Slack 블로그

코드 윈도우 로켓선을 타고 있는 사람
더 빠른 코드를 위한 새로운 모드

Slack을 사용하여 기술 팀의 작업과 협업을 단순화한 BT

Slack 파트너의 고객 유지와 성장 가속하기

Frontiers에서 발표된 플랫폼 기능을 확인하고 어떻게 개발자가 더 많은 사람들에게 도달하고 참여를 유도할 수 있는지 알아보기

자주 묻는 질문: Slack의 Marketplace 검토 프로세스

이 가이드는 Slack Marketplace에 등록된 앱을 검토하는 프로세스에 관한 인사이트를 제공합니다.

새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계

커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.

새로운 샘플, Tasks 앱으로 Slack 개발 기술 연마하기

오픈 소스로 제작되었으며, 또 자세히 설명되어 있는 Slack 개발자를 위한 샘플 앱으로 초보 프로그램을 뛰어넘어 보세요.

나에게 소켓 달기

Socket Mode를 활용하여 온프레미스로 맞춤형 Slack 통합 앱을 구축하세요

조직 전반의 가시성과 규정 준수를 강화하는 Slack 검색

Slack 검색과 Agentforce를 사용해 필요한 정보를 언제나 간편하게 얻을 수 있습니다.

Donut에서 팀 문화를 개선하는 Slack 중심의 비즈니스를 구축한 방법

Slack에 내장된 도달 범위와 배포로 강력해진 Donut 앱은 사용자가 어디에 있든 직관적으로 연결될 수 있도록 도와줍니다.

더 빠르고 간편해진 Slack 앱을 소개합니다

다양한 차세대 기능을 통해 사용자 지정 Slack 앱을 더 쉽게 구축, 관리, 및 배포할 수 있습니다.