Enterprise

仕事効率化

エンタープライズ検索 : ナレッジを存分に活用できる時代へ

エンタープライズ検索により、チームがすばやく情報を見つけ、サイロ化を解消し、仕事の流れの中で AI を活用したツールを使って生産性を高められる方法とは。

ニュース

グローバルのデータレジデンシーが拡大 : スイス、UAE、ブラジルが新たに追加

Slack データの保存場所が、さらに多くの地域から選択可能に。コンプライアンス要件に対応しやすくなるよう、Slack はデータレジデンシーを継続的に拡大しています。

コラボレーション

金融業界で不正なコミュニケーションを回避するには

メッセージのリスクを抑えるツールの条件は、使いやすく安全で快適に連携できること

ニュース

Slack がコンサルティングパートナーのエコシステムを拡大

デジタルファーストな時代に変革をサポートし、企業の成功を加速させるパートナーとは

ニュース

IDC MarketScape が Slack をリーダーに選出

Slack がコラボレーション／コミュニティアプリケーションのリーダーに選ばれた理由とは

仕事効率化

上質なカスタマーサポートに欠かせない Slack の 3 つの新機能

ハドルミーティング、分割ビュー、Atlas を活用することで、サービス部門はより迅速で円滑なカスタマーサポートが可能に

ニュース

New Slack product innovations unveiled at Dreamforce

Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working

変革

エンタープライズ級のセキュリティを実現する強力な新レイヤー

Slack は最先端のサイバーセキュリティを 備え、皆さまの情報やデータを安全に守ります

変革

Slack コネクトが登場！ビジネスコミュニケーションの未来がここに

複数のパートナーやベンダーと安全に連携。関係性をもっと強く、仕事をもっと速く

人気のタグ