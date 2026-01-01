더 빠른 코드를 위한 새로운 모드
Slack을 사용하여 기술 팀의 작업과 협업을 단순화한 BT
Slack 파트너의 고객 유지와 성장 가속하기
Frontiers에서 발표된 플랫폼 기능을 확인하고 어떻게 개발자가 더 많은 사람들에게 도달하고 참여를 유도할 수 있는지 알아보기
자주 묻는 질문: Slack의 Marketplace 검토 프로세스
이 가이드는 Slack Marketplace에 등록된 앱을 검토하는 프로세스에 관한 인사이트를 제공합니다.
새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계
커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.
새로운 샘플, Tasks 앱으로 Slack 개발 기술 연마하기
오픈 소스로 제작되었으며, 또 자세히 설명되어 있는 Slack 개발자를 위한 샘플 앱으로 초보 프로그램을 뛰어넘어 보세요.
조직 전반의 가시성과 규정 준수를 강화하는 Slack 검색
Slack 검색과 Agentforce를 사용해 필요한 정보를 언제나 간편하게 얻을 수 있습니다.
Donut에서 팀 문화를 개선하는 Slack 중심의 비즈니스를 구축한 방법
Slack에 내장된 도달 범위와 배포로 강력해진 Donut 앱은 사용자가 어디에 있든 직관적으로 연결될 수 있도록 도와줍니다.
더 빠르고 간편해진 Slack 앱을 소개합니다
다양한 차세대 기능을 통해 사용자 지정 Slack 앱을 더 쉽게 구축, 관리, 및 배포할 수 있습니다.