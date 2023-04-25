지능형 생산성 플랫폼을 강화하는 새로운 방식인 Slack 캔버스

조직들은 생산성을 향상하는 동시에 경제적 요구를 충족할 수 있는 혁신, 확장성, 잠재 가치를 실현하기 위해 고군분투하고 있습니다. 아이디어를 나눌 수 있는 방법과 도구가 그 어느 때보다 많지만 팀이 정보와 팀 리소스를 관리하거나 찾고 공유하기는 점점 더 어려워지고 있습니다.

일부 정보는 이미 Slack에 있는데 메시지, 앱, 워크플로 등입니다. 하지만 그외의 데이터는 회사에서 매일 사용하는 수천 개의 다른 도구들과 앱에 있습니다. 게다가 어떤 다른 정보들은 새로운 문서, 사진, 비디오의 형태로 인터넷에 존재합니다.

업무가 실제로 효과를 발휘하려면 이미 사용 중인 도구를 통해 비즈니스에 중요한 지식을 필요한 사람들과 공유할 수 있어야 합니다.

4월에 출시된 Slack 캔버스는 지능형 생산성 플랫폼으로 Slack 내에서 팀이 중요한 정보를 생성, 구성, 공유할 수 있는 새로운 공간입니다.

모든 주제에 대한 정보 포착 및 선별하기

Slack이 업무가 이루어지는 곳이라면 캔버스는 정보를 생성하고 이 정보를 팀과 공유하는 공간입니다. 캔버스는 모든 종류의 정보를 구성하고 공유할 수 있는 상시 장소를 제공하여 채널에서의 실시간 협업을 강화합니다. 캔버스는 새로운 업무 방식으로, 팀이 정보 검색에 사용하는 시간을 줄이고 더 많은 시간을 실질적인 업무 진행에 투자하도록 돕습니다.

캔버스에는 텍스트, 파일부터 앱, 서식 있는 미디어까지 원하는 모든 것을 추가할 수 있습니다. 여기에는 Salesforce Customer 360과 같은 기록 시스템을 미리 볼 수 있는 링크 요약 표시도 포함됩니다. 캔버스에 무엇이 포함되어 있든, 모든 것을 단일 보기로 확인할 수 있습니다. 또 캔버스는 Slack 내 채널 콘텐츠와 같이 검색이 가능하므로, 조직 전반의 정보 관리에 유용합니다.

업데이트된 Slack 플랫폼과 함께 사용하면 캔버스에 노코드(no-code) 워크플로를 추가할 수 있어 사용 방식과 관련한 추가 정보를 제공함과 동시에 이런 자동화의 검색 기능을 높여 줍니다. 예를 들면 기업 정책이 포함된 캔버스 안에서 직접 기업 전화번호를 요청하는 버튼을 추가하거나 IT 요청을 생성할 수 있습니다.

외부 파트너와 함께 효과적으로 마케팅 캠페인 진행하기 마케팅 팀은 대행사 파트너와 함께 사용할 수 있는 신제품 출시용 캔버스를 생성할 수 있습니다. 캔버스를 Slack Connect 프로젝트 채널에 추가하면 내부 팀과 대행사 파트너 사이에 오가는 모든 콘텐츠, 파일 및 데이터를 추적할 수 있는 단일 정보 출처가 만들어지게 됩니다. 회의록, 디자인 시안을 공유할 수 있는 타사 앱의 서식 있는 미리보기가 있는 링크 요약 표시, 관련 Sales Cloud와 Service Cloud의 데이터를 보여주는 Salesforce 기록 등을 위한 섹션이 있습니다.

팀 프로세스를 구성하고 간소화하기

현재 진행 중인 모든 업무를 위해 캔버스를 새로 만들 수 있을 뿐만 아니라 채널이나 대화와 연결하여 정보를 한곳에 집중시키고 일관성을 유지할 수 있습니다. 여기서 팀은 언제든지 참조하거나 업데이트할 수 있는 주제 관련 상시 콘텐츠를 저장할 수 있습니다. 캔버스는 다음 작업에 적합한 공간입니다.

