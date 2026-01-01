기업의 지식 공유를 가로막는 5가지 장벽 및 AI로 이를 허무는 방법

직원들이 필요한 정보를 찾을 때 어려움을 느낀다면 조직은 시간만 손해보는 것이 아니라, 수익이 줄어들고 프로젝트도 지연될 수 있습니다.

실제로 비효율적인 지식 공유로 인해 대기업은 연평균 4,700만 달러의 손실을 보는 것으로 나타났습니다. 회사의 중요한 지식이 이메일에 묻혀 있거나, 앱에서 잃어버렸거나, 부서 내에만 고립된 경우가 너무 많습니다.

Slack의 엔터프라이즈 검색을 사용하면 회사의 모든 지식과 데이터를 한 곳에 모아, 모든 사람이 이미 일하는 공간에서 필요한 정보를 실시간으로 쉽게 확인할 수 있습니다.

본 전자책에서는 기업의 지식 공유를 막는 5가지 장벽에 대해 알려드립니다.

전문가를 찾는 어려움

정보와 소통이 단절된 부서들

넘쳐나는 정보

보안에 대한 우려

직원들의 이직

Slack의 엔터프라이즈 검색은 이미 주당 평균 97분을 절감해 주는 Slack AI가 확장된 기능으로 위와 같은 조직의 문제를 해결하도록 도와줄 수 있습니다. 또, AI의 힘으로 협업을 간소화해 줍니다.

Slack 엔터프라이즈 검색은 현재 Slack AI가 포함된 Enterprise Grid 플랜을 이용하는 사용자에게 제공됩니다. 전자책을 다운로드하여 자세히 알아보세요.