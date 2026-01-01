Slack이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

Slack은 수백만 명의 업무가 이뤄지는 곳입니다.

전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 조직들이 Slack의 대화형 AI 기반 플랫폼을 선택하는 이유는 업무를 더 간편하고, 즐겁고, 생산적으로 만들어 주기 때문입니다. 모든 산업 분야에서 모든 규모의 팀들이 성장하며 생산성을 높이기 위해 Slack 플랫폼을 이용하면서, 사람들은 매일 7억 개 이상의 메시지를 보내고 300만 개 가량의 워크플로를 실행하여 Slack에서 업무를 처리하고 있습니다.

Slack에서의 협업은 다음을 의미합니다.

어디서든 액세스할 수 있는 안전하고 검색 가능한 하나의 위치에서 커뮤니케이션을 간소화

Slack AI 로 모든 팀원의 집단 지성을 통해 더욱더 높은 생산성 달성

로 모든 팀원의 집단 지성을 통해 더욱더 높은 생산성 달성 코드나 기술력 없이도 일상적인 작업 자동화

이미 사용하고 있는 앱과 도구를 통합하여 Slack에서 집중력 유지

Slack이란 무엇이며 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

Slack은 어떻게 작동하나요?

Slack은 인력, 지식 및 도구를 직관적이고 사용자 친화적인 하나의 환경으로 통합하는 일부터 시작합니다. Slack 플랫폼은 노코드 자동화 기능, 그리고 생성형 AI 제품을 구매하는 고객의 경우 Slack AI를 기반으로 큰 성과를 창출합니다. 그럼, 자세히 알아볼까요?

인력

Slack의 핵심은 팀원들이 프로젝트, 주제 또는 팀을 기반으로 하는 채널(쉬운 생성, 간편한 사용자 추가, 수월한 나가기 가능)에서 협업하는 것입니다. 채널은 워크스페이스 내에 있으며, 다양한 팀(영업, 엔지니어링, 마케팅 등)이 업무에 집중하도록 구성할 수 있습니다. 메시지 및 파일은 저장 및 검색이 가능하므로, 채널에 들어오는 사람 및 다시 들어오는 사람까지 누구나 이전 대화 및 결정 사항을 쉽게 따라잡을 수 있습니다. 개인이나 그룹에게 비공개 메시지를 보낼 수도 있습니다.

Slack Connect는 일반적으로 이메일을 주고받는 대신 사용자가 Slack 채널에서 외부 파트너 및 고객과 직접 협업할 수 있도록 하여, 관계를 강화하고 프로젝트를 더 빠르게 완료하도록 돕습니다. 일반적인 채널과 마찬가지로, 공개 또는 비공개로 설정할 수도 있고요.

실시간으로 협업하고 화면을 공유하려면 동료나 전체 팀과 간단한 허들을 시작할 수 있습니다. 그리고 클립을 사용하면 팀원이 편한 시간에 확인하도록 비동기식 동영상이나 음성 메모를 남길 수 있습니다.

지식

재미있는 사실: Slack은 모든 커뮤니케이션과 지식이 포함되어 있는 검색 가능한 기록(Searchable Log of All Communication and Knowledge)의 약어입니다.

Slack을 사용하면 조직 전체의 대화 기록을 간편하게 활용할 수 있습니다. 따라서 정보가 필요할 때마다 누구에게 요청해야 할지 고민하는 대신, 이전 대화와 관련된 문구를 간단히 검색하고 필요한 세부 정보를 즉시 확인할 수 있습니다. 모두의 소중한 시간과 노력을 아낄 수 있는 거죠.

캔버스는 Slack에서 지식을 공유하는 또 다른 방법을 제공합니다. 캔버스는 Slack 내에서 팀이 필수 비즈니스 리소스를 만들고, 구성하며, 공유할 수 있는 공간입니다. 글, 파일, 앱, 서식 있는 미디어 등 어떤 것이든 포함시킬 수 있고 Salesforce Customer 360과 같은 레코드 시스템의 미리보기 링크를 펼쳐서 앱을 전환하지 않고도 관련 인사이트를 바로 확인할 수 있습니다.

리스트는 프로젝트 및 작업 관리를 Slack으로 바로 가져옵니다. 리스트는 Slack에서 작업할 수 있는 추가적인 구조를 제공하므로 팀은 여러 애플리케이션을 오갈 필요 없이 이미 함께 작업 중인 공간에서 프로젝트, 인바운드 요청 및 가장 중요한 작업들을 계속 추적할 수 있습니다.

