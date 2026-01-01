ワークフローの自動化
Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場
新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す
時間を自分で管理するためのシンプルな Slack 活用法
働き方に合わせて Slack をカスタマイズし、毎日できることを増やしましょう
Slack ワークフローテンプレート集
リクエスト送信やサポート依頼を自動化できる Slack のワークフロービルダー
会社組織図の基本と押さえておきたい知識
会社組織図とは、組織を隅々まで把握して戦略的な判断を下すうえで活用できる情報の宝庫です。この記事では、それらのインサイトを活用するための手立てを紹介します。
ワークフローとは？システムを導入する目的とメリットを解説
ワークフローシステムを導入する企業が増えていますが、どのような目的で利用されているのでしょう。ワークフローシステムの導入のメリットや対応できる業務などについて解説します。
DX の具体的な導入例とは？汎用的な例や企業の実例などを紹介
DX 推進を成功させるために、さまざまな企業の DX 推進を参考にしたい事業者の方もいます。導入の参考にしたい DX の例や、さまざまな業種における具体的な導入事例を紹介します
生成 AI でできることとは？メリットや具体的な活用方法を解説
生成 AI を仕事でどのように活用すればわからないという方も多いでしょう。生成 AI の基本的な仕組みやメリット・デメリット、具体的な活用方法についてわかりやすく解説します。
Slack で自社の営業活動をレベルアップ
営業リーダーが Slack Sales Elevate を使って、意思決定の精度を高め、成約を増やす方法とは
Slack と Salesforce の新しいインテグレーションで、営業チームをパワーアップ
Slack Sales Elevate により、顧客のレコード、取引先や商談のデータ、主要指標を一元化して、営業プロセスのあらゆる段階を変革