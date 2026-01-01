Slack 내 AI 에이전트를 사용해 중소기업을 성장시키는 방법

중소기업에 있어 속도는 곧 경쟁력입니다. 하지만 기업이 커질수록 복잡함으로 인해 속도가 저하되죠. 이때 Slack 내 AI 에이전트가 필요합니다. AI 에이전트는 기업을 뛰어나게 만든 근간을 대체하는 게 아니라, 오히려 지켜줍니다.

규모가 작은 팀이 Slack과 AI 에이전트를 활용해 시간을 되찾고, 불필요한 업무를 줄이며, 운영을 간소화하고, 가장 중요한 부분인 고객과 신규 비즈니스에 집중하는 방법을 살펴보세요. 더 많은 새로운 도구나 인력 없이도 이 모든 것이 가능합니다.

CRM 업데이트의 자동화, 지원 티켓 해결, 신입 직원 온보딩 등 어떤 작업에도 상시 가동 중인 에이전트들이 이미 팀이 협업하고 있는 Slack에서 바로 작동합니다. AI 에이전트는 단순히 제안만 하는 게 아니라, 연중무휴 24시간 바로 조치를 취할 수 있는 팀원처럼 움직입니다.

본 가이드에서 다음 팁들을 알아보세요.

AI 에이전트가 비즈니스 전반에서 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 분야 파악

AI 에이전트로 일상 업무를 자동화하고 잡무를 줄이는 방법

증원 없이도 하나의 기업으로서 더 많은 성과를 달성하는 방법

AI 에이전트를 사용해 볼 수 있는 모범 사례

적은 자원으로 더 많은 성과를 낼 준비가 되셨나요? 가이드를 다운로드하여 더 빠르게 일하는 방법, 고객을 더 잘 지원하는 방법, 그리고 효율적으로 성장하는 방법을 알아보세요.