도구

Slack 앱 디렉터리는 어떤 Slack 사용자의 환경에든 빠르게 추가할 수 있는 2,600개 이상의 인기 있는 타사 도구를 제공합니다. 팀은 채널, 메시지 및 명령어를 통해 Slack에서 앱과 직접 상호 작용하여, 워크스페이스를 벗어나지 않고도 업무를 처리할 수 있습니다. 알림, 경고 및 작업을 완료하기 위해 취하는 조치들을 중앙 집중화하면 Slack에서 생산성이 즉각적으로 높아집니다.

자동화 및 생성형 AI로 회사 지식을 활성화

Slack은 자연스러운 대화형 인터페이스로, 인력, 데이터 및 앱이 하나의 플랫폼에 통합되어 있을 때 신뢰할 수 있는 인공지능의 자연스러운 거처가 됩니다.

별도로 구매할 수 있는 추가 기능 제품인 Slack AI는 대화 요약을 통해 Slack 채널 및 워크스페이스 전반의 지식을 활용하고 매일 한 눈에 정리 기능으로 잡음을 줄여줍니다. 그리고 사용자가 빠른 답변이 필요한 경우, Slack AI의 탁월하고 향상된 검색 기능을 사용하면 됩니다. 예를 들어, 사용자가 잘 모르는 약어에 대해 물어보거나 최신 회사 정책을 파악할 수 있습니다.

또, 저희 Slack은 누구나 쉽게 사용하고 액세스할 수 있는 자동화 기능을 제공하는 것을 사명으로 삼습니다. 워크플로 빌더는 노코드 도구로, 개발자가 아닌 사람도 Slack에서 직접 일상적인 프로세스를 자동화할 수 있게 해 줍니다. Slack은 사용자가 자신만의 자동화된 워크플로를 맞춤형으로 구성할 수 있는 모듈식 템플릿을 제공하며, 사용자가 처음부터 새로 만들 수도 있습니다. 워크플로 빌더는 IT 요청 건 심사, 주간 업무 보고 회의 진행, 피드백 수집 또는 새 팀원 온보딩 등 매우 창의적으로 사용할 수 있습니다.

이러한 도구들은 표면적인 것에 불과합니다. 기업에서 이 도구들을 사용하여 부서의 업무 효율을 높일 수 있는 방법이 궁금하신가요? 계속 읽어 보세요.

Slack을 채택한 후 영업 팀의 거래 성사율 평균 36% 향상

서비스 팀의 사례 해결 속도 32% 단축

마케팅 팀의 의사 결정 속도 37% 단축

IT 팀의 직원 생산성 38% 향상

재무 팀의 직원 생산성 37% 향상

HR 팀의 직원 참여도 36% 향상

소규모 기업에서는 Slack을 어떻게 사용하나요?

Slack은 소규모 기업이나 팀들이 잡무를 줄이며 확장해 나가도록 지원합니다. 팀은 한 공간에서 협업하고, 자동화로 효율성을 높이며, 오디오 또는 비디오 클립이나 텍스트 기반의 채널 등 가장 적합한 방식으로 연결할 수 있습니다. 다음은 소규모 기업들이 Slack을 사용하는 몇 가지 예입니다.

Opteo: 이 마케팅 소프트웨어 플랫폼은 비동기식 업무 모델로 전환할 수 있도록 Slack을 선택했으며, 그 결과 생산성이 크게 향상되었습니다. 이 회사에서는 정기 미팅을 90% 줄였고 특정 시점에 팀이 처리하는 프로젝트의 수는 2~3배 늘어나게 되었습니다.

McLeod Cranes: 이 가족 경영 크레인 기업은 Slack을 통해 운영 방식을 혁신했습니다. 워크플로 빌더로 작업 예약 과정을 간소화하여 며칠씩 걸리던 프로세스를 1분 내로 단축했습니다. Simple Poll을 통합하면서, 작업자들이 근무 가능 시간을 표시하게 함으로써 주말 근무 일정 조정이 간편해졌습니다. 그리고 Salesforce를 Slack과 통합하여 운영 상황을 종합적으로 볼 수 있게 되었고 회사 전반의 생산성과 커뮤니케이션이 향상되었습니다.

Ari Bicycles: 이 자전거 직판매 회사는 Slack을 사용하여 운영됩니다. 자전거 설계 및 제조에서 고객에게 맞춤형 자전거를 제공하는 일까지, 생산의 모든 단계는 채널을 통해 조율됩니다. 또, 이 회사는 Slack AI를 사용해 Slack 워크스페이스에 저장된 지식을 빠르게 찾습니다. Slack은 Ari가 프로젝트를 빠르고 간편하게 관리하고 미팅을 줄여 가장 잘 하는 일에 집중할 수 있도록 돕습니다.

