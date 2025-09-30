커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.

Slack에는 언제나 커뮤니티가 존재했습니다. 초창기에는 여러 사람들이 서로 힘을 합쳐 저희 제품을 어떻게 사용하는 것이 가장 좋을지 고민했습니다. Slack은 탐구 정신을 발휘하여 수년에 걸쳐 Slack의 기능을 개선하고 강화하기 위한 커뮤니티 중심의 프로그램을 만들었습니다. 최근에는 이러한 이니셔티브에 전용 워크스페이스, 전 세계의 커뮤니티 챕터 및 인증서가 포함되어 사용자가 Slack을 필요에 따라 맞춤화할 수 있도록 했습니다.

Slack은 이번에 Slack 커뮤니티 포럼을 출시하며 새로운 목표를 달성하고 있습니다. 사용자들이 Slack에 얼마나 능숙하냐에 관계없이 Slack 포럼은 모든 질문에 대한 답변을 제공합니다. 조직을 위해 만든 Slack 앱을 디버깅하려는 개발자든, 워크플로 빌더 자동화를 구현하려는 사용자든, 그저 Slack의 기능을 어떻게 사용하는지 궁금해 하는 사람이든 말이죠.

선임 작가 Matt Haughey가 커뮤니티 그룹 관리자 Elizabeth Kinsey를 만나 포럼과 그 디자인, 그리고 이를 통해 이루고자 하는 목표에 대해 자세히 알아보았습니다.

Slack 커뮤니티 포럼이란 무엇이고 어떻게 구성되어 있나요?

Slack은 모든 업무를 위한 Digital HQ가 되도록 설계되었지만 Slack 포럼은 명확하고 직접적인 커뮤니티 토론을 위해 특별히 설계된 제품입니다. Slack은 궁극적으로 사람들이 Google에서 Slack에 관한 질문을 검색했을 때, 고객지원센터 기사든, 블로그 포스트든, 커뮤니티 구성원이 포럼에 올린 글이든 검색 결과를 쉽게 찾을 수 있기를 원합니다.

포럼의 목적은 지원 티켓 수를 줄이거나 단순히 피드백을 요청하는 것이 아닙니다. 사람들이 다른 사람들과 연결되고, 답을 찾고, Slack에 대해 질문하는 공간을 제공하는 것입니다.

저희는 Slack 커뮤니티 포럼을 10개의 대략적인 주제로 나누었습니다.

질문할 때 사용자에게 잠재적인 주제가 주어지므로 무엇을 물을지에 대해 너무 오래 고민할 필요가 없습니다. 이런 분류는 저희 제품의 기반이 되는 Salesforce Experience Cloud에서 제가 좋아하는 점 중 하나입니다. 이는 주제에 따라 질문을 분류해 줍니다. 예를 들면, 언어 처리를 사용하여 볼트’와 ‘채널’이라는 단어가 포함된 질문의 경우 ‘Slack API’로 태그하는 등 질문을 식별합니다.

포럼의 모델이 된 것은 무엇인가요? Stack Exchange 사이트와 유사한가요?

네, 그렇습니다! Slack Exchange 모델은 Salesforce의 IdeaExchange 또는 기타 기존 기술 웹 포럼과 비슷합니다. Stack Exchange에서 호응이 좋은 점은 사용자가 그저 기여하기만 하는 것이 아니라 글을 읽고 참여하며 보람을 느끼고 보상을 받는 느낌을 받을 수 있다는 것입니다. 게다가 다른 사람을 도와주면 평판 포인트를 얻게 됩니다. 이렇게 평판을 쌓으면 해당 분야의 전문가로 여겨지고 신용을 얻게 됩니다.

예를 들어 JSON 오류를 디버깅하려고 하면서 앱 알림을 맞춤 설정하려는 사람을 도와주려는 개발자는 포럼을 어떻게 사용해야 하나요?

이런 경우, 주제 기능을 사용하면 매우 도움이 됩니다. 제가 어려운 JSON 문제로 고민하는 개발자라면 개발자 주제로 가서 질문할 것입니다. 하지만 우선 누군가 이미 같은 문제를 겪었는지부터 검색 하겠죠. 관련된 내용을 찾지 못했다면 해당 그룹에서 질문하고 질문에 적절한 태그를 붙일 겁니다.

포럼에 올라오는 질문 중에는 초보자들의 질문이 많긴 하겠지만 포럼 사용자 중에는 Slack을 아주 능숙하게 활용하는 경험 많은 관리자나 개발자도 많고, 그들은 새로운 Slack 사용자를 돕고 싶어하죠. 저희의 예전 커뮤니티 워크스페이스에서 이런 고수들이 “채널 이름 설정에 대한 좋은 문서가 여기 있어요”, 또는 “여기에 알림을 바꾸는 방법이 나와 있어요”라며 다른 사람들을 돕곤 했어요. “코드에 호기심 많은” 사람들에게 정말 많은 기회가 있는 곳이라고 생각해요.

웹 기반 포럼 외에도 새로운 Slack 포럼 앱이 출시되었습니다. 이 앱은 어떤 기능을 가지고 있나요?

사용자들이 이 챔피언 앱을 어디에 설치하든 커뮤니티 포럼의 장점을 선호하는 Slack 워크스페이스로 가져올 수 있도록 만들어진 앱입니다.

이 앱을 설치하면 사용자는 Slack 커뮤니티 포럼 전체에서 원하는 항목을 검색하고 앱의 홈 화면에서 이를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 거기서 직접 답변을 달 수 있죠. 원하는 답을 얻었지만 추가적인 질문이 있다면 재빨리 댓글을 달 수 있습니다. 이 모든 일이 Slack에서 이루어집니다.

또한 주제를 클릭하면 해당 주제에 대한 최근 10개의 대화를 확인할 수 있습니다. 또한 사용자가 팔로우하는 사람들을 추적하고, 그들의 최근 대화를 볼 수 있습니다. 여러분이 어떤 방식으로 목적에 도달하든 저희는 여러분을 안내할 지도를 준비하고자 하며 이를 위해 사람들을 연결하고 있습니다.

Slack 커뮤니티 포럼에 대해 자세히 알아보기

Slack 커뮤니티 포럼은 사용자들이 다른 사용자들 및 Slack과 보다 직접적으로 소통하며 연구하고, 정보를 모으고, 함께 문제를 해결하는 곳입니다. 이 포럼은 여러분이 Slack을 처음 사용하든, 경험이 풍부한 개발자든 어떤 여정에서도 원하는 질문에 대한 답을 얻을 수 있도록 돕기 위해 설계되었습니다.

이 포럼은 모두를 위한 곳이며, 사이트를 둘러보기 위해 별도의 계정이 필요하지 않습니다. 질문이 있거나, 기존에 올라온 비법과 요령을 살펴보고 싶거나, Slack을 더욱 효과적으로 사용하고 싶은 사람들이 모여 있는 믿을 만한 커뮤니티에 참여하고 싶다면 언제든 이 포럼을 방문하세요.