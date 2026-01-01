‘Agentic OS’와 함께하는 업무 혁명의 시작

에이젠틱 워크 OS로 완성되는 세일즈포스와 Slack의 시너지

“Slack이요? 팀 채팅 도구 아닌가요?” 🤔

Slack을 경험하지 못했다면 흔히 할 수 있는 착각이다.하지만 이는 마치 스마트폰을 보고 “그냥 전화기”라고 말하는 것과 같다. 메신저 역할은 Slack이 할 수 있는 일 중 아주 일부다.

Slack은 이미 단순한 메신저를 넘어 ‘에이젠틱 워크 OS’로 진화했고, 여기에 세일즈포스의 고객 데이터가 결합하면서 완전히 새로운 차원의 업무 환경을 제공하고 있다.

마크 베니오프가 2021년 277억 달러를 투자해 Slack을 인수한 비전이 현실이 됐다. 세일즈포스와 Slack의 통합 플랫폼이 만드는 새로운 업무 환경은 이미 도래했다.

이 변화의 물결에 올라탈 것인가, 아니면 뒤쳐질 것인가?

세일즈포스와 Slack을 통한 혁신의 여정을 담은 e-book이 The AI와 디지틀조선일보에서 발간되었습니다.