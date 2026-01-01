Slack 커뮤니티
Slack 커뮤니티에 참여하기
초보자, 전문가, 개발자 또는 디자이너인지에 관계없이, 모든 사람은 Slack의 전 세계 사용자들의 네트워크에 참여하여 모든 작업 및 Slack에 대한 지원을 받을 수 있습니다.커뮤니티 참여하기
검색되고, 의견을 내고, 영향 주기
여기는 멤버의 상호 성공을 위해 번창하고, 베풀고, 연결하는 곳입니다.
번창하기
기술의 수준을 높이고, 커리어를 성장시키고 다른 사람들과 함께 미래의 일을 그려나가세요.
영감 주기
호기심을 채우고, 문제를 해결하는 새로운 방법을 찾아내고, 창의성을 활용하는 동시에 다른 사람들도 이렇게 할 수 있도록 지원하세요.
베풀기
여러분의 전문성을 커뮤니티와 공유하여 새로운 생각, 업무 및 협업의 방식을 조성하세요.
연결
혁신하고, 인맥을 형성하고, 함께 성장할 동료를 찾아보세요. 친구를 만들고 재미를 찾으세요!
사람들 만나보기
커뮤니티에 참여하면 소통하고 참여할 많은 기회가 열리게 됩니다.
열정 공유하기: Slack 커뮤니티 챕터 이끌기
우리의 현지 리더는 챕터의 성공에 꼭 필요합니다. 여러분의 도시에서 챕터를 자발적으로 시작하거나 이끌어 보세요.