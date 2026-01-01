Slack 고객의 썸네일 이미지.
온라인 회의 플랫폼

허들로 팀과 함께 일하세요

실시간으로 협업하거나 공동으로 작업할 수 있는 가상 공간을 통해 동료 바로 옆에서 일하는 듯한 기분을 느껴보세요.

스위치를 켜고 모두가 한 곳에 모이세요

허들은 Slack에서 바로 시작됩니다. 음성 또는 화상으로 즉시 연결되고 화면을 공유하여 현재 작업 중인 바로 그 곳에서 훨씬 더 많은 업무를 해낼 수 있습니다.

    37%

    허들을 사용하는 팀에서 생산성 증가*

    *출처: Salesforce의 Slack이 2023년 10월에 진행한 FY24 고객 추적 조사에서 720명의 Slack 사용자가 응답한 내용을 기반으로 함.
    AI 회의 노트

    노트가 자동으로 기록되게 하세요

    Slack의 AI는 사용자를 대신해 노트를 작성하여 대화에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 허들 회의가 끝나면 주요 요점, 실행 항목, 누가 무슨 말을 했는지 모두 깔끔하게 정리되어 있어 모두가 동일한 정보를 숙지할 수 있습니다.

      Slack의 AI에 대해 자세히 알아보기

      보다 생동감 있는 대화를 나누세요

      이모티콘 반응. 알록달록한 배경. 유쾌한 효과. 허들에서 팀원들은 자신의 개성을 표현할 수 있어 협업이 더욱 즐거워집니다.

        허들에서 공유한 내용은 Slack에 그대로 저장

        허들에서 공유된 모든 링크, 문서, 메시지는 허들이 끝나면 자동으로 저장되므로, 쉽게 원하는 내용을 다시 참조할 수 있습니다.

          Writer 회사 로고

          "허들은 유연성과 대응력 측면에서 크게 차별화되죠. 저희는 어떤 문제도 바로 뛰어들어 해결하고 훨씬 더 빠르게 혁신할 수 있습니다."

          Jillian Freidus
          Writer 영업 파트너십 부문 책임자

          자주 묻는 질문

          허들은 비공식적인 온라인 회의나 즉흥적인 업무 세션을 진행할 때 가장 적합합니다. 허들을 사용해 빠르게 질문하고, 브레인스토밍하고, 문제를 해결하거나, 또는 슬라이드나 문서를 보며 협업할 수 있습니다.

          모든 허들은 음성 전용 대화로 시작됩니다. 팀과 더 심도 있게 협업을 원할 경우 토론이나 업무 세션 중 비디오를 켜고, 화면을 공유하고, 허들 스레드에서 메시지를 보내며, 재미있는 반응을 사용할 수 있습니다.

          모든 허들은 이미 업무를 진행하고 있는 위치, 즉 사용 중인 채널이나 다이렉트 메시지에서 시작할 수 있습니다. 대화 화면 헤더에서 헤드폰 아이콘을 클릭하기만 하면 팀과 허들을 시작할 수 있습니다.

          허들은 데스크톱, 모바일, iPad에서 사용할 수 있으므로, 작업 중인 어느 곳에서든 허들을 시작하거나 참여할 수 있습니다.

          Slack 무료 버전에서는 최대 2명과 30분까지 허들을 사용할 수 있습니다. Slack 유료 버전에서는 무제한 그룹 허들을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 요금 책정 페이지를 참조하세요.

          허들에 참여 중인 누군가가 AI 노트를 켜면 알림이 표시됩니다. 허들이 종료되거나, 또는 누군가가 AI 노트를 중단하거나 취소할 때까지 알림이 표시되죠. 누군가가 허들에서 이 기능을 켜지 않는다면 AI는 노트를 작성하지 않습니다.

          허들이 진행되고 있는 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에 있는 누구나 AI 노트 캔버스를 확인할 수 있습니다. AI 노트가 기록된 캔버스는 Slack 캔버스와 마찬가지로 다른 대화에서 공유할 수 있습니다. 스크립트는 노트 캔버스에 포함되고 캔버스에 액세스할 수 있는 누구나 볼 수 있지만 검색 결과에는 표시되지 않습니다.

          물론이죠. AI 노트는 iOS와 Android 모두 지원됩니다.