✅ 작업 항목 추적

📓 회의록 기록

🔗 관련 링크 및 리소스 공유

❓ FAQ와 함께 채널에 대한 개요 생성

🧑‍💻 대화의 주요 관계자 및 책임 나열

영업 팀 운영을 간소화하여 팀 효율성 극대화하기 영업 팀은 전체 계정 팀이 동일한 정보 공유에 사용할 수 있는 캔버스를 갖춘 고객 계정 채널을 운영할 수 있습니다. 여기에는 계정 계획 및 경영진 보고 메모, 팀의 계정 지원에 필요한 관련 채널의 선별된 목록처럼 중요한 파일이나 기타 캔버스의 링크를 포함시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라 Sales Cloud의 기회 데이터, 활용 및 지출 데이터도 캔버스에 자동으로 포함시킬 수 있습니다. 캔버스를 사용하면 영업 팀 모두 빠르게 업무를 처리할 수 있어 담당자가 더 빠른 거래 체결에 집중할 수 있습니다.

팀의 집단 지성을 최대한 활용하기

Slack의 지능형 생산성 플랫폼은 협업에 중점을 두고 있으며 캔버스도 마찬가지입니다. 팀이 내장된 기본 협업 기능을 사용하면 지식 기반을 최신 상태로 항상 유지하고 모든 구성원의 집단 지성을 반영할 수 있습니다.

협업이 필요할 때에는 팀이 허들에서 캔버스를 바로 열어 사람들과 함께 살펴보고 진행 중인 업무에 대해 논의하고 실시간으로 편집할 수 있습니다. 예를 들어 주간 팀 허들 중 고객 경험 팀은 여러 데이터 소스에서 정보를 가져오는 캔버스에서 보고된 문제를 검토하고 팀의 급한 업무에 대한 진행 사항을 업데이트할 수 있습니다.

사람들이 자신의 시간에 맞춰 협업하기를 원할 때도 마찬가지로 간단합니다. 댓글 작성 및 반응하기는 물론 모든 수정 내역이 캔버스에 바로 포함되어 있어 팀이 장소와 시간대에 상관없이 원활하게 협업할 수 있습니다.

캔버스를 공유할 준비가 되면 팀은 보기 및 편집 권한을 누구에게 부여할지 선택하고 캔버스를 전송하려는 채널과 사용자를 정할 수 있습니다.

에너지 공급 소프트웨어 회사인 Garner와 같은 고객들이 이미 캔버스를 사용하여 정보를 중앙 집중화하고 비즈니스 전략을 세우고 팀에 최신 정보를 제공하고 있습니다.

Slack 캔버스는 동료들이 협업하고 정보를 생성하고 수집하고 정보를 알아야 할 사람들에게 전달할 수 있는 간편한 도구입니다. 저희는 캔버스를 사용해 Garner의 전 팀에 새로운 제품 기능에 대한 주간 데모와 함께 그 주에 처리할 작업 항목을 정리하는 것을 좋아합니다. Garner 소프트웨어 개발자 Andriy Drozd

캔버스 템플릿을 사용하여 콘텐츠 작성을 바로 시작하기

직원 온보딩 캔버스 템플릿 예

캔버스를 정리하는 데 도움이 필요하신가요? 이를 위한 템플릿이 있습니다. 캔버스 갤러리는 템플릿을 있는 그대로 빠르게 사용하거나 필요에 맞게 사용자 지정할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 15가지 템플릿 중에서 선택할 수 있으며, 제품 개요 작성부터 마케팅 프로젝트 개요 작성 등 다양한 용도로 사전 제작된 캔버스에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 다음과 같이 지금 바로 사용할 수 있는 몇 가지 유용한 템플릿으로 콘텐츠 큐레이션을 팀이 바로 시작할 수 있습니다.

직원 온보딩: 온보딩 프로그램을 처음 구축하든 기존 프로그램을 새로 고치든, 이 캔버스 템플릿은 신입 직원이 조직에서 처음 며칠을 보낼 수 있도록 안내하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿은 새 팀원을 위한 온보딩 프로세스를 체계적으로 구성하고 새 역할에서 성공하는 데 필요한 도구를 간략하게 설명합니다.

