Enterprise

エンタープライズ検索 : ナレッジを存分に活用できる時代へ
エンタープライズ検索により、チームがすばやく情報を見つけ、サイロ化を解消し、仕事の流れの中で AI を活用したツールを使って生産性を高められる方法とは。
グローバルのデータレジデンシーが拡大 : スイス、UAE、ブラジルが新たに追加
Slack データの保存場所が、さらに多くの地域から選択可能に。コンプライアンス要件に対応しやすくなるよう、Slack はデータレジデンシーを継続的に拡大しています。
金融業界で不正なコミュニケーションを回避するには
メッセージのリスクを抑えるツールの条件は、使いやすく安全で快適に連携できること
Slack がコンサルティングパートナーのエコシステムを拡大
デジタルファーストな時代に変革をサポートし、企業の成功を加速させるパートナーとは
IDC MarketScape が Slack をリーダーに選出
Slack がコラボレーション／コミュニティアプリケーションのリーダーに選ばれた理由とは
上質なカスタマーサポートに欠かせない Slack の 3 つの新機能
ハドルミーティング、分割ビュー、Atlas を活用することで、サービス部門はより迅速で円滑なカスタマーサポートが可能に
New Slack product innovations unveiled at Dreamforce
Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working
エンタープライズ級のセキュリティを実現する強力な新レイヤー
Slack は最先端のサイバーセキュリティを 備え、皆さまの情報やデータを安全に守ります
Slack コネクトが登場！ビジネスコミュニケーションの未来がここに
複数のパートナーやベンダーと安全に連携。関係性をもっと強く、仕事をもっと速く