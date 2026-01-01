オートメーションのためのビルディングブロックを作ろう

オートメーション、そして Slack とあらゆるものを連携のために私たちが提供する次世代プラットフォーム機能はベータ期間を終えて、これから二週間かけて段階的に全てのチームにリリースされます。 ほぼ 3 年間に渡ってコミュニティの皆さんとアイデアの検証・開発・テストを行い、皆さんのチーム（私たち自身も含め！）がこれを使って何をできるかをお伝えする準備が整いました：

新しいモジュラーアーキテクチャ は、ファンクション、トリガー、ワークフローというビルディングブロック（部品）を土台としています。これらは組み合わせたり、再利用したり、Slack の内外問わずあらゆるものと接続することができます。

は、ファンクション、トリガー、ワークフローというビルディングブロック（部品）を土台としています。これらは組み合わせたり、再利用したり、Slack の内外問わずあらゆるものと接続することができます。 より早く直感的な開発体験 を実現するために Slack CLI や TypeScript SDK といった新しいツールを提供します。 Slack 上で開発する上で存在していた冗長なことの多くがシンプルかつ明快になりました。

を実現するために Slack CLI や TypeScript SDK といった新しいツールを提供します。 Slack 上で開発する上で存在していた冗長なことの多くがシンプルかつ明快になりました。 セキュアなデプロイ・データストレージ・認証 を Slack が提供するサーバーレスなインフラストラクチャーによって実現しています。より早く開発できる Deno ベースの実行環境により、あなた自身が書くコードとユーザーへ価値の提供に集中できるようになります。

を Slack が提供するサーバーレスなインフラストラクチャーによって実現しています。より早く開発できる Deno ベースの実行環境により、あなた自身が書くコードとユーザーへ価値の提供に集中できるようになります。 柔軟なユーザー体験 によって、あなたが開発したものを Slack 内のどこにでも簡単に共有できるようになります。リンクトリガーを追加するとあなたのワークフローはポータブルになります。チャンネルメッセージ、チャンネルのブックマーク、canvasやその他の場所で共有できるようになります。

私たちのプラットフォームを開発・メンテナンス・進化させるために、開発者・管理者・ユーザーの皆さんのご意見を聞くことは非常に重要なことです。 私たちは、初めからエンタープライズ企業の用途に合うレベルでカスタムのインテグレーションを開発し、かつ Slack の新機能がリリースされたときにそれらに対して最新の状態に維持し続けることは、開発者の方の技術への習熟度や関心度に関わらずとても難しいということを知っています。 私たちは、お客様がワークフロービルダーを活用して業務のオートメーションに非常に大きな成功を収めていることを目の当たりにして、このオートメーションの力を全ての方々にお届けしなければならなかったのだと分かりました。 皆さんのご意見やフィードバックは私たちが行う一つ一つの熟慮を要する意思決定に反映され、今こうして私たちが提供しているものへと導いてくれたのです！

このプラットフォームを他から際立たせているのは、非常に多くの選択肢とサポートを提供していることです。その開発体験は非常に柔軟で拡張性が高いものです。私たちのサポートの体制を直接 Slack と連携させる新しい方法を模索することに大変役立ちました。 Workiva SaaS Operations Engineer Tyler Beckett

次は何が待っている？

私は、この開発者向けリリースに気分が高揚しているのと同じくらい、皆さんがこれから何を創造されるか、今から胸が高鳴っています。

ワークフロービルダーは、近いうちにより一段と強力になったノーコードツールに生まれ変わります。 Slack でのオートメーションの力と毎日利用するツールとの連携の活用を直接ユーザーの手に届けることができるようになるのです。 あなたが開発したファンクションやワークフローは、ユーザー側で利用するソフトウェアのためのトリガーやファンクションの入力・出力の新しい用途を発見することで、無限に組み合わせることが可能になるでしょう。

私たちのプラットフォームは、ワークフローを現在、そして未来の Slack のユーザーインターフェースに対して簡単に拡張できるようにもデザインされています。 開発者の皆さんはビジネスロジックに集中することができます。 私たちは Slack に導入される新しいユーザー体験においても、皆さんが開発したファンクションやワークフローがただそのまま動作することを保証します。

例えば、canvas はチームがテキストやファイル、リンクのプレビューなど必要不可欠な情報を一つのビューで作成、キュレーション、共有できる新しい情報永続化のためのインターフェースです。 はじめからあなたのワークフローを埋め込むことができるようになっていますので、ワークフローを見つけたり、適切なコンテクストで利用したりすることが簡単になります。 例えば、IT の申請ワークフローをオンボーディングのcanvasの中に追加する、といった具合です。

これからの数ヶ月、私たちはファンクションの配布モデルに注力します。 私たちのゴールはパートナーが早く・セキュアにプロダクトをワークフロービルダーへ展開することを容易にすることです。 新しいワークフロービルダーは、それらのプロダクトをユーザー自身が作るワークフローの中に組み込むことができます。 次世代のワークフロービルダーが今年リリースされたら、そのアップデートにぜひご注目ください！