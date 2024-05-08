Slack의 열렬한 팬이신가요? Slack 커뮤니티 챕터 리더가 되어 보세요

팀에서 Slack 전문가로 알려져 있나요? 아니면, 신입 사원이 쉽게 온보딩할 수 있는 캔버스를 설계했을 지도 모르겠네요. 사용자 지정 이모티콘 한두 개(또는 10개)를 업로드하는 것만으로는 성에 차지 않나요?

이 질문들이 자신의 이야기처럼 들린다면 여러분이 바로 Slack이 찾던 사람입니다!

지난 수년 간 행사와 지역 모임을 통해 Slack에 대한 지식과 전문 노하우를 공유할 수 있도록 전 세계 Slack 고급 사용자들을 초대해 왔습니다. 이러한 Slack 애호가들은 커뮤니티 리더로 알려져 있으며, 지역 커뮤니티(또는 “챕터”)들을 한데 모아 Slack과 업무의 미래에 대한 모든 것을 논의하는 사람들입니다.

Slack 커뮤니티 리더는 단순한 행사 주최자가 아닙니다. 이들은 혁신가이자 비판적 사고자이며 연계자이고 선구자이며, 또한 공동 작업자입니다. 이들은 Slack의 지지자이자 가장 열렬한 팬입니다. 하지만 저희의 말만 믿지 마시고 Slack 커뮤니티 리더가 되는 것이 어떤 의미인지 직접 들어 보십시오.

Slack 커뮤니티 리더들을 만나 보세요

“제 인생 목표 중 하나는 사람들을 미소 짓게 만드는 것입니다. 제가 Slack 커뮤니티 리더가 된다는 소식을 들었을 때 저에게 딱 맞는 일이라고 생각했어요. 저는 Slack의 열렬한 팬이고, 이 기회에 보답할 수 있으니까요.” SaltClick 선임 프로젝트 관리자 Nicole Pomponio 킹 오브 프러시아, 펜실베이니아 챕터 리더

“저는 항상 협업의 힘, 그리고 포용성과 다양성을 갖고 이끄는 리더십의 가치를 믿었습니다. 리더의 자리를 맡는 게 중요한 것이 아니라, 전문 경력과 개인의 성장을 향해 커뮤니티를 하나로 연합시키는 것이 중요합니다.” LDA Digital Solutions 창립자 및 CEO Marilo Meta 티라나, 알바니아 챕터 리더

실제로 Slack 커뮤니티 리더가 된다는 것은 어떤 걸까요?



Slack 리더가 되면 Slack의 지원을 받아 지역 모임을 계획하여 주최하고 지역 내 Slack 사용자, 애호가, Slack에 관심이 있는 사람들까지 초대해 아이디어를 공유하고 Slack에서의 새로운 업무 방식에 대해 배우게 됩니다. 마음껏 여러분만의 창의력을 발휘할 수 있죠!

여러분의 멤버가 Slack 기초 세션을 찾을 수도 있습니다. 조금 더 기술적인 지식을 가진 청중이 있을 수도 있고, 이런 경우 해당 행사에서는 Slack API에 관한 콘텐츠를 포함할 수도 있습니다. Slack과 관련된 것이라면 무엇이든 괜찮습니다! 궁극적으로 여러분은 열정적이고 궁금증이 많은 Slack 사용자들로 이루어진 네트워크를 구축하게 됩니다.

참여하고 싶어요! 어떻게 하면 Slack 커뮤니티 리더가 될 수 있나요?

우선 지원서를 작성해 주세요. (Slack에 대한 애정을 뽐낼 수 있는 기회입니다!) 제출한 지원서가 뽑히면 여러분을 더 잘 알기 위해 짧은 인터뷰가 진행됩니다. 모든 것이 순조롭게 진행된다면 최종적으로 선정되고, Slack과 함께 첫 번째 행사를 주최하기 위한 준비를 시작하게 됩니다. 이 모든 사항이 Slack에서 이루어집니다. 물론 여러분에게는 아주 쉬운 일이겠지요.

현재 챕터 리더가 되는 것에 관심이 없더라도 괜찮습니다! 챕터 멤버로 등록하여 다가오는 행사에 대한 최신 정보를 받아 보세요.

지금 신청하여 최종 사용자, 설계자, 관리자, 개발자로 이루어진 Slack의 글로벌 네트워크 일원이 되어 보세요. 여러분을 빨리 만나고 싶습니다!



Slack 커뮤니티에 참여하기

초보자든 전문가든 상관없이 모두 Slack 커뮤니티에 가입하여 모든 작업 및 Slack에 대한 지원을 받을 수 있습니다.