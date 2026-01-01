生産性
カスタマーサポートでの Slack の活用方法 : Slack Community NYC のエキスパートからのヒント
カスタマーサポートに Slack を最大限活用する方法を、Slack のエキスパートがご紹介します。
Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場
新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す
コンサルティングパートナーによる業界別ソリューションの提供を開始
Slack 業界別パートナーソリューションの第 1 弾として、金融サービス、製造、通信、小売、メディア、テクノロジーの各業界の皆さまをサポート
Slack と Salesforce が発表！チームの成果を加速する新ツール
チーム、ツール、データ間の溝を埋めて、顧客を軸に素早く連携する方法
情報がすぐに見つかる : Slack のエンタープライズ検索を使いこなすテクニック
仕事の流れのなかで、あらゆる会話、アプリ、データから、求めている情報が見つかります。
Slack で革新的なエージェントと AI を活用して、仕事をさらにすばやくスマートに
Agentforce in Slack、サードパーティーエージェント、新しい Slack AI の機能が、チームの働き方を変革します。
Slack で自社の営業活動をレベルアップ
営業リーダーが Slack Sales Elevate を使って、意思決定の精度を高め、成約を増やす方法とは