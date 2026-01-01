허들로 팀과 함께 일하세요
실시간으로 협업하거나 공동으로 작업할 수 있는 가상 공간을 통해 동료 바로 옆에서 일하는 듯한 기분을 느껴보세요.
스위치를 켜고 모두가 한 곳에 모이세요
허들은 Slack에서 바로 시작됩니다. 음성 또는 화상으로 즉시 연결되고 화면을 공유하여 현재 작업 중인 바로 그 곳에서 훨씬 더 많은 업무를 해낼 수 있습니다.
37%
허들을 사용하는 팀에서 생산성 증가*
노트가 자동으로 기록되게 하세요
Slack의 AI는 사용자를 대신해 노트를 작성하여 대화에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 허들 회의가 끝나면 주요 요점, 실행 항목, 누가 무슨 말을 했는지 모두 깔끔하게 정리되어 있어 모두가 동일한 정보를 숙지할 수 있습니다.
보다 생동감 있는 대화를 나누세요
이모티콘 반응. 알록달록한 배경. 유쾌한 효과. 허들에서 팀원들은 자신의 개성을 표현할 수 있어 협업이 더욱 즐거워집니다.
허들에서 공유한 내용은 Slack에 그대로 저장
허들에서 공유된 모든 링크, 문서, 메시지는 허들이 끝나면 자동으로 저장되므로, 쉽게 원하는 내용을 다시 참조할 수 있습니다.
"허들은 유연성과 대응력 측면에서 크게 차별화되죠. 저희는 어떤 문제도 바로 뛰어들어 해결하고 훨씬 더 빠르게 혁신할 수 있습니다."
자주 묻는 질문
허들은 비공식적인 온라인 회의나 즉흥적인 업무 세션을 진행할 때 가장 적합합니다. 허들을 사용해 빠르게 질문하고, 브레인스토밍하고, 문제를 해결하거나, 또는 슬라이드나 문서를 보며 협업할 수 있습니다.
모든 허들은 음성 전용 대화로 시작됩니다. 팀과 더 심도 있게 협업을 원할 경우 토론이나 업무 세션 중 비디오를 켜고, 화면을 공유하고, 허들 스레드에서 메시지를 보내며, 재미있는 반응을 사용할 수 있습니다.
모든 허들은 이미 업무를 진행하고 있는 위치, 즉 사용 중인 채널이나 다이렉트 메시지에서 시작할 수 있습니다. 대화 화면 헤더에서 헤드폰 아이콘을 클릭하기만 하면 팀과 허들을 시작할 수 있습니다.
허들은 데스크톱, 모바일, iPad에서 사용할 수 있으므로, 작업 중인 어느 곳에서든 허들을 시작하거나 참여할 수 있습니다.
Slack 무료 버전에서는 최대 2명과 30분까지 허들을 사용할 수 있습니다. Slack 유료 버전에서는 무제한 그룹 허들을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 요금 책정 페이지를 참조하세요.
허들에 참여 중인 누군가가 AI 노트를 켜면 알림이 표시됩니다. 허들이 종료되거나, 또는 누군가가 AI 노트를 중단하거나 취소할 때까지 알림이 표시되죠. 누군가가 허들에서 이 기능을 켜지 않는다면 AI는 노트를 작성하지 않습니다.
허들이 진행되고 있는 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에 있는 누구나 AI 노트 캔버스를 확인할 수 있습니다. AI 노트가 기록된 캔버스는 Slack 캔버스와 마찬가지로 다른 대화에서 공유할 수 있습니다. 스크립트는 노트 캔버스에 포함되고 캔버스에 액세스할 수 있는 누구나 볼 수 있지만 검색 결과에는 표시되지 않습니다.
물론이죠. AI 노트는 iOS와 Android 모두 지원됩니다.