘리포니아 소비자 프라이버시 법(“CCPA”)에 따라 캘리포니아 소비자에 관해 당사가 수집하는 개인 정보 및 해당 소비자에게 제공되는 권리에 관한 추가적인 세부정보를 제공합니다.

캘리포니아 법에서 요구하는 대로, 당사는 특정 “비즈니스 목적”(예: 당사 서비스의 보안 유지 또는 당사 제품의 마케팅을 지원하는 서비스 제공업체 및 개인정보 처리방침의 이전 섹션에서 설명한 기타 법인)을 위해 당사가 수집하고 공개하는 개인 정보의 범주를 상세히 열거해야 합니다. 위의 “당사가 수집 및 수신하는 정보” 섹션에 명시된 정보 외에도, 당사는 비즈니스 목적을 위해 귀하, 귀하의 고용주, 데이터 분석 제공업체, 데이터 브로커, 타사 서비스로부터 다음과 같은 범주의 개인 정보를 수집합니다.

식별자/연락처 정보;

상업 정보;

인터넷 또는 전자 네트워크 활동 정보;

재무 정보:

지리적 위치 정보;

전문가 또는 고용 관련 정보

오디오 및 시각적 데이터

법에서 허용하는 제한된 상황에서 캘리포니아 또는 미국 법에 따라 보호될 수 있는 정보 및

위 범주에서 도출한 추론.

당사는 ‘당사가 귀하의 정보를 처리하는 방법 및 이에 대한 법적 근거’ 섹션에 설명된 비즈니스 및 상업적 목적으로 이 정보를 수집합니다. 당사는 위의 ‘당사가 정보를 공유하고 공개하는 방법’ 섹션에 설명된 대로 이 정보를 공유합니다. Slack은 CCPA 또는 기타 법률에 규정된 바와 같이 당사가 수집한 개인 정보를 판매하지 않습니다. (취소할 수 있는 권리를 제공하지 않는 경우에도 판매하지 않습니다.) 또한, 당사는 Slack 이외의 웹사이트, 애플리케이션 및 서비스에서 광고를 타겟팅할 목적으로 제3자 광고주와 개인 정보(식별자 및 인터넷 활동 정보의 형태)를 공유할 수 있습니다. 게다가, 제3자가 해당 개인 정보의 보유, 이용 및 공개에 관한 당사의 계약 제한에 동의한 공인 서비스 제공업체이거나 귀하가 당사 사이트 또는 서비스를 사용하여 제3자와 상호 작용하거나 귀하의 개인 정보를 제3자에게 공개하도록 지시하는 경우 당사는 제3자가 당사 사이트 또는 서비스를 통해 개인 정보를 수집하도록 허용할 수 있습니다.

특정한 제한 사항이 적용되지만, CCPA는 캘리포니아 소비자에게 당사가 수집하는 개인 정보의 범주 또는 특정한 개인 정보에 관한 보다 세부적인 정보(당사가 이 정보를 이용하고 공개하는 방식 또는 판매할 수 있는 방식 포함)를 요청할 권리, 개인 정보를 삭제할 권리, 발생할 수 있는 어떠한 “판매”도 취소할 권리, Slack 이외의 웹사이트에 광고를 게재하기 위해 개인 정보 공유를 요청하고 공유를 취소할 권리는 물론 이러한 권리를 행사하는 데 있어 차별받지 않을 권리도 제공합니다.

캘리포니아 소비자는 privacy@slack.com으로 연락하거나 이 양식을 작성하여 CCPA에 명시된 소비자 권리에 따라 요청할 수 있습니다. 당사는 이메일 주소 등 귀하의 계정과 관련된 정보를 사용하여 이러한 요청을 확인합니다. 정부 식별이 필요할 수 있습니다. 또한 소비자는 자신을 대신하여 이러한 권리를 행사할 공식 대리인을 지정할 수 있습니다. 공식 대리인은 승인 증빙 자료를 제출해야 합니다.

쿠키 식별자에 따라 공유 활동을 옵트아웃하려는 경우 웹 브라우저 또는 브라우저 확장 프로그램에서 글로벌 개인 정보 보호 제어를 켜세요. 유효한 글로벌 개인 정보 보호 제어에 대해 자세히 알아보려면 캘리포이나 개인 정보 보호 기관의 웹사이트(https://oag.ca.gov/privacy/ccpa)를 확인하세요. 기타 식별자(이메일 주소 또는 전화번호 등)에 따라 공유 활동을 옵트아웃하려는 경우 아래 “Slack에 문의“ 섹션에 따라 Slack에 문의하세요.

CCPA에 따른 Slack의 역할 및 의무에 대해 자세히 알아보려면 Slack의 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법) FAQ를 확인하세요.

데이터 보호 당국

또한 관련 법률에 따라 귀하는 (i) Slack이 귀하의 개인 데이터를 구성하는 기타 정보를 사용하지 못하도록 제한하고 (ii) 해당 지역의 데이터 보호 기관에 이의를 제기할 수 있는 권리도 보유합니다. 단, 당사가 귀하의 불만 또는 우려사항에 대해 도움을 줄 수 없다고 판단되고 귀하가 유럽경제지역 또는 영국에 거주하고 있는 경우, 귀하는 관할 감독 기관에 이의를 제기할 권리를 보유합니다. 유럽연합의 회원국 또는 EEA 국가에서 근무하거나 거주하는 경우 다음 웹사이트에서 해당 데이터 보호 기관의 연락처 세부정보를 찾을 수 있습니다. 영국 거주자인 경우 영국 감독 기관인 정보보호위원회(Information Commissioner’s Office)에 문의할 수 있습니다.

이 개인정보 처리방침 또는 Slack의 관행에 관해 질문이 있거나 귀하의 법적 권리를 행사하려는 경우 언제든지 Slack에 문의해 주십시오. Slack은 합당한 기간 내에 응답할 것입니다. privacy@slack.com 또는 아래 우편 주소로 문의할 수 있습니다.

미국 및 캐나다의 고객을 위해 설정된 워크스페이스를 사용하는 고객 및 승인된 사용자의 경우:

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

미국



또는

미국 및 캐나다 이외 지역의 고객을 위해 설정된 워크스페이스를 사용하는 고객 및 승인된 사용자의 경우:

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

아일랜드