일반 기업 및 대기업에서는 Slack을 어떻게 사용하나요?

Fortune 100대 기업 중 거의 80%는 매일 Slack에서 업무를 진행하며, 그 중 대부분은 이 플랫폼을 통해 전체 비즈니스를 운영합니다. Slack은 기업이 대규모의 부서 간 작업을 안전한 환경에서 표준화, 자동화 및 측정할 수 있도록 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다. Slack의 기업 고객 중 몇몇을 소개하면 다음과 같습니다.

IBM: IBM은 25만 명의 직원이 근무하는 글로벌 기업에서 생산성을 개선하고 운영 방식을 간소화하기 위해 Slack을 이용하고 있습니다. IBM 영업 팀은 Slack의 중요한 Salesforce 고객 데이터로 협업하고 파이프라인을 구축하여 영업 프로세스를 효율적으로 만들고 거래 성사율을 높입니다. 양방향 Sales Cloud 통합을 통해 팀 협업을 개선하고 관련 고객 정보에 대해 조치를 취할 수 있으므로, 보다 신속하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 IBM은 Slack 내에서 10,000개가 넘는 워크플로 및 앱을 사용하여 업무를 중앙화하여 효율성을 높이고 협업 업무 환경을 조성합니다.

Inter: 브라질 디지털 은행인 Inter는 Slack을 사용하여 직원 3,600명의 업무를 현대화합니다. 이 회사는 단 이틀 만에 Slack 내에서 작업을 자동화하고 데이터 보안을 개선하는 InterGPT라는 사용자 지정 앱을 만들었습니다. 직원들은 제품 개발, ROI 계산, 투자 조언 등에 이 앱을 사용하여 매일 30분씩 시간을 절약합니다. 이는 곧 큰 절감으로 이어지죠. 50개가 넘는 앱과 수백 개의 워크플로를 구축한 Inter는 곧 출시될 Slack 및 Salesforce 기반의 Interpedia라는 앱을 포함하여, Slack을 통해 더욱 확장하고 통합할 계획을 가지고 있습니다.

Wayfair: Wayfair는 11,000명의 직원들이 2200만 명이 넘는 고객에게 서비스를 제공하도록 지원하는 업무 플랫폼으로 Slack을 사용합니다. Slack은 Wayfair IT 팀이 기술 문제를 해결하도록 지원하여, 기술 문제를 65%까지 줄일 수 있었습니다. 이 팀은 노코드 워크플로를 사용하여 작업을 자동화하고 가장 많이 사용하는 도구들과 통합하여 시간을 절약하고 더 영향력 있는 업무에 집중할 수 있습니다. Slack AI 시범 사용 프로그램의 일부로, Wayfair는 Slack에서 관련 정보를 빠르게 검색하고 요약하여 생성형 AI가 직원 경험을 향상하는 방법을 직접 알게 되었습니다.

여러 부서에서 Slack을 어떻게 사용하나요?

영업 팀을 위한 Slack

오늘날 영업 팀은 거래를 성사시키고 고객과의 관계를 구축하는 과정에서 수많은 어려움을 마주합니다. 부정확한 거래 예측 및 뒤죽박죽인 파이프라인부터 CRM 데이터를 관련성 있고 최신 상태로 유지하는 번거로움까지, 데이터가 오래된 상태인데다 팀들이 협업하는 곳에 연결되어 있지 않으면 영업은 훨씬 더 어려워집니다.

Slack Sales Elevate는 Salesforce Sales Cloud와 Slack을 기본적으로 통합하여 중요한 고객 레코드, 계정, 기회 및 주요 메트릭을 중앙화합니다. 또한 거래 이동, 팀의 거래 성사 및 파이프라인 변경 프로세스에 대한 승인 및 의사 결정 과정을 간소화하는 동시에 CRM 업데이트 및 기타 관리 작업을 자동화합니다.

Rochester Electronics의 영업 팀은 Slack Sales Elevate를 사용하여 다음을 달성합니다.

거래를 더 정확하게 예측

파이프라인을 관리하고 CRM 업데이트에 드는 시간 단축

한 팀이 되어 판매하여 더 높은 거래 성사율 달성

고객 서비스 팀을 위한 Slack

고객은 서비스 및 고객 지원 팀에 그 어느 때보다도 많은 것을 요구합니다. 느린 응답 시간, 소통 오류 및 해결되지 않은 채로 담당자 간에 이관되는 사례들은 고객 충성도에 부정적인 영향을 미치는, 수준 이하의 서비스를 보여주는 몇 가지 예에 불과합니다.

