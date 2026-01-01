Microsoft 고객들이 Slack을 사랑하는 이유

이 비디오는 다음 용도로 적합합니다.
- 비즈니스 의사 결정자
- 기술 전문가
Microsoft 앱들이 필수적이기는 하지만, 귀사의 성장에 제약을 주고 있진 않나요?
Microsoft 365나 다른 타사 도구를 교체하지 않고도 앞선 조직들이 기하급수적으로 가치를 창출하도록 Slack의 지능형 운영 시스템이 어떻게 지원하는지 알아보세요.
Slack은 통합을 넘어서는 개방적이고 지능적인 업무용 운영 시스템으로, 팀의 패턴을 학습하고 요구를 예측하며 매일 해야 할 반복 작업을 자동화해, 고부가 가치의 업무에 집중할 수 있도록 돕습니다.
이 데모에서는 조직이 다음을 어떻게 실현하는지 확인할 수 있습니다.
- 생산성 극대화: AI에 기반한 Slack의 워크플로는 Microsoft 및 타사 애플리케이션 전반에서 정보를 지능적으로 라우팅하고 의사 결정을 자동화합니다.
- 혁신 가속화: Slack의 배경 정보 기반 지능은 팀이 필요한 순간에 정확한 인력, 데이터, 인사이트를 표시해 줍니다.
- 운영 확장: Slack은 조직의 업무 패턴을 학습하고 적용해 지속적으로 업무를 간소화합니다.
