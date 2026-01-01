AI 에이전트

Slack 내 Agentforce를 사용하면 에이전트가 팀원이 됩니다. Slack의 관련도 높은 대화와 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 구동되는 Agentforce는 업무 흐름에서 바로 작업을 제안하고 조치를 취합니다.

모든 태그