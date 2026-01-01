커뮤니케이션

개발자

새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계

커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.

협업

Slack Connect로 고객 관계를 강화하기 위한 3가지 방법

Crema, IQ Accountants 및 Spark 64가 고객과의 협업을 위한 더 많은 기회를 창출하는 방법

생산성

Slack 프로덕트 디자인 최고 리더가 말하는 5가지 제품 원칙

“Slack의 제품 원칙 5가지는 편리하고 생산적인 Work OS를 만드는 과정에 매우 중요하게 작동합니다.”

협업

Slack 10주년, CxO 조찬모임: ‘Slack me’가 조직의 소통 방식이 되기까지

이번 조찬모임은 기업 고객과 함께 성장한 Slack의 시간을 돌아보고 말랑말랑하고 좋은 조직문화에 대한 탐구를 함께 할 수 있었던 시간이었습니다.

협업

꼭 맞는 음악을 들려주는 Slack 허들의 새로운 주크박스

팀 멤버들의 참여를 기다리는 동안 기발한 음악으로 지루한 대기 시간을 달래줍니다

생산성

[Slack People 3탄] 모든 조직이 ‘Slack’을 찾을 수 있도록 신나게 달리는 Slack 마케팅 팀

Slack의 마케팅 팀은 “일인데 어쩌겠어, 싫어도 해야지.”라는 말을 뱉는 직장인들이 줄어들기를 소망합니다. 그리고 힘들게 느껴지던 업무를 훨씬 더 즐겁고 재밌게 수행할 수 있는 조직이 늘어나기를 바랍니다.

새 소식

지능형 생산성 플랫폼을 강화하는 새로운 방식인 Slack 캔버스

이제 누구나 Slack에서 중요한 정보를 생성하고 구성하고 공유할 수 있습니다

협업

[Slack People 2탄] Slack의 가치를 알리는 Slack 미드마켓 한국 영업 팀

스타트업부터 유니콘 기업, 중소기업, 중견기업에 이르기까지 크고 작은 규모의 국내 기업에 Slack의 가치를 알리고 있는 미드마켓(Mid-market) 한국 영업 팀은 오늘도 Slack의 가치를 알리기 위해 길을 나섭니다.

생산성

어려운 경제 상황 가운데 Slack이 거래 성사를 지원하는 방법

엔터프라이즈 영업 담당자가 Slack으로 거래를 더 빠르게 성사시키는 방법을 알아보세요.

