커뮤니케이션
새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계
커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.
Slack Connect로 고객 관계를 강화하기 위한 3가지 방법
Crema, IQ Accountants 및 Spark 64가 고객과의 협업을 위한 더 많은 기회를 창출하는 방법
Slack 프로덕트 디자인 최고 리더가 말하는 5가지 제품 원칙
“Slack의 제품 원칙 5가지는 편리하고 생산적인 Work OS를 만드는 과정에 매우 중요하게 작동합니다.”
Slack 10주년, CxO 조찬모임: ‘Slack me’가 조직의 소통 방식이 되기까지
이번 조찬모임은 기업 고객과 함께 성장한 Slack의 시간을 돌아보고 말랑말랑하고 좋은 조직문화에 대한 탐구를 함께 할 수 있었던 시간이었습니다.
꼭 맞는 음악을 들려주는 Slack 허들의 새로운 주크박스
팀 멤버들의 참여를 기다리는 동안 기발한 음악으로 지루한 대기 시간을 달래줍니다
[Slack People 3탄] 모든 조직이 ‘Slack’을 찾을 수 있도록 신나게 달리는 Slack 마케팅 팀
Slack의 마케팅 팀은 “일인데 어쩌겠어, 싫어도 해야지.”라는 말을 뱉는 직장인들이 줄어들기를 소망합니다. 그리고 힘들게 느껴지던 업무를 훨씬 더 즐겁고 재밌게 수행할 수 있는 조직이 늘어나기를 바랍니다.
지능형 생산성 플랫폼을 강화하는 새로운 방식인 Slack 캔버스
이제 누구나 Slack에서 중요한 정보를 생성하고 구성하고 공유할 수 있습니다
[Slack People 2탄] Slack의 가치를 알리는 Slack 미드마켓 한국 영업 팀
스타트업부터 유니콘 기업, 중소기업, 중견기업에 이르기까지 크고 작은 규모의 국내 기업에 Slack의 가치를 알리고 있는 미드마켓(Mid-market) 한국 영업 팀은 오늘도 Slack의 가치를 알리기 위해 길을 나섭니다.
어려운 경제 상황 가운데 Slack이 거래 성사를 지원하는 방법
엔터프라이즈 영업 담당자가 Slack으로 거래를 더 빠르게 성사시키는 방법을 알아보세요.