Slack은 계층 없는 지원, 맞춤식 자동화 및 보다 투명한 지식 관리를 통해 고객 지원 운영을 성공적인 팀으로 혁신하고 고객과의 신뢰를 높여 회사의 평판을 향상시킬 수 있습니다.

OpenAI 및 Salesforce의 서비스 팀은 Slack을 사용하여 다음을 달성합니다.

계층 없는 지원으로 사례 처리 속도 26% 단축

문제 해결 속도 19% 단축

첫 접점 해결률 36% 개선

마케팅 팀을 위한 Slack

마케팅 팀은 효과적인 캠페인을 설계하고, 여러 데이터 소스를 분석하고, 변화하는 시장 상황에 빠르게 대응해야 하는 지속적인 압박을 받고 있습니다. 정보에 기반해 의사 결정을 내리거나, 복잡한 캠페인 승인을 탐색하거나, 가치 있는 리드를 적극적으로 찾는 등 빠른 속도의 필요성은 그 어느 때보다도 중요해졌습니다.

시장을 이끄는 것과 시장을 따라잡는 것의 차이는 이러한 문제를 얼마나 효과적으로 해결하는지에 달려 있습니다. Slack의 협업 중심 허브는 이러한 어려움을 기회로 바꿔, 팀이 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있는 힘을 부여합니다.

Grammarly와 Box의 마케팅 팀은 Slack을 사용하여 다음을 달성합니다.

캠페인 승인 자동화

캠페인 의사 결정 속도 향상

MQL(마케팅에서 생성된 잠재 고객)에 신속히 대응

재무 팀을 위한 Slack

예산 및 지출 승인부터 합병 인수 처리에 이르기까지, 재무 팀은 정확하고 빠른 속도로 최신 문제를 탐색해야 합니다. 하지만 재무 팀은 규제 준수와 비즈니스 우선순위에 따른 실행 사이에서 갈등하는 경우가 많습니다.

Slack은 커뮤니케이션 격차를 해소하고, 업무 흐름을 간소화하며, 재무 팀이 탁월하게 운영하며 달려나갈 수 있도록 지원합니다. Slack은 에스컬레이션 및 후속 조치를 줄이고, 예산 및 지출 승인을 자동화하고, 기업 합병 발생 시 관련 프로세스를 간소화하여 불필요한 부분을 줄이고 재무 팀을 고속 고효율 팀으로 탈바꿈시킵니다.

Canva와 Salesforce의 재무 팀은 Slack을 사용하여 다음을 달성합니다.

예산 및 지출을 원활하게 승인

에스컬레이션 및 후속 조치 감소

체계적인 효율성으로 합병 및 인수

IT 팀을 위한 Slack

IT 팀은 워크스페이스를 안전하게 제대로 작동시키는 숨은 영웅입니다. 하지만 아무리 간소화된 시스템이라도 균형 있는 예산 유지, 기술 중단 최소화, 점점 더 하이브리드화되는 업무 환경에서의 직원 경험 통합 등 여러 가지 문제에 직면하게 됩니다.

Slack은 이러한 문제를 인식하고 있으며 이를 극복하기 위한 핵심은 더 스마트한 협업과 더 효과적인 통합에 있다는 것을 잘 알고 있습니다. Slack은 올바른 사람을 적시에 올바른 정보와 연결하여 IT 팀이 비용을 대폭 절감하고, 응답 시간을 개선하고, 모든 직원이 어디서 일하든 상관없이 액세스할 수 있는 경험을 제공하도록 지원합니다.

Paramount와 IBM의 IT 팀은 Slack을 사용하여 다음을 달성합니다.

고객 지원 센터 티켓당 비용 감소

문제 해결에 걸리는 시간 단축

직원 경험 통합

간편하고, 즐겁고, 생산적인 업무 경험

Slack은 단순히 기능들의 통합체를 넘어 현재와 미래에 더 효과적인 업무 방식입니다. 이런 이유로, 전 세계에서 수백만 명의 사용자와 20만 개 이상의 조직들이 Slack을 사용해 다음을 달성합니다.

여러 위치 및 시간대에 걸쳐 협업

전체 기술 스택을 하나의 소비자급 인터페이스에 통합

자동화 및 Slack의 새로운 생성형 AI 추가 기능으로 더 쉽고 효율적으로 작업

기존의 기업 소프트웨어와 달리, Slack은 문화와 소통을 주도합니다. 사용자의 90%는 Slack이 팀들을 하나의 팀으로 연결하며 조직 내 커뮤니티를 구축하는 데 도움이 된다고 말합니다. Slack은 사람들이 인간 관계의 모든 미묘한 부분에 참여할 수 있도록 최상의 경험을 제공하기 위해 심혈을 기울여 설계되었습니다.