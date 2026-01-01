Slack プラットフォーム

変革

カスタマーサポートでの Slack の活用方法 : Slack Community NYC のエキスパートからのヒント

カスタマーサポートに Slack を最大限活用する方法を、Slack のエキスパートがご紹介します。

ニュース

Slack Community フォーラムの最新版アプリが登場

コミュニティの力に Slack から直接アクセス

仕事効率化

Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場

新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す

コラボレーション

リモート従業員のエンゲージメントを向上させるには

計画を立て、個人レベルでつながり、クリエイティブな方法でコミュニケーションを維持

ニュース

新しい Slack プロフィールで、ハイブリッドな働き方での連携を加速

同僚とつながり、連携し、インクルージョンを推進できる新しい方法をご紹介

コラボレーション

ハイブリッドチームの成功に欠かせない非同期型のワークツール

ハイブリッドチームが浸透する今、非同期型コラボレーションツールを導入すべき理由

コラボレーション

リモートチームに合った優れた企業文化を育むには

事前の計画とシンプルなテクノロジーで、優秀な人材を惹きつけ維持できる文化を構築

コラボレーション

従業員エンゲージメント向上のための完全ガイド

最新テクノロジーを活用してチームのメンバーをつなぎ、職場の人間関係を構築する方法

ニュース

Slack と Salesforce が発表！チームの成果を加速する新ツール

チーム、ツール、データ間の溝を埋めて、顧客を軸に素早く連携する方法

