成功事例に学ぶ生産性向上のヒント
さまざまなチーム、会社、業種で働き方の未来をどのように実現してきたかを示すサクセスストーリーには、効率を高めるためのヒントがいっぱいです。そのすべてに、Slack が貢献しています。
フォークリフトトップシェア販売店が挑む：地域一番の物流ドクターになるための企業変革
Vercel は仕事用のエージェント対応 OS として Slack を活用し、AI ネイティブの未来を構築
なぜJDDはSlackを選んだのか？ 金融の未来を拓く「オープンな組織文化」の作り方
Plative では Slack の Agentforce の活用で、準備時間が半減、アップセルが 1.5 倍に
Slack Sales Elevateを活用して導入以前に比べて商談件数が2.5倍に
MIMIT Healthcare は Slack で Agentforce を活用して、信頼性の高い医療を迅速に提供
Slalom、Slack で Agentforce を利用して、生産性をかつてないレベルへ
AI の限界を押し広げるために、Writer は Slack を使って革新的なスピードで前進
食事をオフィスに届けるために : ezCater は Slack と Agentforce を活用して数百万の顧客にサービスを提供
Snyk は Slack を活用して効率性を高め、営業サイクルを短縮
Slack で実現、MIMIT Health のスピーディーな医療提供
Xero の CX ジャーニー : Slack と Service Cloud でサポートを迅速かつスマートに
チームワークへの投資は効果に直結
338%
投資収益率1
210 万ドル
生産性におけるコスト節約額1
85%
Slack によりコミュニケーションが改善されたと回答したユーザーの割合2
47%
生産性の向上を実感したと回答したユーザーの割合2
2 すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。