온보딩 프로그램을 처음 구축하든 기존 프로그램을 새로 고치든, 이 캔버스 템플릿은 신입 직원이 조직에서 처음 며칠을 보낼 수 있도록 안내하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿은 새 팀원을 위한 온보딩 프로세스를 체계적으로 구성하고 새 역할에서 성공하는 데 필요한 도구를 간략하게 설명합니다. 월간 뉴스레터: 뉴스레터 템플릿을 사용하여 팀 또는 회사 전체에 대한 공지 사항을 작성하세요. 이 캔버스는 내부 커뮤니케이션 구성원이 기존 레이아웃, 자리 표시자, 콘텐츠 블록을 활용하여 시간을 절약하고 프로세스를 간소화할 수 있도록 도와줍니다. 브랜드에 맞게 스타일을 지정하고, 정보를 추가하고, 채널에서 공유하세요.

뉴스레터 템플릿을 사용하여 팀 또는 회사 전체에 대한 공지 사항을 작성하세요. 이 캔버스는 내부 커뮤니케이션 구성원이 기존 레이아웃, 자리 표시자, 콘텐츠 블록을 활용하여 시간을 절약하고 프로세스를 간소화할 수 있도록 도와줍니다. 브랜드에 맞게 스타일을 지정하고, 정보를 추가하고, 채널에서 공유하세요. 부재 중(OOO) 업무 백업 플랜: 휴가를 떠나거나 장기 휴가를 계획 중이신가요? OOO 캔버스 템플릿은 팀원이 모든 작업의 허브를 만들어 채널과 DM에서 공유할 수 있도록 안내합니다. 팀원의 Slack 프로필을 추가하여 빠르게 연락하고, OOO 캔버스에서 바로 대화를 시작할 수 있습니다. 이러한 정보를 쉽게 이용할 수 있어 자리를 비운 상태에서도 업무가 계속 진행됩니다.

휴가를 떠나거나 장기 휴가를 계획 중이신가요? OOO 캔버스 템플릿은 팀원이 모든 작업의 허브를 만들어 채널과 DM에서 공유할 수 있도록 안내합니다. 팀원의 Slack 프로필을 추가하여 빠르게 연락하고, OOO 캔버스에서 바로 대화를 시작할 수 있습니다. 이러한 정보를 쉽게 이용할 수 있어 자리를 비운 상태에서도 업무가 계속 진행됩니다. 영업 지원 허브: 모든 제품 지원 자료의 허브를 만들거나 여러 팀에게 다가오는 출시에 대한 정보를 제공하려는 경우, 이 템플릿을 사용하면 팀에서 학습에 필요한 모든 것을 한곳에서 확인할 수 있습니다. Slack 클립 안내를 삽입하여 개요를 제공하고, 프레젠테이션을 연결하고, 관련 이해 관계자를 강조하세요. 그리고 이 모든 콘텐츠가 Slack에 바로 보관되어 있으므로 누구나 간단한 검색으로 정보를 찾을 수 있습니다.

이러한 템플릿을 사용할 준비가 되셨나요? 캔버스 갤러리는 왼쪽 사이드바의 '더 보기' 아래의 '캔버스' 탭을 클릭하거나 채널에서 빈 캔버스를 열고 '템플릿 더 보기'를 선택하여 액세스할 수 있습니다.

누구나 이용 가능한 Slack 캔버스

Slack 캔버스는 모든 Slack 사용자가 이용할 수 있습니다. 유료 플랜을 이용하는 고객은 독립형 캔버스뿐만 아니라 채널과 DM의 일부로서 포함된 캔버스에 모두 액세스할 수 있습니다. 무료 플랜을 이용하는 팀도 채널과 DM에 있는 캔버스에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 slack.com/plans를 참조하세요.

캔버스를 시작하는 방법에 대해 자세히 알고 싶다면 고객지원센터를 참조하세요.

여러분만의 멋진 캔버스를 자랑하고 싶으신가요? 저희에게 들려주세요. @SlackHQ로 트위터에서 팔로우하세요.