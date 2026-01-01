生産性

変革

カスタマーサポートでの Slack の活用方法 : Slack Community NYC のエキスパートからのヒント

カスタマーサポートに Slack を最大限活用する方法を、Slack のエキスパートがご紹介します。

仕事効率化

Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場

新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す

ニュース

コンサルティングパートナーによる業界別ソリューションの提供を開始

Slack 業界別パートナーソリューションの第 1 弾として、金融サービス、製造、通信、小売、メディア、テクノロジーの各業界の皆さまをサポート

ニュース

Slack と Salesforce が発表！チームの成果を加速する新ツール

チーム、ツール、データ間の溝を埋めて、顧客を軸に素早く連携する方法

仕事効率化

情報がすぐに見つかる : Slack のエンタープライズ検索を使いこなすテクニック

仕事の流れのなかで、あらゆる会話、アプリ、データから、求めている情報が見つかります。

ニュース

セキュリティとプライバシーの保護を考慮した Slack AI の構築方法

コラボレーション

人気の Web 会議プラットフォーム（2023 年版）

ニュース

Slack で革新的なエージェントと AI を活用して、仕事をさらにすばやくスマートに

Agentforce in Slack、サードパーティーエージェント、新しい Slack AI の機能が、チームの働き方を変革します。

ニュース

Slack で自社の営業活動をレベルアップ

営業リーダーが Slack Sales Elevate を使って、意思決定の精度を高め、成約を増やす方法とは

