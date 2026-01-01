Slack Marketplace に掲載されているアプリの審査プロセスについて理解しましょう

コミュニティ責任者の Elizabeth Kinsey が話す、Slack をより活用するための場を作った理由

Slack の検索と Agentforce の組み合わせにより、必要な情報がいつでも安全に手に入ります。

開発者とチームは、新しい方法でタスクの自動化が可能に。分断されていたシステムを連携させて、働き方を変革できます